Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l

Mã đơn hàng : 6.295-474.0

Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vệt. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.