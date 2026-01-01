Làm sạch cửa sổ bên hông của nhà kính không phải là một công việc quá phức tạp, nhưng nếu nhà kính của bạn khá cao hoặc bạn muốn làm sạch mái nhà thì công việc này sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Điều này không phải do việc làm sạch, mà là vì các khu vực này khó tiếp cận khi chúng cao vài mét.

Nguyên tắc chung, bạn có hai lựa chọn - hoặc leo thang và lau chùi bề mặt bằng tay, hoặc sử dụng một... máy phun rửa áp lực cao Khi kết hợp với ống phun kéo dài, đây là một giải pháp an toàn và tiết kiệm thời gian hơn đáng kể.

Trước khi bắt đầu làm sạch bằng nước, bạn nên loại bỏ hết bụi bẩn bám trên mái nhà kính và trong các máng xối. Các dụng cụ làm sạch truyền thống như chổi, xô và súng phun, được kết nối với ống nước trong vườn, và một miếng vải để lau viền kính là phù hợp cho mục đích này. Bạn không nên sử dụng máy phun rửa áp lực cao ngay lúc này, nếu không, bạn sẽ chỉ làm bẩn lan rộng khắp mặt tiền nhà kính và cửa sổ kính. Hầu hết các mái nhà kính đều có độ dốc, điều này khiến việc làm sạch bề mặt trở nên khó khăn. Ống tưới vườn dễ dàng hơn nhiều. Tốt nhất là nên cẩn thận xả đất cát vào máng xối từ điểm cao nhất. Một mẹo khác giúp tiết kiệm công sức là đặt một cái bát hoặc rây lọc ở đầu cuối của máng xối để hứng hết bụi bẩn bị rửa trôi, tránh để nó thấm vào đất hoặc làm bẩn sân hiên của bạn. Ngoài ra, nên dọn dẹp rác thải trong máng xối của nhà kính để tránh tình trạng tắc nghẽn và tràn nước khi bạn sử dụng nước để làm sạch sau này.

Đã đến lúc bắt đầu làm sạch mái kính của nhà kính. Để thực hiện việc này, tốt nhất là sử dụng ống phun nước dạng ống kính có thể kéo dài kèm theo bàn chải và sau đó kết nối nó với ống nước vườn. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thang được đặt trên mặt đất chắc chắn và bằng phẳng. Hãy nhờ ai đó giữ nó để đảm bảo an toàn hơn. Trước tiên, hãy làm sạch phần đỉnh của mái nhà, sau đó từ từ di chuyển dọc theo các cạnh nghiêng. Nếu vết bẩn đặc biệt cứng đầu, hãy tăng áp lực và chà rửa các vùng bẩn nhiều lần. Chất tẩy rửa dùng để lau kính là lựa chọn tốt cho công việc này vì chúng không chỉ đảm bảo kính luôn sáng bóng mà còn ngăn chặn rêu mốc phát triển. Bước cuối cùng là phun nước đều khắp bề mặt một lần nữa.