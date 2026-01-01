Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải tròn lớn | Kärcher

    Black round brush attachment with dense bristles, designed for cleaning tasks.

    Bàn chải tròn lớn

    Mã đơn hàng: 2.863-022.0

    Bàn chải tròn lớn để làm sạch các khu vực lớn trong thời gian ngắn hơn.