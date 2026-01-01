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    Làm sạch lò nướng: Những mẹo hay và phương pháp dân gian

    Mỡ và cặn thức ăn bám cứng trong lò nướng, trên bếp và trên ống hút mùi có thể nhanh chóng làm mất đi niềm vui nấu nướng và làm bánh. Bụi bẩn thường rất cứng đầu và khó loại bỏ. Những mẹo và dụng cụ này sẽ đảm bảo việc vệ sinh đạt hiệu quả cao.

    Kärcher expert tips for cleaning the oven

    Làm sạch lò nướng bằng hơi nước

    Đừng trì hoãn việc làm sạch lò nướng quá lâu. Càng để thức ăn cháy khét và mỡ bám lâu trong lò nướng, việc làm sạch chúng càng trở nên khó khăn hơn.

    Đầu tiên, lau sạch các mảnh thức ăn lỏng lẻo và dễ dàng loại bỏ bằng một chiếc khăn ẩm. Tiếp theo, loại bỏ bất kỳ vết bẩn cứng đầu nào trong lò nướng bằng cách sử dụng một... máy làm sạch bằng hơi nước Để tránh gây hư hỏng cho bề mặt. Để thực hiện điều này, hãy gắn Bàn chải tròn hoặc đầu vòi cầm tay Và làm sạch toàn bộ lò nướng, bao gồm cả cửa lò, bằng hơi nước. Nhiệt độ làm tan chảy lớp bụi bẩn bám chặt, giúp dễ dàng lau sạch bằng một chiếc khăn sạch. Các vết thức ăn bám cứng có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng miếng chà inox có bán sẵn trên thị trường: Đặt nó lên bàn chải tròn và chà xát lên vùng bị ảnh hưởng trong khi tiếp tục xông hơi cho đến khi bụi bẩn tan chảy. Hoặc sử dụng bàn chải điện, với khả năng loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng ngay cả những vết bẩn cứng đầu và cặn bám, mà không để lại bất kỳ cặn bã nào. Cây chổi này đặc biệt thích hợp để sử dụng trên giá nướng lò. Khi làm sạch bằng đầu vòi cầm tay hoặc Bàn chải tròn, chúng tôi khuyến nghị lau lại khu vực đó bằng khăn microfibre, nghĩa là bụi bẩn đã được làm lỏng sẽ được lau sạch trực tiếp bằng khăn. Ngâm với nước rửa chén trước khi sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước cũng giúp bụi bẩn dễ dàng loại bỏ hơn.

    Steam cleaning the oven with the Kärcher steam cleaner

    Nếu bạn sở hữu lò nướng tự làm sạch bằng phương pháp pyrolytic, việc chà rửa đã trở thành dĩ vãng. Ở đây, nhiệt độ trên 500 °C làm cháy mỡ và cặn thức ăn thành tro, chỉ cần lau sạch là được.

    Phương pháp tự nhiên hiệu quả nhất để làm sạch lò nướng

    Nếu bạn muốn làm sạch lò nướng bằng chất tẩy rửa, bạn có thể sử dụng các loại chất tẩy rửa lò nướng hóa học có sẵn trên thị trường, còn được gọi là chất tẩy rửa vỉ nướng, có dạng lỏng, gel hoặc chất làm sạch tạo bọt. Chúng thường có tính kiềm cao và chứa các chất tẩy dầu mỡ bổ sung. Các phương pháp dân gian đã được kiểm chứng mang lại một giải pháp thay thế thực sự cho các chất làm sạch gia dụng hóa học:

    Kärcher tip: Cleaning the oven with household remedies

    Natri bicacbonat: Loại thuốc chữa bệnh đa năng này cũng rất hữu ích trong việc loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên bếp hoặc trong lò nướng. Để làm điều này, hãy trộn bột baking soda với nước theo tỷ lệ 1:1 và thoa hỗn hợp lên các vùng bị cháy. Để nó hoạt động trong khoảng 30 phút. Khi làm sạch thức ăn bị cháy dính, baking soda ban đầu sẽ tạo bọt, sau đó dần khô lại. Cuối cùng, bột khô chỉ cần được lấy ra khỏi bếp hoặc lò nướng. Nếu bạn không có baking soda sẵn, bạn có thể dùng bột nở. Nó có tác dụng tương tự.

