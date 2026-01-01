Bản chất là đồ dùng cắm trại sẽ bị bẩn theo thời gian. Bạn không nhất thiết phải đi bộ đường dài trong điều kiện trời mưa bất chợt mới khiến đồ dùng cắm trại của mình bị lấm lem bùn đất, đơn giản chỉ là do sử dụng hàng ngày. Đồ dùng cắm trại cần được giặt giũ, ghế xếp hoặc xe đạp cũng nên được làm sạch sau khi sử dụng. Và những người đi nghỉ mát bên bờ biển và thích lướt sóng có lẽ đều biết rằng bộ đồ lặn và ván lướt sóng cần được rửa sạch cặn nước muối và cát sau khi lướt sóng để đảm bảo độ bền.

Nguyên tắc này về nguyên tắc áp dụng cho tất cả các phụ kiện cắm trại. Tốt nhất là nên làm sạch và giặt chúng ngay sau khi sử dụng thay vì chờ đến lần sử dụng tiếp theo. Luôn cất giữ các dụng cụ làm sạch và sản phẩm chăm sóc thích hợp ở cùng một nơi để dễ lấy. Khi cắm trại, bạn nên chuẩn bị sẵn bàn chải, miếng bọt biển, xô, bình tưới cây, vòi nước, chổi cũng như nước rửa chén và có thể cả các chất tẩy rửa khác.