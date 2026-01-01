Kärcher đã tiếp tục cải tiến Máy lau kính và cho ra đời một phiên bản linh hoạt hơn nhiều với công nghệ lưỡi hút cải tiến và thời gian sử dụng pin lâu hơn - Máy lau kính WV 6 Plus. Lưỡi hút mới, dài hơn, cho phép bạn loại bỏ hoàn toàn chất lỏng dư thừa trên toàn bộ bề mặt chỉ trong một lần sạc. Thời gian hoạt động của pin trên Máy lau kính này lên đến 100 phút, giúp bạn làm sạch lâu hơn. Màn hình hiển thị thời gian pin còn lại giúp bạn lên kế hoạch làm sạch chính xác. Giống như các phiên bản trước, sự kết hợp thông minh giữa bình xịt và khăn lau sợi microfibre cùng chức năng hút của máy đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu, cho bạn những cửa sổ sáng bóng không còn vết loang hay cặn bẩn. Máy lau kính WV 6 Plus của Kärcher với thiết kế tiện dụng còn giúp bạn vệ sinh cửa sổ một cách đặc biệt an toàn, vì bạn không cần tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn.

Công nghệ lưỡi hút tiên tiến Lưỡi hút cải tiến, linh hoạt hơn trong việc làm sạch - lý tưởng cho các loại cửa kính sát sàn Thời gian sử dụng pin dài Thời gian sử dụng pin dài lên đến 100 phút, giúp việc làm sạch không bị gián đoạn Lưỡi hút có thể tháo rời Lưỡi hút có thể được tháo ra khỏi máy và làm sạch sau mỗi lần sử dụng Hút nước sạch sẽ và nhanh chóng Làm sạch bình chứa nhanh chóng và đơn giản mà không tiếp xúc với nước bẩn. Êm ái dễ chịu Vận hành êm ái Màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin Màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin còn lại giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Nguyên gốc Sản phẩm độc quyền từ Kärcher - nhà sáng chế Máy hút kính bằng pin đầu tiên trên thế giới Thời gian làm sạch nhanh hơn gấp 3 lần Tiết kiệm gấp 3 lần thời gian làm sạch so với các phương pháp thông thường Mặt kiếng sạch hoàn hảo, không bị vệt và nhỏ giọt Nhờ vào chức năng hút nước, nước đọng được loại bỏ hoàn toàn. Để cửa sổ được sạch bóng Ứng dụng đa dạng Thích hợp cho tất cả các bề mặt phẳng, chẳng hạn như gạch, gương hoặc buồng tắm