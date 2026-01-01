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    Loại bỏ rong rêu

    Ở các khe hở và vết nứt, trên tường nhà, đồ nội thất sân vườn, bãi cỏ và thậm chí trên mái nhà: rêu mọc ở nhiều chỗ, nơi mà chủ nhà không mong muốn. Đến một lúc nào đó, câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để loại bỏ rong rêu một cách dễ dàng? Dưới đây là những mẹo và thủ thuật hay nhất để bạn tham khảo.

    Moss removal on a staircase with a Kärcher weed remover

    Loại bỏ rong rêu: Đây là các tùy chọn có sẵn.

    Rong rêu có thể là một loại cây cảnh đẹp nếu bạn có chủ đích trồng để làm đẹp cho khu vườn của mình. Tuy nhiên, các loại cây không có rễ sẽ lan rộng nhanh chóng và sớm chiếm lĩnh mọi ngóc ngách của khu vườn. Nếu rong rêu không được loại bỏ, nó có thể làm hỏng đồ nội thất sân vườn, tăng nguy cơ trượt ngã trên lối đi và tăng khả năng giữ nước, góp phần gây ẩm ướt không mong muốn trên tường và mái nhà. Rong rêu cũng có thể lan rộng trên bãi cỏ, từ từ chiếm lĩnh cỏ.

    A man uses a Kärcher weed remover for moss control outside his garage

    Với tất cả những vị trí và bề mặt khác nhau mà rong rêu có thể phát triển, không có gì ngạc nhiên khi có nhiều phương pháp khác nhau để loại bỏ chúng.

    • Các phương pháp dân gian như nước ngọt và các loại nước có ga khác thân thiện với môi trường và thường là những thứ bạn đã có sẵn trong nhà. Các phương pháp này thường đòi hỏi một khoảng thời gian và do đó chủ yếu phù hợp cho các khu vực nhỏ bị rong rêu phủ dày. Khi sử dụng các phương pháp dân gian, trước tiên hãy thử nghiệm trên một vùng không dễ thấy để đảm bảo rằng nó có thể sử dụng được.
    • Bạn cũng có thể loại bỏ rong rêu bằng các công cụ khác nhau như dao nhỏ và cùn. Điều này đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ rong rêu đã bám vào các khe hở của mặt đường. Các bàn chải cạo giúp loại bỏ rong rêu khỏi các khu vực rộng lớn. Máy phun rửa áp lực cao cũng là một công cụ tuyệt vời, đặc biệt khi làm sạch các khu vực rộng lớn. Hoặc là, các thiết bị loại bỏ cỏ dại cơ học chúng sử dụng chuyển động quay để làm mềm rong rêu trên các bề mặt khác nhau.
    • Các chất tẩy rêu hóa học có thể được sử dụng để loại bỏ rong rêu trên bãi cỏ. Tuy nhiên, do chúng có thể gây độc hại, chỉ nên sử dụng khi tất cả các phương pháp và nỗ lực khác không hiệu quả.

    Bạn có thể quyết định phương pháp nào bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn loại bỏ rong rêu mà không sử dụng các thiết bị như máy phun rửa áp lực cao hoặc máy cắt cỏ, tốt nhất là nên dành thêm một chút thời gian. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các bề mặt phẳng như sàn nhà và đồ nội thất. Để loại bỏ rong rêu trên bãi cỏ, cần phải sử dụng thiết bị.

    Remove moss by hand with a joint scraper

    Loại bỏ rong rêu vĩnh viễn khỏi sân cỏ

    Một bãi cỏ có rong rêu cần được chăm sóc và quan tâm để loại bỏ nấm mốc cứng đầu. Cuối cùng, nếu rong rêu đã mọc quá nhiều, cỏ có thể yếu đi dẫn đến không chống chọi lại được rong rêu. Cách tốt nhất để bắt đầu loại bỏ rong rêu là làm sạch lớp cỏ chết trên bãi cỏ vào mùa xuân. Điều này được thực hiện bằng cách cắt cỏ ngắn gọn và sau đó cắt cỏ theo hình caro. Mặt cỏ ẩm ướt và bị nén chặt cũng cần được thông khí. Sau đó, bạn vẫn có thể chà nhám bề mặt cỏ, điều này đặc biệt hữu ích cho những khu vực râm mát và ẩm ướt. Mặc dù quá trình này loại bỏ rong rêu, nhưng nó thực sự gây stress cho cỏ, do đó bạn nên bón phân sau đó để tăng cường sức khỏe cho cỏ.

