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    Kärcher carpet cleaner nozzle with transparent head and long black handle, isolated on white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2025
    Reddot Design Award 2025

    Đầu phun eco!Booster 145

    Mã đơn hàng: 2.645-384.0

    Lý tưởng cho các bề mặt nhảy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
    ¹⁾
    Dựa trên khả năng làm sạch diện tích bề mặt nhiều hơn 50% so với đầu phun tia dẹt tiêu chuẩn của Kärcher, với cùng một lượng điện năng và lượng nước.
    ²⁾
    So với mức độ tiếng ồn cảm nhận được khi sử dụng đầu phun dẹt tiêu chuẩn của Kärcher. Giá trị chính xác có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng.