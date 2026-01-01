Bàn chải tròn lớn | Kärcher

Sử dụng bàn chải tròn lớn, bạn có thể làm sạch các bề mặt lớn nhanh hơn. Bụi bẩn cứng đầu có thể được loại bỏ khỏi một khu vực lớn hơn đáng kể cùng một lúc với bàn chải tròn lớn hơn so với bàn chải nhỏ.

Bề mặt làm sạch lớn Làm sạch nhanh các bề mặt lớn hơn. Lông bàn chải được làm từ nguyên vật liệu cao cấp Với bàn chải tròn lớn, mạnh mẽ và tuổi thọ cao, bụi bẩn cứng đầu có thể dễ dàng được loại bỏ. Dễ dàng làm sạch các bề mặt tròn nhờ hình dạng bàn chải tiện dụng Tăng sức mạnh làm sạch của hơi nước - làm sạch nhanh hơn 50% Làm sạch dễ dàng mà không cần cọ rửa ngay cả những khu vực khó tiếp cận như kẽ hở, cạnh, v.v.