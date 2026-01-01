Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Làm sạch nhà kính: Những mẹo hay nhất

    Nhiều người mơ ước có một chiếc nhà kính riêng - bạn có thể trồng cây trong đó bên cạnh cửa sổ và nó cũng cung cấp không gian sống thêm nơi bạn có thể thư giãn. Nhà kính thường được làm chủ yếu bằng kính, bao gồm cả mái. Rất tiếc, chúng cần được chăm sóc và bảo dưỡng một chút để luôn giữ được vẻ đẹp tốt nhất. Bài viết này giải thích cách tốt nhất để làm sạch phòng kính của bạn.

    A man cleans his conservatory with the help of a Kärcher telescopic jet pipe

    Khi làm sạch và bảo dưỡng nhà kính, bạn cần lưu ý những điều gì?

    Một nhà kính, hoặc chính xác hơn là cửa sổ và mái của nó, sẽ bị bẩn theo thời gian do các điều kiện thời tiết khác nhau. Ô nhiễm không khí do bụi than, bụi mịn, phấn hoa, lá cây, cũng như phân của chim và côn trùng đều góp phần làm cho nhà kính trông cũ kỹ và xuống cấp. Để giữ cho không gian luôn trong tình trạng tốt nhất và đảm bảo sự ấm cúng không bị ảnh hưởng bởi cửa sổ bẩn, việc Làm sạch nhà kính hai lần một năm là điều hợp lý. Thời điểm thích hợp để làm điều này là vào mùa xuân, khi vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng đông lạnh giá.

    Làm sạch nhà kính không chỉ liên quan đến thẩm mỹ mà còn là việc chăm sóc và bảo dưỡng từng bộ phận của nó, bao gồm cả kết cấu hỗ trợ và các miếng đệm cao su tích hợp. Hãy nhớ rằng, càng để lâu không làm sạch nhà kính, bạn sẽ càng mất nhiều thời gian và công sức để làm sạch nó sau này. Hãy đảm bảo rằng bạn lau chùi nhà kính vào một ngày u ám, vì vào những ngày nắng gắt hoặc thậm chí nóng bức, cửa sổ sẽ khô quá nhanh, dẫn đến những vệt bẩn khó coi.

    Các thiết bị, dụng cụ và sản phẩm chăm sóc khác nhau có thể được sử dụng để làm sạch nhà kính:

    Cleaning large glass surfaces

    Cách làm sạch đúng cách mái kính của nhà kính

    Làm sạch cửa sổ bên hông của nhà kính không phải là một công việc quá phức tạp, nhưng nếu nhà kính của bạn khá cao hoặc bạn muốn làm sạch mái nhà thì công việc này sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Điều này không phải do việc làm sạch, mà là vì các khu vực này khó tiếp cận khi chúng cao vài mét.

    Nguyên tắc chung, bạn có hai lựa chọn - hoặc leo thang và lau chùi bề mặt bằng tay, hoặc sử dụng một... máy phun rửa áp lực cao Khi kết hợp với ống phun kéo dài, đây là một giải pháp an toàn và tiết kiệm thời gian hơn đáng kể.

    Trước khi bắt đầu làm sạch bằng nước, bạn nên loại bỏ hết bụi bẩn bám trên mái nhà kính và trong các máng xối. Các dụng cụ làm sạch truyền thống như chổi, xô và súng phun, được kết nối với ống nước trong vườn, và một miếng vải để lau viền kính là phù hợp cho mục đích này. Bạn không nên sử dụng máy phun rửa áp lực cao ngay lúc này, nếu không, bạn sẽ chỉ làm bẩn lan rộng khắp mặt tiền nhà kính và cửa sổ kính. Hầu hết các mái nhà kính đều có độ dốc, điều này khiến việc làm sạch bề mặt trở nên khó khăn. Ống tưới vườn dễ dàng hơn nhiều. Tốt nhất là nên cẩn thận xả đất cát vào máng xối từ điểm cao nhất. Một mẹo khác giúp tiết kiệm công sức là đặt một cái bát hoặc rây lọc ở đầu cuối của máng xối để hứng hết bụi bẩn bị rửa trôi, tránh để nó thấm vào đất hoặc làm bẩn sân hiên của bạn. Ngoài ra, nên dọn dẹp rác thải trong máng xối của nhà kính để tránh tình trạng tắc nghẽn và tràn nước khi bạn sử dụng nước để làm sạch sau này.

    Đã đến lúc bắt đầu làm sạch mái kính của nhà kính. Để thực hiện việc này, tốt nhất là sử dụng ống phun nước dạng ống kính có thể kéo dài kèm theo bàn chải và sau đó kết nối nó với ống nước vườn. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thang được đặt trên mặt đất chắc chắn và bằng phẳng. Hãy nhờ ai đó giữ nó để đảm bảo an toàn hơn. Trước tiên, hãy làm sạch phần đỉnh của mái nhà, sau đó từ từ di chuyển dọc theo các cạnh nghiêng. Nếu vết bẩn đặc biệt cứng đầu, hãy tăng áp lực và chà rửa các vùng bẩn nhiều lần. Chất tẩy rửa dùng để lau kính là lựa chọn tốt cho công việc này vì chúng không chỉ đảm bảo kính luôn sáng bóng mà còn ngăn chặn rêu mốc phát triển. Bước cuối cùng là phun nước đều khắp bề mặt một lần nữa.

    Man cleans his conservatory roof with the help of a Kärcher telescopic jet pipe

    Mẹo

    Điều này hoạt động thậm chí còn dễ dàng và hiệu quả hơn với một khớp xoay. Ống phun kéo dài và sự tương ứng Phụ kiện làm sạch mặt tiền và kính, cả hai đều được kết nối với máy phun rửa áp lực cao. Điều này giúp bạn dễ dàng tiếp cận các cửa sổ cao và mái kính mà không cần phải leo lên thang.

    Cách làm sạch cửa sổ nhà kính?

    Nếu nhà kính chủ yếu được làm bằng kính, quy trình cơ bản tương tự như quy trình thông thường. Làm sạch cửa sổ. Để tránh cửa sổ bị bẩn lại ngay lập tức, bạn nên lau sạch bụi bẩn trên khung cửa sổ và cửa ra vào trước bằng chổi hoặc khăn lau. Bạn phải sử dụng kỹ thuật đúng để đảm bảo cửa sổ không bị lem vệt sau khi lau chùi. Để làm điều này, trước tiên hãy xịt dung dịch làm sạch lên bề mặt kính, sau đó lau khô bằng khăn microfiber hoặc dụng cụ lau kính. Nếu bạn quyết định sử dụng cây lau kính, tốt nhất nên lau sạch chất lỏng còn lại theo chuyển động hình số 8 từ trên xuống dưới. Hoàn tất bằng cách lau chùi bằng khăn bông hoặc khăn microfiber.

    A woman cleans conservatory windows with a Kärcher window cleaner

    Mẹo

    Để làm sạch thảm và sàn nhà, bạn biết rằng cần có máy hút bụi và cây lau nhà. Tin vui là cũng có một giải pháp tương đương cho bề mặt kính! Với một máy lau kính không dâyCửa sổ và bề mặt kính có thể được làm sạch một cách dễ dàng và hiệu quả, và không để lại vết bẩn.

    A man cleans a conservatory with a pressure washer and telescopic jet pipe

    Nên làm sạch nhà kính bằng máy phun rửa áp lực cao hay không dùng máy?

    Câu trả lời ngắn gọn là cả hai cách đều có thể! Điều bạn nên tự hỏi mình là bạn muốn dành bao nhiêu thời gian, tiền bạc cho việc làm sạch và bảo dưỡng nhà kính của mình? Nếu bạn muốn làm sạch cửa sổ và các bộ phận khác với chi phí thấp nhất có thể, thì khăn lau, xô và các phương pháp làm sạch tại nhà chính là giải pháp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian khi làm sạch nhà kính hoặc mái kính, máy phun rửa áp lực cao là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, việc làm sạch còn hiệu quả hơn so với đầu phun tiêu chuẩn, giúp tiết kiệm nước và thân thiện với môi trường.

