Đầu ủi hơi nước | Kärcher

Nói lời tạm biệt với nếp nhăn trên quần áo! Với đầu ủi hơi nước, quần áo sẽ trở nên phẳng đẹp chỉ trong chốc lát. Bên cạnh đó, phụ kiện cũng giúp làm mới và khử mùi quần áo, rèm cửa và nhiều loại vải khác nhanh chóng và dễ dàng. Đầu nối đầu ủi hơi nước quần áo biến mọi máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher có đầu nối phụ kiện thành máy hấp thấm sâu vào vải bằng hơi nước cực khô và nóng để làm mới các sợi vải đến tận lõi. Nước ngưng tụ được tạo ra khi hấp bằng đầu nối được thu thập trong một bình riêng, có thể dễ dàng đổ xuống bồn rửa hoặc thậm chí vào bình của máy làm sạch bằng hơi nước.

Loại bỏ nếp nhăn trên quần áo nhanh chóng và dễ dàng Hơi nước nóng, siêu khô giúp ủi phẳng nếp nhăn dễ dàng và nhanh chóng. Khi ủi vải dày hoặc nếp nhăn cứng đầu, bạn có thể tăng thêm nhiệt và áp suất bằng tấm kim loại để có kết quả hiệu quả hơn. Làm mới giữa các lần giặt Hơi nước có tác dụng khử mùi, giúp đầu ủi hơi nước quần áo trở nên hoàn hảo để làm mới vải giữa các lần là. Cực kỳ phù hợp để để làm mới quần áo hoặc đồ dệt gia dụng sau khi cất trong tủ quần áo hoặc tủ đựng thức ăn trong thời gian dài. Không cần bàn ủi Quần áo có thể dễ dàng treo lên móc và hấp. An toàn và dễ sử dụng cho mọi loại vải Máy hấp quần áo có thể sử dụng cho tất cả các loại quần áo an toàn khi ủi và hàng dệt gia dụng tiêu chuẩn. Cường độ nhiệt và hơi nước được kiểm soát bởi khoảng cách giữa đầu nối và vải. Máy thậm chí có thể được sử dụng để hấp các chất liệu mỏng manh. Hơi nước tỏa đều trên toàn bộ bề mặt Các lỗ thoát hơi được phân bổ trên toàn bộ chiều rộng của tấm kim loại để đảm bảo hơi nước được phân phối đều và có kết quả hoàn hảo. Trọng lượng nhẹ Đầu ủi hơi nước rất nhẹ, chỉ nặng 220g, không lo bị mỏi khi làm việc ngay cả trong thời gian dài. Dung tích bình chứa nước lớn giúp việc làm sạch được diễn ra liên tục Tùy thuộc vào máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher bạn đang sử dụng, có thể sử dụng tới 1,5 lít nước. Bình chứa nước tích hợp trong phụ kiện đầu ủi quần áo quần áo thu thập khoảng 100 ml nước ngưng tụ. Lượng nước này đủ cho khoảng năm hoặc sáu bộ quần áo. Có thể đổ bình chứa nước bất cứ lúc nào.