    Một phương pháp dân gian khác đã được chứng minh là hiệu quả là vinegar: Bạn có thể sử dụng giấm bếp hoặc tinh chất giấm. Đối với vết bẩn nhẹ, trộn giấm bếp với một ít nước rửa chén và dùng miếng bọt biển chà hỗn hợp lên vùng bị bẩn. Để sản phẩm hoạt động trong một thời gian ngắn, sau đó lau sạch bụi bẩn còn lại bằng một chiếc khăn ẩm. Đối với vết bẩn cứng đầu, hãy đổ nước vào một chiếc nồi chịu nhiệt, chẳng hạn như nồi hầm, và thêm 2–3 muỗng canh giấm tinh khiết. Sau đó, để món ăn trong lò nướng khoảng 45 phút ở nhiệt độ 150 °C. Hơi nước tạo ra làm lỏng bụi bẩn. Để lò nướng nguội bớt trong chốc lát, sau đó lau sạch toàn bộ bề mặt bằng một chiếc khăn ẩm. Nước chanh cũng có thể được sử dụng thay thế cho giấm tinh chất.

    Muối: Các vết cháy bám trên lò nướng hoặc khay nướng cũng có thể được loại bỏ bằng muối. Bước 1: Làm ẩm đáy lò nướng hoặc khay nướng bằng một miếng vải. Bước 2: Phun rải đủ muối lên tất cả các vết bẩn và thức ăn bị cháy dính để chúng được phủ một lớp muối trắng. Bước 3: Làm nóng lò nướng đến 50 °C. Tắt lò nướng ngay khi muối chuyển sang màu nâu. Sau khi đã nguội, hãy nhẹ nhàng quét muối ra khỏi lò nướng.

    Làm sạch ống khói

    Một ống hút khói đóng vai trò quan trọng trong nhà bếp: Nó hút các hơi nước được tạo ra khi nấu nướng và chiên rán, và hấp thụ các hạt mỡ trong không khí. Tuy nhiên, việc nấu nướng thường xuyên khiến một lớp màng dầu mỡ dính bám vào chính các ống hút mùi theo thời gian. Điều này đặc biệt đúng đối với các ống khói bằng thép không gỉ. Chúng rất dễ dàng và nhanh chóng để làm sạch bằng một máy làm sạch bằng hơi nước: Đặt khăn lau microfibre phù hợp lên đầu vòi cầm tay. Tiếp tục xả hơi nước và lau bề mặt của ống khói bằng khăn microfiber cho đến khi nhiệt độ làm tan chảy các vết dầu mỡ. Nếu lớp mỡ đã tồn tại trong một thời gian dài, chắc chắn sẽ cần phải chà xát liên tục và áp lực. Nếu bạn có một chiếc ống hút khói làm bằng thép không gỉ có vân, hãy đảm bảo lau chùi theo hướng vân khi làm sạch. Dầu mỡ sẽ tích tụ dần trong vải, do đó cần thay vải giữa chừng trong quá trình làm sạch. Bạn có thể đánh bóng khu vực đã được làm sạch bằng một Khăn lau sợi microfiber Để có bề mặt mịn màng, không vết bẩn.

    Hoặc sử dụng một Thiết bị làm sạch bề mặt kiềm hoặc nước và nước rửa chén để làm sạch ống khói bếp. Nếu bạn đã để lâu không làm sạch ống khói và bụi bẩn đã trở nên khó làm sạch hơn, baking soda đã chứng minh được hiệu quả của mình như một phương pháp dân gian hữu ích: Trộn nước và baking soda thành hỗn hợp sệt, sau đó thoa hỗn hợp này lên nắp. Để nó hoạt động trong một thời gian ngắn, sau đó lau sạch bề mặt bằng nước và lau khô hoàn toàn ống khói.

    Cleaning the exhaust hood

    Mẹo: Làm sạch bộ lọc dầu mỡ

    Nếu sử dụng nhiều cho việc nấu nướng, nên làm sạch bộ lọc mỡ của ống hút mùi thường xuyên, khoảng 6–8 tuần một lần. Lọc này thường được làm bằng kim loại, có thể dễ dàng cho vào máy rửa chén hoặc rửa sạch bằng nước xà phòng.

