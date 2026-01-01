Gương là vật dễ vỡ.
Gương cần được chăm sóc đặc biệt. Điều này là do thành phần của nó: Nó bao gồm một tấm kính, một lớp phủ bằng bạc hoặc nhôm, và nhiều lớp sơn mài. Lớp phủ bạc chịu trách nhiệm về khả năng phản xạ và có các cạnh mở, cùng với lớp phủ đa lớp của nó, khiến gương trở nên dễ vỡ. Một chiếc gương không có khung có thể bị biến đổi theo thời gian nếu, ví dụ, sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp, các giọt nước không thể được lau sạch ở mép gương hoặc hơi của các dung môi như dung dịch tẩy sơn móng tay ảnh hưởng đến nó. Vùng viền do đó là phần dễ vỡ nhất của gương. Để đảm bảo rằng nó không bị gỉ ở các cạnh, tốt nhất là không nên sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào khi làm sạch nó. Nước và các phương pháp đơn giản trong gia đình thường đủ để làm sạch gương.