Nước rửa kính RM 500

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-772.0Nước rửa kính RM 500 hoàn hảo để vệ sinh tất cả các bề mặt trơn nhẵn chống thấm nước mà không để lại các vệt nước đọng. Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải.
Kích thước (D x R x C) (mm)
65 x 65 x 210
Kích thước đóng gói (ml)
500
Đơn vị gói (Unit)
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.562
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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