Bạn nên lau chùi cửa sổ bao lâu một lần?
Cửa sổ lớn và nhiều cửa sổ mang lại ánh sáng tràn ngập cho ngôi nhà và tạo cảm giác ấm cúng. Tuy nhiên, đặc biệt là khi nồng độ phấn hoa cao, sau những đợt thời tiết xấu kèm theo mưa nhiều, và nếu có những giai đoạn khô hạn kéo dài kèm theo bụi bẩn, chỉ cần vài ngày là cửa sổ trông như chưa được lau chùi trong nhiều tháng. Bên trong, cửa sổ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức; trẻ em và... đặc biệt là vật nuôi thường để lại vết bẩn và vết ố trên cửa sổ.. Tùy thuộc vào mức độ bẩn, cửa sổ nên được lau chùi cả bên trong lẫn bên ngoài khoảng hai tháng một lần.