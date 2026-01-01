Bình xịt máy lau kính WV | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.633-129.0Bộ bình xịt bao gồm khăn lau Microfibre với khóa dán Velcro, cần gạt nước, dụng cụ cạo bụi bẩn và dung dịch tẩy rửa cửa sổ 20 ml.
Số lượng (Unit)
1
Thành phần sợi dệt
80 % Polyester; 15 % Polyamid
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.205
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.3
Kích thước (D x R x C) (mm)
120 x 120 x 250
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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