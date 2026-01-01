Nếu các tấm kính cửa sổ rất bẩn, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch chúng. Ngoài các loại nước lau kính có sẵn trên thị trường, còn có các loại nước lau kính đặc biệt. Dung dịch tẩy rửa kính, có thể pha loãng với nước trước khi sử dụng. Những sản phẩm này có thể làm sạch ngay cả những vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, côn trùng, dầu da và khí thải. Một lợi ích bổ sung: Chúng để lại một lớp màng bảo vệ trên bề mặt kính, giúp nước mưa chảy trôi dễ dàng hơn và kính sẽ mất nhiều thời gian hơn để bị bẩn trở lại.

Mẹo 2: Sử dụng chất tẩy rửa một cách tiết kiệm.

Nếu sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa trong dung dịch, một lớp màng dầu mỡ có thể hình thành trên cửa sổ. Bạn nên chỉ sử dụng nước lau kính hoặc các phương pháp dân gian một cách tiết kiệm và với liều lượng đúng, điều này giúp tránh các vết loang và vệt.