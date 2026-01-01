Khi làm sạch và bảo dưỡng nhà kính, bạn cần lưu ý những điều gì?
Một nhà kính, hoặc chính xác hơn là cửa sổ và mái của nó, sẽ bị bẩn theo thời gian do các điều kiện thời tiết khác nhau. Ô nhiễm không khí do bụi than, bụi mịn, phấn hoa, lá cây, cũng như phân của chim và côn trùng đều góp phần làm cho nhà kính trông cũ kỹ và xuống cấp. Để giữ cho không gian luôn trong tình trạng tốt nhất và đảm bảo sự ấm cúng không bị ảnh hưởng bởi cửa sổ bẩn, việc Làm sạch nhà kính hai lần một năm là điều hợp lý. Thời điểm thích hợp để làm điều này là vào mùa xuân, khi vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng đông lạnh giá.
Làm sạch nhà kính không chỉ liên quan đến thẩm mỹ mà còn là việc chăm sóc và bảo dưỡng từng bộ phận của nó, bao gồm cả kết cấu hỗ trợ và các miếng đệm cao su tích hợp. Hãy nhớ rằng, càng để lâu không làm sạch nhà kính, bạn sẽ càng mất nhiều thời gian và công sức để làm sạch nó sau này. Hãy đảm bảo rằng bạn lau chùi nhà kính vào một ngày u ám, vì vào những ngày nắng gắt hoặc thậm chí nóng bức, cửa sổ sẽ khô quá nhanh, dẫn đến những vệt bẩn khó coi.
Các thiết bị, dụng cụ và sản phẩm chăm sóc khác nhau có thể được sử dụng để làm sạch nhà kính:
- một cái thang
- một ống dẫn nước có đầu phun
- một thanh gạt kính
- a cây cọ và một khăn lau microfiber cùng với nước ấm.
- nước rửa chén hoặc dung dịch tẩy rửa kính cô đặc
- a máy lau kính
- a máy phun rửa áp lực cao với một ống kéo dài và tương ứng với phụ kiện làm sạch kínhví dụ