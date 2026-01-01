Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.644-191.0Phụ kiện giúp làm sạch tối ưu bề mặt kính và mặt tiền với áp lực cao. Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với ống phun kéo dài.
Thành phần sợi dệt
70 % Polyester; 30 % Polyamid
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.607
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.918
Kích thước (D x R x C) (mm)
194 x 338 x 160
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng