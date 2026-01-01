Đầu phun cầm tay | Kärcher

Đầu phun cầm tay có thêm bàn chải để làm sạch các khu vực nhỏ. Đầu phun cầm tay có thể được sử dụng kèm khăn lau cầm tay. Bàn chải cứng giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Sau đó có thể tiến hành vệ sinh với khăn lau cầm tay để dễ dàng loại bỏ bụi bẩn. Đầu phun cầm tay lý tưởng cho gạch ốp tường, gương, buồng tắm, máy hút mùi bếp, bếp, v.v.

Làm sạch lông bàn chải Để loại bỏ bụi bẩn Kích thước thuận tiện Tối ưu cho các khu vực nhỏ, cửa sổ, v.v.