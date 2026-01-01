Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.644-249.0Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
3.414
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
3780 x 338 x 223
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng