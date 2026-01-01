Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu ủi hơi nước | Kärcher

    Giá tốt
    Kärcher steam cleaner nozzle, black with yellow accent, featuring a vented front and ergonomic design.

    Đầu ủi hơi nước

    Mã đơn hàng: 2.863-332.0

    Đầu ủi hơi nước là phụ kiện hấp quần áo, các loại vải dệt, phù hợp với tất cả máy làm sạch bằng hơi nước của Kärcher. Làm phẳng nếp nhăn trên quần áo bằng hơi nước để có kết quả hiệu quả.