Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun cầm tay | Kärcher

    Black Kärcher brush attachment with dense bristles, angled view, isolated on a white background.

    Đầu phun cầm tay

    Mã đơn hàng: 2.884-280.0

    Đầu phun cầm tay có thêm bàn chải để làm sạch các khu vực nhỏ như buồng tắm, gạch ốp tường, ... Thích hợp sử dụng kèm khăn lau cầm tay.
    Yêu cầu báo giá