Natri bicacbonat: Loại thuốc chữa bệnh đa năng này cũng rất hữu ích trong việc loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên bếp hoặc trong lò nướng. Để làm điều này, hãy trộn bột baking soda với nước theo tỷ lệ 1:1 và thoa hỗn hợp lên các vùng bị cháy. Để nó hoạt động trong khoảng 30 phút. Khi làm sạch thức ăn bị cháy dính, baking soda ban đầu sẽ tạo bọt, sau đó dần khô lại. Cuối cùng, bột khô chỉ cần được lấy ra khỏi bếp hoặc lò nướng. Nếu bạn không có baking soda sẵn, bạn có thể dùng bột nở. Nó có tác dụng tương tự.

Một phương pháp dân gian khác đã được chứng minh là hiệu quả là vinegar: Bạn có thể sử dụng giấm bếp hoặc tinh chất giấm. Đối với vết bẩn nhẹ, trộn giấm bếp với một ít nước rửa chén và dùng miếng bọt biển chà hỗn hợp lên vùng bị bẩn. Để sản phẩm hoạt động trong một thời gian ngắn, sau đó lau sạch bụi bẩn còn lại bằng một chiếc khăn ẩm. Đối với vết bẩn cứng đầu, hãy đổ nước vào một chiếc nồi chịu nhiệt, chẳng hạn như nồi hầm, và thêm 2–3 muỗng canh giấm tinh khiết. Sau đó, để món ăn trong lò nướng khoảng 45 phút ở nhiệt độ 150 °C. Hơi nước tạo ra làm lỏng bụi bẩn. Để lò nướng nguội bớt trong chốc lát, sau đó lau sạch toàn bộ bề mặt bằng một chiếc khăn ẩm. Nước chanh cũng có thể được sử dụng thay thế cho giấm tinh chất.

Muối: Các vết cháy bám trên lò nướng hoặc khay nướng cũng có thể được loại bỏ bằng muối. Bước 1: Làm ẩm đáy lò nướng hoặc khay nướng bằng một miếng vải. Bước 2: Phun rải đủ muối lên tất cả các vết bẩn và thức ăn bị cháy dính để chúng được phủ một lớp muối trắng. Bước 3: Làm nóng lò nướng đến 50 °C. Tắt lò nướng ngay khi muối chuyển sang màu nâu. Sau khi đã nguội, hãy nhẹ nhàng quét muối ra khỏi lò nướng.