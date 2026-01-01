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    Kärcher glass cleaner bottle with yellow label, featuring a woman cleaning a window using a Kärcher window vac.

    Nước rửa kính RM 500

    Mã đơn hàng: 6.295-772.0

    Nước rửa kính RM 500 hoàn hảo để vệ sinh tất cả các bề mặt trơn nhẵn chống thấm nước mà không để lại các vệt nước đọng. Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải.