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    Làm sạch cửa sổ: Mẹo để có tầm nhìn không bị vệt bẩn cản trở

    Làm sạch cửa sổ là một trong những công việc nhà ít người thích làm nhất. Làm sạch cửa sổ là một công việc tốn sức, tốn thời gian và kết quả thường không đạt vì thường để lại vết bẩn trên cửa sổ. Sử dụng những mẹo này để lau cửa sổ nhanh chóng và không để lại vết.

    Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

    Bạn nên lau chùi cửa sổ bao lâu một lần?

    Cửa sổ lớn và nhiều cửa sổ mang lại ánh sáng tràn ngập cho ngôi nhà và tạo cảm giác ấm cúng. Tuy nhiên, đặc biệt là khi nồng độ phấn hoa cao, sau những đợt thời tiết xấu kèm theo mưa nhiều, và nếu có những giai đoạn khô hạn kéo dài kèm theo bụi bẩn, chỉ cần vài ngày là cửa sổ trông như chưa được lau chùi trong nhiều tháng. Bên trong, cửa sổ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức; trẻ em và... đặc biệt là vật nuôi thường để lại vết bẩn và vết ố trên cửa sổ.. Tùy thuộc vào mức độ bẩn, cửa sổ nên được lau chùi cả bên trong lẫn bên ngoài khoảng hai tháng một lần.

    Mẹo 1: Chọn thời điểm thích hợp

    Bạn không nên lau cửa sổ khi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào chúng hoặc vào những ngày nắng nóng. Điều này là do kính sẽ khô quá nhanh và các vệt sẽ xuất hiện. Một ngày u ám nhưng khô ráo là thời điểm thích hợp nhất để lau chùi cửa sổ.

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    Làm sạch cửa sổ bằng nước và các phương pháp dân gian

    Nhiều bụi bẩn trên bề mặt kính và khung cửa sổ cũng có thể được làm sạch hiệu quả bằng nước sạch. Để làm điều này, hãy lau các bề mặt kính và khung bằng một chiếc khăn microfiber ẩm hoặc một chiếc khăn bông không xơ, sau đó để khô. Nếu vết bẩn cứng đầu đã hình thành trong vài tuần, bạn cũng nên sử dụng các phương pháp dân gian hoặc chất làm sạch gia dụng. Dưới đây là những phương pháp tự nhiên hiệu quả nhất để lau chùi cửa sổ:

    • Giấm hoặc tinh chất giấm: Thêm 1 cốc giấm vào 1 lít nước. Sau đó, sử dụng sản phẩm này để lau chùi cửa sổ như bình thường. Lưu ý: Bạn phải che phủ các bệ cửa sổ bằng đá như đá cẩm thạch trước khi làm điều này, vì nếu không, tinh chất giấm có thể làm hỏng bề mặt.
    • Axit citric: Thêm 2 đến 3 muỗng canh bột axit citric vào 1 lít nước, sau đó sử dụng dung dịch này để lau chùi mọi thứ bằng khăn microfibre.
    • Nước rửa chén: Bạn cũng có thể đạt được kết quả tuyệt vời bằng cách sử dụng hỗn hợp nước ấm và một ít nước rửa chén không chứa nhựa thơm. Lượng nước rửa chén phụ thuộc vào mức độ bẩn của kính.
    • Trà đen với chanh: Trộn 1 cốc lớn trà đen đậm đặc với khoảng 3 lít nước trong thùng và thêm nước cốt của nửa quả chanh. Sau đó, sử dụng một chiếc khăn microfiber để lau sạch các tấm kính cửa sổ. Tannin trong trà giúp làm mềm mỡ và thậm chí cả nicotine, trong khi axit citric có tác dụng loại bỏ cặn vôi.
    • Rượu: Thêm một ít cồn metanol vào nước lau chùi ấm. Thêm một lượng nhỏ cồn metanol vào một thùng nước ấm 5 lít. Cảnh báo: Đeo găng tay khi lau dọn để tay không bị khô.

    Để lau khô cửa sổ, bạn có thể sử dụng cây lau kính có đầu cao su, khăn microfiber sạch hoặc một loại khăn không bám lông khác. Điều này đảm bảo độ bóng mịn không vết. Nếu bạn không có khăn thấm nước sẵn, bạn cũng có thể sử dụng báo để lau khô kính: Gấp nhăn vài trang báo và dùng nó để lau bề mặt kính.

    Làm sạch cửa sổ bằng chất tẩy rửa

    Nếu các tấm kính cửa sổ rất bẩn, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch chúng. Ngoài các loại nước lau kính có sẵn trên thị trường, còn có các loại nước lau kính đặc biệt. Dung dịch tẩy rửa kính, có thể pha loãng với nước trước khi sử dụng. Những sản phẩm này có thể làm sạch ngay cả những vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, côn trùng, dầu da và khí thải. Một lợi ích bổ sung: Chúng để lại một lớp màng bảo vệ trên bề mặt kính, giúp nước mưa chảy trôi dễ dàng hơn và kính sẽ mất nhiều thời gian hơn để bị bẩn trở lại.

    Mẹo 2: Sử dụng chất tẩy rửa một cách tiết kiệm.

    Nếu sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa trong dung dịch, một lớp màng dầu mỡ có thể hình thành trên cửa sổ. Bạn nên chỉ sử dụng nước lau kính hoặc các phương pháp dân gian một cách tiết kiệm và với liều lượng đúng, điều này giúp tránh các vết loang và vệt.

    Cleaning agents for cleaning windows
    Cleaning technique for cleaning windows: Figure of eight movements

    Tất cả đều phụ thuộc vào kỹ thuật đúng.

    Làm sạch cửa sổ như chuyên gia ngay cả khi ở nhà. Bởi vì khi lau cửa sổ, điều quan trọng nhất là bạn cần có kỹ thuật đúng:

    • Bước 1: Thoa đều dung dịch làm sạch gồm nước và xà phòng hoặc dung dịch làm sạch gia dụng lên cửa sổ bằng bọt biển hoặc bình xịt. Nếu độ ẩm không đủ, cây lau kính không thể trượt đều trên bề mặt.
    • Bước 2: Sử dụng cây lau kính để lau sạch chất lỏng theo hình số 8 từ trên xuống dưới và lau khô bằng khăn. 
    • Bước 3: Sử dụng khăn da tổng hợp chamois, khăn microfiber hoặc khăn lau bát, lau chùi bề mặt kính và lau khô những giọt nước còn lại, đặc biệt là ở các cạnh.

    Làm sạch khung cửa sổ đúng cách

    Khi lau chùi cửa sổ, đừng quên lau khung cửa. Dù sao đi nữa, chúng cũng phải chịu tác động của thời tiết giống như các tấm kính cửa sổ. Đầu tiên, hãy loại bỏ bụi bẩn lớn bằng bàn chải hoặc khăn khô. Sau đó, lau sạch khung bằng một chiếc khăn ướt hoặc miếng bọt biển mềm. Đối với vết bẩn cứng đầu, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần chú ý đến chất liệu của khung:

    • Đối với gỗ, có các chất bảo quản giúp bảo vệ nó khỏi tác động của thời tiết.
    • Khung nhựa có thể được làm sạch bằng các chất tẩy rửa chống tĩnh điện được thiết kế riêng cho nhựa.

    Nếu có cơ hội, bạn cũng có thể loại bỏ bụi bẩn thô trên bệ cửa sổ và làm sạch kỹ lưỡng.

    Cleaning window frames
    Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

    Nhanh chóng và không để lại vết bẩn với máy lau kính không dây.

    Sử dụng một Máy lau kính Giúp việc lau chùi cửa sổ trở nên cực kỳ dễ dàng:

    1. Xịt đều hỗn hợp nước rửa chén và nước lên bề mặt kính.
    2. Loại bỏ bụi bẩn bằng cách chà xát bằng khăn microfiber hoặc miếng lau sạch.
    3. Sử dụng thiết bị để hút ẩm. Nước bẩn chảy trực tiếp vào bình chứa nước bẩn và không chảy ra sàn.

    Sau khi làm điều này, bạn sẽ có những ô cửa sổ không còn vết bẩn. Nếu bạn vẫn thấy vết bẩn trên kính, có thể do dụng cụ lau kính của thiết bị:

    • Thanh gạt trên máy lau kính sẽ bị mòn sau một thời gian sử dụng. Do đó, bề mặt trở nên không đều và điều này gây ra các vệt trên bề mặt kính. Một mẹo nhỏ: Xoay thanh gạt một lần để có thể sử dụng cả hai mặt.
    • Một nguyên nhân khác gây ra vệt là các hạt bụi và bẩn nhỏ, tích tụ trên cây lau kính và làm cho nó không đều. Trước khi hút bụi cửa sổ, bạn có thể kéo phần mép của thanh lau kính qua miếng lau trên chai xịt để loại bỏ các hạt này và đảm bảo bề mặt môi mịn màng nhất có thể.

    Quy trình sử dụng máy máy lau kính không dây luôn giống nhau, bất kể bạn sử dụng nó ở đâu. Các lĩnh vực ứng dụng vô cùng đa dạng:

    Cleaning windows with Kärcher's steam cleaner

    Làm sạch cửa sổ bằng máy làm sạch bằng hơi nước

    Nếu bạn có một máy làm sạch bằng hơi nước Tại nhà, bạn không chỉ có thể sử dụng nó để lau chùi gương và bề mặt kính – bạn còn có thể sử dụng nó để lau chùi cửa sổ:

    • Bước 1: Hơ nóng tấm kính bằng đầu vòi cầm tay và khăn lau microfiber, sau đó chà xát để làm bong bụi bẩn. Hoặc bạn cũng có thể hấp cửa sổ bẩn bằng vòi phun chi tiết hoặc đầu phun hơi nước tùy chọn. Đầu phun cửa sổ. Hơi nước cũng có thể được sử dụng để làm mềm các vết bẩn cứng đầu.
    • Bước 2: Bạn có thể loại bỏ nước còn sót lại bằng cách sử dụng cây lau kính hoặc máy lau kính. Bạn cũng có thể sử dụng một chiếc khăn mềm để lau khô các cạnh và khung cửa sổ.

    Nước thoát ra dưới dạng hơi nước từ máy làm sạch bằng hơi nước đã được khử khoáng, do đó có tác dụng tương tự như nước cất. Điều này có nghĩa là nó không để lại vết sọc hoặc vết loang trên kính. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các vệt hoặc vết bẩn bất thường sau khi làm sạch là do cặn xà phòng chưa được loại bỏ hoàn toàn. Trong trường hợp này: Hãy kiên nhẫn và lau kỹ bề mặt kính thêm vài lần nữa cho đến khi hết sạch mọi vết bẩn.

    Gói dịch vụ trọn gói: Rèm cửa và rèm cuốn

    Nếu bạn muốn làm sạch cửa sổ một cách kỹ lưỡng, bạn không chỉ lau chùi khung cửa và kính cửa sổ, mà còn giặt sạch rèm cửa và lau bụi bên trong rèm cuốn.

    • Sau khi sấy khô rèm bằng máy sấy, hãy treo chúng trở lại thanh treo – điều này có nghĩa là bạn sẽ không cần phải ủi chúng, tùy thuộc vào chất liệu.
    • Lau sạch bụi trên rèm cửa bằng một chiếc khăn ẩm. Làm sạch chúng bằng cách sử dụng một dụng cụ cạo bột silicone được bọc trong một khăn microfiber cũng rất hiệu quả.
    • Một giải pháp thực tế khác để làm sạch rèm cửa là máy làm sạch bằng hơi nước, có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và vết bẩn trên các thanh và khe hở của rèm.
    • Bàn ủi hơi nước đứng là phụ kiện cho máy làm sạch bằng hơi nước cũng thích hợp để làm mới rèm cửa, loại bỏ nếp nhăn hoặc mùi hôi khó chịu.
    Garment Steamer

    Hướng dẫn: Làm sạch cửa sổ

    Sản phẩm phù hợp cho cửa sổ

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Kärcher glass cleaner

    Chất tẩy rửa cửa sổ

    Kärcher: Glass Cleaner Concentrate

    Chất tẩy rửa kính

    Kärcher microfibre cloth

    Thiết bị làm sạch thủ công

    Garment steamer

    Bàn ủi hơi nước đứng

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