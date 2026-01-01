Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher telescopic lance with a black handle and cable, designed for extending reach in cleaning tasks.

    Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4

    Mã đơn hàng: 2.644-190.0

    Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.