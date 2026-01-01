Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-474.0Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vệt. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.05
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
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