Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Làm sạch phụ kiện cắm trại dễ dàng và hiệu quả

    Hãy cùng gia đình và thú cưng của bạn lên đường khám phá thiên nhiên hoang dã bằng xe caravan! Cho dù đó là chuyến đi cuối tuần hay một kỳ nghỉ được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chuyến đi cắm trại và phiêu lưu tiếp theo. Để giữ mọi thứ sạch sẽ như ở nhà, các phụ kiện và dụng cụ cắm trại cần được làm sạch thường xuyên. Dưới đây là những mẹo hữu ích về cách làm sạch lại thiết bị cắm trại, giày leo núi, xe đạp.

    A woman cleans her camping chair with a Kärcher OC 3

    Cách hiệu quả nhất để làm sạch dụng cụ cắm trại trong chuyến đi là gì?

    Bản chất là đồ dùng cắm trại sẽ bị bẩn theo thời gian. Bạn không nhất thiết phải đi bộ đường dài trong điều kiện trời mưa bất chợt mới khiến đồ dùng cắm trại của mình bị lấm lem bùn đất, đơn giản chỉ là do sử dụng hàng ngày. Đồ dùng cắm trại cần được giặt giũ, ghế xếp hoặc xe đạp cũng nên được làm sạch sau khi sử dụng. Và những người đi nghỉ mát bên bờ biển và thích lướt sóng có lẽ đều biết rằng bộ đồ lặn và ván lướt sóng cần được rửa sạch cặn nước muối và cát sau khi lướt sóng để đảm bảo độ bền.

    Nguyên tắc này về nguyên tắc áp dụng cho tất cả các phụ kiện cắm trại. Tốt nhất là nên làm sạch và giặt chúng ngay sau khi sử dụng thay vì chờ đến lần sử dụng tiếp theo. Luôn cất giữ các dụng cụ làm sạch và sản phẩm chăm sóc thích hợp ở cùng một nơi để dễ lấy. Khi cắm trại, bạn nên chuẩn bị sẵn bàn chải, miếng bọt biển, xô, bình tưới cây, vòi nước, chổi cũng như nước rửa chén và có thể cả các chất tẩy rửa khác.

    Supplies for cleaning camping equipment

    Đồ dùng cắm trại bẩn? Cách khiến lều, chén dĩa, và ghế sạch sẽ trở lại

    A tent is cleaned and dirt removed with a broom

    Làm sạch mái che của xe caravan: Khi tháo mái hiên, bạn nên giũ sạch bụi bẩn và sau đó cẩn thận gấp lại khi đã khô. Nếu phấn hoa hoặc bụi bẩn bám trên mái hiên hoặc lều, bạn có thể dùng chổi mềm quét sạch. Nên tránh sử dụng chất tẩy rửa để bảo vệ lớp phủ chống thấm của mái hiên hoặc lều. Nhân tiện: Nếu bạn làm sạch mái hiên hoặc lều thường xuyên hơn, lớp phủ chống thấm sẽ bền lâu hơn. Điều này là do bụi bẩn do thời tiết có thể làm giảm hiệu quả của lớp phủ chống thấm. Một cách tốt để kiểm tra xem lều hoặc mái hiên có cần được phủ lớp chống thấm hay không là làm ướt nó bằng vòi nước tưới vườn hoặc xô nước. Nếu nước đọng thành giọt là lều vẫn còn chống thấm.

    Camping tableware on the lawn in a bowl

    Rửa chén dĩa cắm trại: Ở hầu hết các khu cắm trại hoặc trong các chuyến đi đường dài, bạn thường không có điều kiện sử dụng máy rửa bát. Xe caravan và nhà di động thường được trang bị bình chứa nước ngọt và bồn rửa, vì vậy bạn có thể rửa chén, nồi, cốc bằng tay. Để giữ cho nội thất sạch sẽ, tốt hơn hết là nên rửa chén bát bên ngoài trong một chậu nước ấm. Miếng bọt biển, bàn chải và nước rửa chén rất phù hợp cho mục đích này. Tất nhiên, bạn cũng có thể dùng vòi nước, đặc biệt nếu thức ăn khô bám dính khó tẩy sạch. Một mẹo phổ biến trong giới những người thích cắm trại: đun sôi nước, pha thêm một ít axit citric và đổ lên chén bát bẩn, ngâm trong vài phút rồi lau sạch bằng khăn.

