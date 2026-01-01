Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher Glass Finisher bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner on glass surfaces.

    Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l

    Mã đơn hàng: 6.295-474.0

    Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vệt. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.