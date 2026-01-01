Làm sạch lò nướng bằng hơi nước
Đừng trì hoãn việc làm sạch lò nướng quá lâu. Càng để thức ăn cháy khét và mỡ bám lâu trong lò nướng, việc làm sạch chúng càng trở nên khó khăn hơn.
Đầu tiên, lau sạch các mảnh thức ăn lỏng lẻo và dễ dàng loại bỏ bằng một chiếc khăn ẩm. Tiếp theo, loại bỏ bất kỳ vết bẩn cứng đầu nào trong lò nướng bằng cách sử dụng một... máy làm sạch bằng hơi nước Để tránh gây hư hỏng cho bề mặt. Để thực hiện điều này, hãy gắn Bàn chải tròn hoặc đầu vòi cầm tay Và làm sạch toàn bộ lò nướng, bao gồm cả cửa lò, bằng hơi nước. Nhiệt độ làm tan chảy lớp bụi bẩn bám chặt, giúp dễ dàng lau sạch bằng một chiếc khăn sạch. Các vết thức ăn bám cứng có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng miếng chà inox có bán sẵn trên thị trường: Đặt nó lên bàn chải tròn và chà xát lên vùng bị ảnh hưởng trong khi tiếp tục xông hơi cho đến khi bụi bẩn tan chảy. Hoặc sử dụng bàn chải điện, với khả năng loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng ngay cả những vết bẩn cứng đầu và cặn bám, mà không để lại bất kỳ cặn bã nào. Cây chổi này đặc biệt thích hợp để sử dụng trên giá nướng lò. Khi làm sạch bằng đầu vòi cầm tay hoặc Bàn chải tròn, chúng tôi khuyến nghị lau lại khu vực đó bằng khăn microfibre, nghĩa là bụi bẩn đã được làm lỏng sẽ được lau sạch trực tiếp bằng khăn. Ngâm với nước rửa chén trước khi sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước cũng giúp bụi bẩn dễ dàng loại bỏ hơn.