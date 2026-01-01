Đầu ủi hơi nước | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-332.0Đầu ủi hơi nước là phụ kiện hấp quần áo, các loại vải dệt, phù hợp với tất cả máy làm sạch bằng hơi nước của Kärcher. Làm phẳng nếp nhăn trên quần áo bằng hơi nước để có kết quả hiệu quả.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.234
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.312
Kích thước (D x R x C) (mm)
136 x 103 x 92
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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