    Cleaning a camping chair with Kärcher detergent and a sponge

    Làm sạch ghế cắm trại: Ghế cắm trại bằng nhôm và nhựa khá dễ làm sạch. Thông thường, chỉ cần lau chúng bằng khăn ẩm và một ít nước rửa chén là đủ. Đối với những vết bẩn cứng đầu, dùng vòi nước có đầu phun là tốt nhất. Ngoài ra, có thể sử dụng máy phun rửa áp lực trung bình để làm sạch bề mặt bị bẩn. Áp dụng chất tẩy rửa đa năngbằng bịt xịt hoặc đầu phun tạo bọt và máy phun rửa áp lực trung bình. Sau đó, rửa mọi thứ bằng nước sạch. Cuối cùng, lau kỹ các bề mặt đã được làm sạch bằng khăn khô để tránh các vết nước.

    A green tent being cleaned with a Kärcher OC 3

    Nếu bạn không muốn tốn quá nhiều thời gian để làm sạch dụng cụ cắm trại, chỉ cần dùng máy phun rửa áp lực. Máy này sẽ làm sạch dụng cụ cắm trại một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn đang đi du lịch và không có nguồn điện, những người đam mê cắm trại thông minh nên sử dụng máy phun rửa áp lực chạy bằng pin kết hợp với ống hút nước hoặc máy làm sạch di động có pin và bình chứa nước tích hợp. Với những giải pháp di động này, việc làm sạch phụ kiện cắm trại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

    Cách làm sạch giày leo núi, xe đạp, ván lướt trên đường đi

    A woman cleans her hiking boots with a Kärcher OC 3

    Làm sạch giày leo núi: Để đảm bảo bạn có thể sử dụng đôi giày leo núi chất lượng cao trong thời gian dài, bạn nên làm sạch và bảo dưỡng chúng kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. Trước tiên, hãy loại bỏ bụi bẩn thô. Với chất liệu polyester, thông thường chỉ cần dùng miếng bọt biển, nước và một ít nước xà phòng để làm sạch bụi bẩn. Đối với giày da, nên dùng bàn chải cứng hơn một chút. Nếu giày leo núi quá bẩn, bạn có thể dùng vòi nước hoặc máy phun rửa áp lực thấp cầm tay kết hợp với bàn chải để làm sạch. Trước khi làm sạch, bạn cũng nên tháo dây giày và lót giày. Sau đó, rửa sạch bên trong giày bằng nước và xà phòng. Tiếp theo, xả sạch bên trong và nếu cần, cả bên ngoài giày bằng nước sạch cho đến khi loại bỏ hết bụi bẩn và chất tẩy rửa. Để làm khô, nhét giấy báo vào bên trong giày và tốt nhất là không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc dưới máy sưởi vì điều này có thể làm hỏng chất liệu. Sử dụng sáp đánh giày để bảo vệ giày leo núi và giữ cho chúng sạch sẽ lâu hơn.

    A bike being cleaned with a Kärcher OC 3

    Rửa xe đạp của bạn: Sau một chuyến đạp xe dài qua rừng và đồng ruộng, việc xe đạp bị bẩn là điều bình thường. Để tránh gỉ sét và giữ cho bộ phận chuyển số và phanh hoạt động tốt, tốt nhất là nên làm sạch tất cả các bộ phận ngay sau khi đạp xe. Điều này cần một xô nước và hai miếng bọt biển. Đầu tiên, lau khung xe bằng một miếng bọt biển và các bộ phận khác bằng một miếng bọt biển khác. Điều này sẽ ngăn cặn sáp hoặc dầu tiếp xúc với khung xe. Để làm sạch hiệu quả, tốt nhất nên sử dụng dung dịch làm sạch xe đạp chuyên dụng.

