Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình xịt máy lau kính WV | Kärcher

    Kärcher spray bottle with a microfiber pad, a grey scraper, and a cleaning solution packet on a white background.

    Bình xịt máy lau kính WV

    Mã đơn hàng: 2.633-129.0

    Bộ bình xịt bao gồm khăn lau Microfibre với khóa dán Velcro, cần gạt nước, dụng cụ cạo bụi bẩn và dung dịch tẩy rửa cửa sổ 20 ml.
    Yêu cầu báo giá