    Ngoài ra, còn có các mẫu máy hút mùi trang bị Bộ lọc than hoạt tính – một loại bộ lọc đặc biệt cần thiết cho máy hút mùi hoạt động theo chế độ tuần hoàn không khí, giúp loại bỏ các hạt mùi hôi trong hơi nước nấu nướng. Các bộ lọc này nên được thay thế định kỳ.

    Cleaning the hob with a Kärcher steam cleaner
    Cleaning the hob with a round brush and steam

    Làm sạch bếp: Sử dụng hơi nước để loại bỏ cặn thức ăn bám chặt.

    Chúng ta đều biết cảm giác đó: Chỉ cần quay đi một giây, mì, sốt hoặc sữa của bạn sẽ trào ra khỏi nồi và tràn lên bếp. Bạn còn lại những vết thức ăn bị cháy dính trên bếp, mà không thể lau sạch chỉ bằng một chiếc khăn ướt. Sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước Để loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng các vết bẩn thức ăn bị cháy và chất lỏng: Đặt miếng chà inox thông dụng lên Bàn chải tròn của máy làm sạch bằng hơi nước và làm sạch toàn bộ khu vực bếp trong khi liên tục phun hơi nước vào khu vực đó. Hơi nước tạo thành một lớp khí bôi trơn dưới miếng chà để ngăn ngừa trầy xước trên bề mặt kính.

    Các khớp và cạnh có thể được làm sạch mà không cần dùng miếng chà bằng cách sử dụng vòi phun chi tiết có gắn Bàn chải tròn. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng một chiếc bàn chải có lông bằng nhựa, vì những loại này sẽ không làm trầy xước bề mặt bếp. Tuy nhiên, không nên áp dụng hơi nước trực tiếp lên các mối nối silicone; thay vào đó, chỉ cần lau chùi cẩn thận các mối nối này. Sau đó lau khô bề mặt bằng một chiếc khăn. Bạn cũng có thể sử dụng quy trình này để làm sạch khay nướng và giá nướng.

    Cặn bẩn từ nhựa chảy hoặc thức ăn cháy khét có thể được cạo sạch khỏi bề mặt bằng một dụng cụ cạo chuyên dụng cho bếp từ gốm sứ ở góc nghiêng phẳng nhất có thể.

    Drying the hob with the Kärcher Window Vac

    Làm sạch bếp bằng các phương pháp dân gian

    Các phương pháp dân gian đã được kiểm chứng là lựa chọn phù hợp để làm sạch bếp từ, thay thế cho các loại chất tẩy rửa lò nướng bán sẵn hoặc chất tẩy rửa đặc biệt cho bếp từ ceramic: Thêm 2 thìa cà phê bột nở vào 100 ml nước ấm. Thoa dung dịch đặc sệt lên bề mặt bếp, để yên trong một thời gian, sau đó lau bóng bằng khăn microfiber sạch. Một miếng vải thấm giấm và đặt lên vết bẩn, hoặc hỗn hợp giấm và bột nở được thoa đều bằng vải cũng có thể hữu ích trong trường hợp này.

    Để ngăn chặn sự hình thành của các cặn bẩn cứng ngay từ đầu, hãy lau sạch bề mặt bếp sau mỗi lần sử dụng và luôn loại bỏ cặn bẩn ngay lập tức. Thông thường, lau sạch khu vực đó bằng một chiếc khăn ẩm và sau đó lau khô là đủ. Thoa một ít nước rửa chén lên khăn và lau khắp mọi nơi để loại bỏ dầu mỡ. Hãy đảm bảo rằng bếp đã nguội hoàn toàn trước khi làm sạch.

    Giống như tất cả các bề mặt phẳng, bạn cũng có thể nhẹ nhàng hút chất lỏng khỏi bếp từ bằng gốm sứ bằng cách sử dụng Máy lau kính Khi dọn dẹp nhà bếp.

    Hướng dẫn: Làm sạch lò nướng

    Sản phẩm phù hợp cho lò nướng và bếp từ

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Kärcher microfibre cloth

    Thiết bị làm sạch thủ công

    Kärcher surface cleaner CA 30 R

    Thiết bị làm sạch bề mặt

    Power brush

    Bàn chải điện

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