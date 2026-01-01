Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Làm sạch gương

    Những vết bẩn nhỏ của kem đánh răng, vân tay, keo xịt tóc, bụi bẩn khiến bạn vừa mới lau chùi gương nhà tắm thì nó đã bẩn trở lại. Gương trong hành lang hoặc trong phòng ngủ cũng trở nên xấu xí theo thời gian. Với những mẹo vặt và phương pháp làm sạch tại nhà này, bạn có thể làm sạch nhanh chóng, nhẹ nhàng và không để lại vết bẩn không cần sử dụng các chất tẩy rửa đắt tiền.

    A woman cleaning a mirror with the Kärcher Window Vac

    Gương là vật dễ vỡ.

    Gương cần được chăm sóc đặc biệt. Điều này là do thành phần của nó: Nó bao gồm một tấm kính, một lớp phủ bằng bạc hoặc nhôm, và nhiều lớp sơn mài. Lớp phủ bạc chịu trách nhiệm về khả năng phản xạ và có các cạnh mở, cùng với lớp phủ đa lớp của nó, khiến gương trở nên dễ vỡ. Một chiếc gương không có khung có thể bị biến đổi theo thời gian nếu, ví dụ, sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp, các giọt nước không thể được lau sạch ở mép gương hoặc hơi của các dung môi như dung dịch tẩy sơn móng tay ảnh hưởng đến nó. Vùng viền do đó là phần dễ vỡ nhất của gương. Để đảm bảo rằng nó không bị gỉ ở các cạnh, tốt nhất là không nên sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào khi làm sạch nó. Nước và các phương pháp đơn giản trong gia đình thường đủ để làm sạch gương.

    Cleaning mirrors with a Kärcher microfibre cloth

    Loại bỏ vết bẩn nhẹ trên gương

    Hầu hết bụi bẩn trên gương là loại hòa tan trong nước và có thể được loại bỏ bằng cách lau hoặc chà nhẹ trên bề mặt kính. Tốt nhất là nên rửa chúng bằng nước ấm. Cần làm gì:

    • Hãy làm ẩm nhẹ gương bằng nước, ví dụ như sử dụng bình xịt hoặc khăn ẩm. Khi làm như vậy, bề mặt luôn phải ẩm nhưng không được quá ướt.
    • Sau đó, nhẹ nhàng lau toàn bộ bề mặt gương bằng một chiếc khăn mềm để làm bong tróc bụi bẩn. Cảnh báo: Không sử dụng bất kỳ sợi thô nào để lau chùi, vì điều này có thể làm trầy xước bề mặt kính.
    • Sau đó, lau khô gương bằng một miếng vải khác (ví dụ: làm từ cotton) để không còn vết nước nào. Tốt nhất là sử dụng khăn microfibre vì loại khăn này không để lại xơ vải. Thực ra, khi lau chùi bằng phương pháp này, gương sẽ giữ được sạch bụi trong thời gian dài.

    Cảnh báo: Các vật dụng và bề mặt dễ vỡ

    Trong nhà tắm, bạn nên lấy ra các vật dụng như bình đựng xà phòng hoặc bàn chải đánh răng, thường được để trên kệ hoặc bồn rửa mặt dưới gương, trước khi lau gương để nước lau không bị nhỏ giọt lên chúng. Trong các phòng khác, các bề mặt nhạy cảm với nước hoặc sàn nhà dưới gương nên được che phủ bằng vải như một biện pháp phòng ngừa.

    Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu

    Theo thời gian, đặc biệt là với gương trong nhà tắm, không chỉ các chất hòa tan trong nước mới bám vào bề mặt gương. Keo xịt tóc và gel, các sản phẩm trang điểm như son môi và mascara, hoặc vân tay thường không thể loại bỏ chỉ bằng nước. Một chiếc khăn mềm ẩm có pha một ít nước rửa chén sẽ giúp làm sạch hiệu quả. Chỉ cần thoa sản phẩm lên gương, xoa đều và rửa sạch bằng nước sạch.

    Như một lựa chọn thay thế cho nước rửa chén, nước lau kính hoặc chất tẩy tửa kính cũng phù hợp. Cần thận trọng ở đây: Vì chất tẩy rửa này có thể làm hỏng và làm mất màu lớp phim trên viền gương, bạn nên luôn cẩn thận tránh làm ướt viền gương nếu có thể, hoặc lau khô kỹ lưỡng các vùng này sau khi làm sạch. Tuy nhiên, cách tốt nhất để lau chùi gương là không sử dụng chất tẩy rửa.

    Mirror heavy dirt
    Cleaning mirrors with the Kärcher steam cleaner

    Làm sạch gương bằng máy làm sạch bằng hơi nước

    Gương có thể được làm sạch mà không cần sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hay phương pháp dân gian nào khi bạn sử dụng một máy làm sạch bằng hơi nước. Hơi nước nóng làm mềm ngay cả những vết bẩn cứng đầu một cách dễ dàng:

    • Đầu tiên, hãy làm ẩm đều bề mặt kính bằng đầu vòi cầm tay và lớp phủ microfibre, sau đó làm lỏng bụi bẩn bằng cách chà xát. Ngoài ra, bề mặt có thể được làm sạch bằng hơi nước sử dụng đầu phun chi tiết nếu bạn giữ khoảng cách vài centimet.
    • Sau đó, lau sạch "hơi nước" bằng cây lau kính, máy lau kính hoặc khăn microfiber, và lau khô các cạnh một cách cẩn thận.

    Mẹo để xử lý gương bị mờ trong nhà tắm

    Chúng ta đều biết cảm giác đó: Sau khi tắm, gương thường bị mờ đục nặng. Độ ẩm có thể được hút nhanh chóng bằng cách sử dụng một Máy lau kính. Một mẹo khác: Giữ máy sấy tóc hướng về phía gương trong một lúc cho đến khi không còn hơi nước đọng trên gương.

    Sản phẩm phù hợp cho gương

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Kärcher: Glass Cleaner Concentrate

    Chất tẩy rửa kính

    Kärcher microfibre cloth

    Thiết bị làm sạch thủ công

    Điều có thể làm bạn hứng thú:

    Kärcher tips for cleaning tiles

    Làm sạch gạch

    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    Làm sạch nhà tắm

    Kärcher tips for cleaning the kitchen

    Làm sạch nhà bếp