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    Kärcher telescopic lance with a brush attachment and a black rectangular accessory on a white background.

    Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền

    Mã đơn hàng: 2.644-249.0

    Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.