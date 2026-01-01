Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Power brush set | Kärcher

    Four Kärcher round brush attachments with black bases and bristles in gold and white, arranged on a white background.

    Power brush set

    Mã đơn hàng: 2.863-335.0

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