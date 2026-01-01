Đầu phun cầm tay | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.884-280.0Đầu phun cầm tay có thêm bàn chải để làm sạch các khu vực nhỏ như buồng tắm, gạch ốp tường, ... Thích hợp sử dụng kèm khăn lau cầm tay.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.101
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.163
Kích thước (D x R x C) (mm)
165 x 200 x 60
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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