Đối với sự phát triển của rong rêu nhẹ trên các khu vực nhỏ, bạn có thể thử sử dụng coca để loại bỏ sự phát triển cứng đầu của chúng. Nước giải khát có ga màu tối chứa axit photphoric, chất này sẽ tấn công cấu trúc tế bào của rêu và thậm chí ngăn chặn rêu mới nhanh chóng phát triển ở cùng vị trí. Ngoài ra, coca không độc hại và rẻ tiền. Cách sử dụng rất đơn giản: xịt coca lên các vùng rong rêu để nó phát huy tác dụng, lau hoặc quét sạch và sau đó rửa lại bằng nước sạch. Coca không nên pha loãng nên phương pháp này phù hợp nếu bạn muốn loại bỏ rêu khỏi các khu vực nhỏ như các viên đá riêng lẻ. Tuy nhiên, nó không phù hợp cho các khu vực rộng lớn, ví dụ như trên bề mặt nhựa đường. Ngoài ra, bạn không nên sử dụng coca trên các bề mặt sàn nhạy cảm với axit như đá cẩm thạch hoặc bê tông.

Nếu bạn muốn loại bỏ rong rêu một cách hiệu quả trên diện tích lớn, hãy dùng hỗn hợp gồm 10 lít nước sôi và 15-20 gram soda. Trước khi áp dụng giải pháp, hãy loại bỏ sơ bộ rong rêu trước. Ví dụ như: Gạch lát sân mà bạn muốn làm sạch vào một ngày khô ráo, sau đó dùng chổi rải nước soda lên khu vực đó. Tốt nhất là nên để dung dịch nước ngọt có ga hoạt động trong vài ngày, nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian thì đảm bảo ít nhất 5 giờ. Sau đó, các mảng rong rêu có thể được loại bỏ dễ dàng bằng bàn chải cọ rửa. Đối với sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch, đá tự nhiên và đá vôi, dùng hỗn hợp gồm 15g kali permanganat (KMnO4) và 10 lít nước sôi là phù hợp. Nó được sử dụng theo cách tương tự như hỗn hợp nước ngọt có ga, nhưng trước tiên nên thử nghiệm trên một vùng không dễ thấy. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ được khuyến nghị trên các loại sàn đã được xử lý chống thấm, vì muối kali không chỉ làm nước chuyển sang màu nâu tím mà còn có thể làm sàn bị đổi màu. Việc đeo găng tay là điều cần thiết khi làm việc.