    Sau khi rửa sạch tất cả các bộ phận, hãy dùng xô nước hoặc vòi tưới vườn để xả sạch xe. Việc này đặc biệt dễ dàng với máy rửa xe di động. Khi về nhà, bạn có thể dành thời gian để làm sạch xe đạp kỹ lưỡng, ví dụ như bằng máy phun rửa áp lực.

    A woman cleans her wetsuit on the beach with a Kärcher OC 3

    Làm sạch ván lướt sóng và đồ bơi: Sau khi tắm hoặc lướt sóng ở biển, bạn nên làm sạch kỹ bộ đồ bơi và ván lướt sóng, loại bỏ cát và cặn nước mặn vì cả hai đều có thể làm hỏng chất liệu. Lớp phủ của bộ đồ bơi đặc biệt dễ bị giòn do muối. Có thể xịt nước nhanh lên ván lướt sóng và bộ đồ lặn bằng vòi tưới vườn. Tuy nhiên, nếu bạn đang đi du lịch, bạn thường không có lựa chọn này. Trong trường hợp đó, máy làm sạch áp suất thấp di động là một ý tưởng hay. Để làm khô bộ đồ bơi, hãy lộn trái nó ra, mặc dù về cơ bản điều này sẽ tự động xảy ra khi bạn cởi nó ra. Ngoài ra, không bao giờ được phơi bộ đồ lặn dưới ánh nắng gay gắt vì chất liệu neoprene có thể bị hư hại do nhiệt và tia UV nên hãy chắc chắn rằng bạn tìm được một nơi râm mát.

    Cắm trại với chó cưng? Cách rửa chân cho người bạn 4 chân của bạn

    Đi dạo đường dài là hoạt động yêu thích của hầu hết các chú chó. Việc bàn chân và lông bị bẩn trong quá trình đó không làm chúng phiền lòng. Để chúng không làm bẩn cốp xe hoặc nội thất xe caravan sau khi đi dạo, chủ nuôi chó nên làm sạch bàn chân và nếu cần thì làm sạch cả lông của chúng. Bụi bẩn đặc biệt dễ tích tụ dưới lòng bàn chân. Có thể làm sạch nhẹ nhàng bằng một ít nước ấm và bàn chải mềm chẳng hạn.

    Mẹo

    Với hộp phụ kiện thú cưng tùy chọn dành cho làm sạch sinh di động, bạn sẽ được trang bị đầy đủ để làm sạch người bạn bốn chân yêu quý của mình ngay cả khi đang di chuyển. Hộp phụ kiện này bao gồm vòi phun hình nón được thiết kế đặc biệt cho chó với tia nước mềm mại, dễ chịu để làm sạch lông và bàn chân. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn bao gồm bàn chải làm sạch lông để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên lông thú cưng và một khăn lau sợi nhỏ siêu thấm hút để lau khô.

    Gently cleaning dog paws with a Kärcher low-pressure cleaner
    Camping at a mountain lake with a caravan

    Sản phẩm phù hợp cho phụ kiện cắm trại

    Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

    Thiết bị làm sạch ngoài trời di động

    Kärcher: Handheld Cleaner

    Thiết bị làm sạch cầm tay

    SH 5

    Vòi nước cầm tay

    Kärcher: FJ 24 Handheld foam jet

    Đầu phun bọt cầm tay

    Kärcher: Bike cleaner

    Rửa xe đạp

    Kärcher: Universal cleaner

    Làm sạch nhiều thứ

    Điều có thể làm bạn hứng thú:

    Kärcher: Bike cleaning

    Rửa xe đạp

    Kärcher: Cleaning camping equipment

    Làm sạch đồ dùng cắm trại

    Kärcher: Car care

    Chăm sóc xe hơi