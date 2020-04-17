Bộ vệ sinh nội thất ô tô

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-304.0Bộ phụ kiện đặc biệt dành cho máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden đảm bảo việc vệ sinh nội thất xe không bị gián đoạn. Thích hợp cho mọi khu vực nội thất từ chỗ để chân và ghế ngồi đến cốp xe.
Số lượng (teilig)
6
Thành phần sợi dệt
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.725
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.931
Kích thước (D x R x C) (mm)
560 x 230 x 130
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