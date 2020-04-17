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    Kärcher vacuum accessories set including hose, yellow cloth, two brush nozzles, crevice tool, and wide nozzle.

    Bộ vệ sinh nội thất ô tô

    Mã đơn hàng: 2.863-304.0

    Bộ phụ kiện đặc biệt dành cho máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden đảm bảo việc vệ sinh nội thất xe không bị gián đoạn. Thích hợp cho mọi khu vực nội thất từ chỗ để chân và ghế ngồi đến cốp xe.