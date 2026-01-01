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    Kärcher steam cleaner with accessories including nozzle, filter, and cleaning solution, set against a white background.

    Máy hút bụi lọc nước

    DS 6

    Mã đơn hàng: 1.195-250.0

    • Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
    • Phù hợp cho người có tiền sử dị ứng