    Điều mà nhiều người hiểu lầm là một thiết bị được dán nhãn "áp lực cao" không có nghĩa là nó không thể làm sạch bề mặt vật liệu bằng áp lực thấp. Ví dụ, một bộ dụng cụ làm sạch cho mặt tiền và bề mặt kính Có thể được sử dụng để làm sạch nhẹ nhàng cửa sổ và mái kính. Điều này chỉ yêu cầu bạn tiếp cận chậm hơn một chút và giảm áp lực lên bề mặt kính. Đây là cách thức hoạt động từng bước như sau:

    1. Đầu tiên, điều chỉnh góc của ống phun kéo dài sao cho phù hợp với mái kính. Để thực hiện điều này, hãy kéo cần gạt và thả nó ra khi bạn đã đạt được góc độ chính xác.
    2. Sử dụng hai nấc kéo dài để leo lên mái kính với độ cao mong muốn. Khi kéo dài ống, hãy đảm bảo rằng ống mềm bên trong có thể di chuyển tự do.
    3. Bây giờ hãy lau sạch mái kính bằng cách di chuyển qua lại và sang hai bên.
    4. Để đạt hiệu quả làm sạch tối ưu và kết quả không để lại vết, hãy Chất tẩy rửa kính cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, chất tẩy rửa không nên được sử dụng dưới ánh nắng trực tiếp hoặc để khô trên cửa sổ.
    5. Trước khi sử dụng chất tẩy rửa, trước tiên hãy tháo bộ phận làm sạch mặt tiền và kính.
    6. Đưa ống hút của máy phun rửa áp lực cao vào chai chất tẩy rửa hoặc đặt chai vào khay chứa của thiết bị.
    7. Bây giờ, hãy làm ướt toàn bộ bề mặt mái nhà bằng chất tẩy rửa.
    8. Nối ống với ống phun nối dài. Đảm bảo rằng vòi phun màu nâu hoặc xám được gắn vào ống phun.
    9. Rửa lại chất tẩy rửa một lần nữa.
    A man cleans a conservatory with the help of a Kärcher telescopic jet pipe

    Một mặt, phương pháp này rất phù hợp để làm sạch bề mặt bên ngoài của nhà kính mà không cần lo lắng rằng những phần vừa được làm sạch sẽ nhanh chóng bị bẩn trở lại. Mặt khác, các vật liệu như gỗ, bìa sóng và tấm panel hai lớp yêu cầu các bước làm sạch khác.

    Một mẹo cuối cùng: Không nên sử dụng máy phun rửa áp lực cao trên những khu vực nhạy cảm như các miếng đệm cao su. Nếu điều này không thể tránh khỏi, hãy đảm bảo rằng nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Áp suất cao có thể khiến nước và bụi bẩn lọt vào bên dưới lớp cao su và làm hỏng lớp đệm.

    Các sản phẩm phù hợp cho nhà kính

    Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: TLA 4 telescopic spray lance

    Ống phun kéo dài

    Kärcher: TLA 4 + Façade Cleaner (BUNDLE)

    Bộ dụng cụ Làm sạch mặt tiền và kính

    Kärcher: Façade & glass cleaning attachment

    Phụ kiện Làm sạch mặt tiền và kính

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Kärcher: Glass finisher 3-in-1

    Chất tẩy rửa kính 3 trong 1

    Kärcher: Glass Cleaner Concentrate

    Dung dịch tẩy rửa kính cô đặc

    Kärcher: Premium microfibre cloth, yellow

    Khăn lau microfiber cao cấp

    Kärcher: Hoses

    Ống dây

    Kärcher: Cleaning Spray Gun WBS 3

    Vòi phun và ống phun

    Điều có thể làm bạn hứng thú:

    Kärcher: Cleaning pavers

    Làm sạch gạch lát

    Kärcher: Cleaning patio slabs

    Làm sạch các tấm lát sân

    Kärcher: Saving water

    Tiết kiệm nước khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao