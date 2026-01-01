Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-190.0Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
2.805
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.729
Kích thước (D x R x C) (mm)
3780 x 120 x 233
Hướng dẫn sử dụng
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