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    Kärcher window vac set with a spray bottle, microfibre cloth attachment, and instruction leaflet on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    German Design Award Winner 2020

    Máy lau kính

    WV 6 Plus

    Mã đơn hàng: 1.633-741.0

    • Máy lau kính dùng pin cải tiến với công nghệ lưỡi hút Xtra!Flex®
    • Hoạt động bằng pin, thời gian sử dụng 100 phút, dung tích bình chứa 150 ml
    • Bộ sạc pin, bình xịt Extra, khăn lau, chất tẩy rửa 20 ml