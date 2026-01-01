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    Kärcher roller brush attachment with grey bristles and a black handle, alongside a separate black base.

    Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền

    Mã đơn hàng: 2.644-191.0

    Phụ kiện giúp làm sạch tối ưu bề mặt kính và mặt tiền với áp lực cao. Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với ống phun kéo dài.