    Nếu rêu mọc trở lại sau một thời gian ngắn, việc phân tích đất là điều nên làm. Với các xét nghiệm từ trung tâm, bạn có thể xác định liệu đất dưới cỏ có quá chua hay không. Giá trị pH lý tưởng cho đất là từ 6 đến 7. Nếu giá trị nhỏ hơn 5,5, bạn nên bón vôi cho đất. Nếu vấn đề không phải do đất, mà là do cỏ đang mọc ở vị trí râm mát, bạn có thể thử gieo loại cỏ chuyên dụng cho khu vực râm mát hoặc chọn các loại thảm thực vật chịu dẫm đạp khác. Nếu không có gì giúp được và rong rêu không tự chết, một số người làm vườn cũng sử dụng phân bón sắt. Chất tẩy rong rêu hóa học này có hiệu quả, nhưng cũng độc hại và cần sử dụng cẩn thận. Tuy nhiên, có nhiều loại chất tẩy rong rêu hoạt động dựa trên tinh chất giấm và là một lựa chọn thay thế tốt.

    Loại bỏ rong rêu khỏi các bề mặt phẳng như tường, sân hiên và đồ nội thất sân vườn.

    Đối với sự phát triển của rong rêu nhẹ trên các khu vực nhỏ, bạn có thể thử sử dụng coca để loại bỏ sự phát triển cứng đầu của chúng. Nước giải khát có ga màu tối chứa axit photphoric, chất này sẽ tấn công cấu trúc tế bào của rêu và thậm chí ngăn chặn rêu mới nhanh chóng phát triển ở cùng vị trí. Ngoài ra, coca không độc hại và rẻ tiền. Cách sử dụng rất đơn giản: xịt coca lên các vùng rong rêu để nó phát huy tác dụng, lau hoặc quét sạch và sau đó rửa lại bằng nước sạch. Coca không nên pha loãng nên phương pháp này phù hợp nếu bạn muốn loại bỏ rêu khỏi các khu vực nhỏ như các viên đá riêng lẻ. Tuy nhiên, nó không phù hợp cho các khu vực rộng lớn, ví dụ như trên bề mặt nhựa đường. Ngoài ra, bạn không nên sử dụng coca trên các bề mặt sàn nhạy cảm với axit như đá cẩm thạch hoặc bê tông.

    Nếu bạn muốn loại bỏ rong rêu một cách hiệu quả trên diện tích lớn, hãy dùng hỗn hợp gồm 10 lít nước sôi và 15-20 gram soda. Trước khi áp dụng giải pháp, hãy loại bỏ sơ bộ rong rêu trước. Ví dụ như: Gạch lát sân mà bạn muốn làm sạch vào một ngày khô ráo, sau đó dùng chổi rải nước soda lên khu vực đó. Tốt nhất là nên để dung dịch nước ngọt có ga hoạt động trong vài ngày, nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian thì đảm bảo ít nhất 5 giờ. Sau đó, các mảng rong rêu có thể được loại bỏ dễ dàng bằng bàn chải cọ rửa. Đối với sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch, đá tự nhiên và đá vôi, dùng hỗn hợp gồm 15g kali permanganat (KMnO4) và 10 lít nước sôi là phù hợp. Nó được sử dụng theo cách tương tự như hỗn hợp nước ngọt có ga, nhưng trước tiên nên thử nghiệm trên một vùng không dễ thấy. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ được khuyến nghị trên các loại sàn đã được xử lý chống thấm, vì muối kali không chỉ làm nước chuyển sang màu nâu tím mà còn có thể làm sàn bị đổi màu. Việc đeo găng tay là điều cần thiết khi làm việc.

    A man removes moss on a wall with a Kärcher pressure washer
    Removing moss with high pressure from stairs

    Rong rêu có thể được loại bỏ hoàn toàn và nhanh chóng trên các bề mặt từ nhỏ đến lớn bằng một máy phun rửa áp lực cao. Ví dụ như các bậc thang và tấm lát sân sẽ được làm sạch nhanh chóng và an toàn. Máy phun rửa áp lực cao có đầu cắt bụi là lựa chọn tốt nhất, vì nó không chỉ loại bỏ rêu trên bề mặt mà còn loại bỏ các vết bẩn khó nhìn thấy trong các khe nhỏ trên sàn. Việc làm sạch được thực hiện qua ba bước đơn giản:

    1. Tùy thuộc vào mẫu máy, gắn bộ cắt bụi vào máy phun rửa áp lực cao hoặc điều chỉnh đầu phun trên ống phun thành chế độ phun xoáy.

