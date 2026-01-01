Làm sạch gương

Theo thời gian, đặc biệt là với gương trong nhà tắm, không chỉ các chất hòa tan trong nước mới bám vào bề mặt gương. Keo xịt tóc và gel, các sản phẩm trang điểm như son môi và mascara, hoặc vân tay thường không thể loại bỏ chỉ bằng nước. Một chiếc khăn mềm ẩm có pha một ít nước rửa chén sẽ giúp làm sạch hiệu quả. Chỉ cần thoa sản phẩm lên gương, xoa đều và rửa sạch bằng nước sạch.

Như một lựa chọn thay thế cho nước rửa chén, nước lau kính hoặc chất tẩy tửa kính cũng phù hợp. Cần thận trọng ở đây: Vì chất tẩy rửa này có thể làm hỏng và làm mất màu lớp phim trên viền gương, bạn nên luôn cẩn thận tránh làm ướt viền gương nếu có thể, hoặc lau khô kỹ lưỡng các vùng này sau khi làm sạch. Tuy nhiên, cách tốt nhất để lau chùi gương là không sử dụng chất tẩy rửa.