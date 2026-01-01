Một bãi cỏ có rong rêu cần được chăm sóc và quan tâm để loại bỏ nấm mốc cứng đầu. Cuối cùng, nếu rong rêu đã mọc quá nhiều, cỏ có thể yếu đi dẫn đến không chống chọi lại được rong rêu. Cách tốt nhất để bắt đầu loại bỏ rong rêu là làm sạch lớp cỏ chết trên bãi cỏ vào mùa xuân. Điều này được thực hiện bằng cách cắt cỏ ngắn gọn và sau đó cắt cỏ theo hình caro. Mặt cỏ ẩm ướt và bị nén chặt cũng cần được thông khí. Sau đó, bạn vẫn có thể chà nhám bề mặt cỏ, điều này đặc biệt hữu ích cho những khu vực râm mát và ẩm ướt. Mặc dù quá trình này loại bỏ rong rêu, nhưng nó thực sự gây stress cho cỏ, do đó bạn nên bón phân sau đó để tăng cường sức khỏe cho cỏ.
Nếu rêu mọc trở lại sau một thời gian ngắn, việc phân tích đất là điều nên làm. Với các xét nghiệm từ trung tâm, bạn có thể xác định liệu đất dưới cỏ có quá chua hay không. Giá trị pH lý tưởng cho đất là từ 6 đến 7. Nếu giá trị nhỏ hơn 5,5, bạn nên bón vôi cho đất. Nếu vấn đề không phải do đất, mà là do cỏ đang mọc ở vị trí râm mát, bạn có thể thử gieo loại cỏ chuyên dụng cho khu vực râm mát hoặc chọn các loại thảm thực vật chịu dẫm đạp khác. Nếu không có gì giúp được và rong rêu không tự chết, một số người làm vườn cũng sử dụng phân bón sắt. Chất tẩy rong rêu hóa học này có hiệu quả, nhưng cũng độc hại và cần sử dụng cẩn thận. Tuy nhiên, có nhiều loại chất tẩy rong rêu hoạt động dựa trên tinh chất giấm và là một lựa chọn thay thế tốt.