    2. Giữ vòi phun nước ở một góc nghiêng nhẹ so với mặt đất và từ từ di chuyển nó qua các khu vực có rêu, đồng thời giữ khoảng cách 15-20 cm.

    3. Sau đó, quét sạch và loại bỏ rong rêu.

    4. Chất tẩm phun Giúp bảo vệ các bề mặt ngoài trời như mặt tiền nhà và tường khỏi bị bẩn lại trong thời gian dài. Sau khi làm sạch, sản phẩm được áp dụng lên bề mặt bằng máy rửa áp lực cao kết hợp với đầu phun tạo bọt.

    Đối với những khu vực dễ bị rêu mốc nhanh chóng, máy phun rửa áp lực cao là lựa chọn lý tưởng và dễ sử dụng. Nó phù hợp cho cả bề mặt cứng cáp và mỏng manh. Đối với các bề mặt nhạy cảm, hãy sử dụng vòi phun phẳng thay vì vòi phun cắt bụi và giảm áp lực trên súng phun để làm sạch nhẹ nhàng hơn. Các bề mặt cũng được làm sạch khỏi các vết bẩn khác và không cần phải xử lý thêm sau đó. Để loại bỏ rong rêu bề mặt trên lối đi, sân hiên và trên đường được trải nhựa, một chiếc máy cắt cỏ không dây là một lựa chọn tốt. Lông chổi nylon được thiết kế đặc biệt và tốc độ chổi cao giúp loại bỏ dễ dàng rêu khô và cỏ dại trên bề mặt, chỉ cần quét sạch và xử lý sau đó. Giống như máy phun rửa áp lực cao, phương pháp này cho phép người dùng làm việc ở tư thế đứng thẳng, giúp giảm áp lực lên lưng.

    Clean pathways with the Kärcher weed remover

    Chất tẩy rong rêu cho mái nhà?

    Có nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu có nên loại bỏ rêu khỏi mái nhà hay không. Một số người cho rằng rêu có thể gây hư hỏng cho mái nhà, trong khi những người khác lại thấy lợi ích của rêu vì nó giúp giữ ẩm. Loại bỏ rong rêu trên mái nhà sẽ tránh tình trạng quá tải hệ thống thoát nước trong trường hợp mưa lớn. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn để rong rêu trên mái nhà hoặc loại bỏ nó vì lý do thẩm mỹ.

    Đó là quyết định cá nhân, nhưng nếu bạn quyết định loại bỏ rong rêu, từ đó để lộ ra phần mái nhà trơn nên hãy chú ý đến an toàn của bản thân. Bạn có thể dễ dàng trượt ngã vì rong rêu, đặc biệt là trên bề mặt dốc, do đó luôn phải đảm bảo an toàn bằng cách sử dụng dây an toàn. Nếu bạn không cảm thấy tự tin lắm, thì tốt nhất là nên thuê một công ty để dọn dẹp. Nhưng nếu đảm bảo an toàn, bạn có thể loại bỏ rong rêu trên mái nhà theo cách tương tự như khi loại bỏ rêu trên sân hiên và gạch lát, tức là sử dụng chổi và máy phun rửa áp lực cao.

    Đối với các mái nhà chỉ có một lớp rêu mỏng, bạn cũng có thể sử dụng chất tẩy rêu với một máy phun áp lực chạy bằng pin thường được sử dụng để loại bỏ cỏ dại. Ưu điểm là bạn sẽ mất ít thời gian hơn để loại bỏ rong rêu trên mái nhà. Nhược điểm là rong rêu bám lâu và sau đó trượt vào máng xối.Vì thế nên loại bỏ nó nhanh chóng trước khi nó làm tắc nghẽn máng xối và ống thoát nước..

    Các sản phẩm phù hợp để loại bỏ rong rêu

    Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Battery weed remover

    Máy cắt cỏ bằng pin

    Kärcher: Battery powered pressure sprayer

    Máy phun xịt áp lực chạy bằng pin

    RM 542 Surface Protector

    Bảo vệ bề mặt ngoài trời

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