Bình xịt máy lau kính WV | Kärcher

Bộ bình xịt Premium mới bao gồm giá đỡ có thể điều chỉnh kích thước, giúp dễ dàng lau chùi cả cửa sổ rộng và hẹp. Với khóa dán Velcro, khăn lau Microfibre có thể dễ dàng gắn vào và nhanh chóng thay đổi. Ngoài ra, với dụng cụ cạo bụi bẩn, ngay cả vết bẩn cứng đầu cũng có thể được loại bỏ khỏi cửa sổ.

Cần gạt nước rộng và hẹp Vệ sinh cửa sổ lớn và nhỏ Hệ thống Hook-and-loop Nhờ hệ thống Hook-and-loop, khăn lau Microfibre có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Chổi chà bụi bẩn Với dụng cụ cạo bụi bẩn, ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất cũng có thể được loại bỏ ngay lập tức.