Máy phun rửa áp lực K 5 Comfort Premium lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn mức độ trung bình quanh nhà và ô tô. Được trang bị động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, thiết bị mang lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ và ổn định. Guồng ống dây tích hợp cùng dây áp lực cao PremiumFlex linh hoạt giúp thao tác thuận tiện và đảm bảo khả năng di chuyển tối đa. Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold giúp giảm đáng kể lực giữ cò súng, mang đến trải nghiệm làm sạch thoải mái và không mệt mỏi. Hệ thống Quick Connect tiện dụng cho phép tháo lắp dây áp lực cao nhanh chóng. Đầu phun đa năng 4 trong 1 cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa 4 tia phun bằng cách xoay đầu phun, thích hợp với nhiều tác vụ làm sạch khác nhau. Bên cạnh đó, giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 mang lại sự tiện lợi và khả năng phun dung dịch làm sạch theo đúng nhu cầu. Cáp nguồn và phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng trên thân máy. Để tối ưu hiệu quả sử dụng, ứng dụng Kärcher Home & Garden cung cấp ứng dụng tư vấn, tích hợp với các mẹo và thủ thuật hữu ích.

Đầu phun đa tia 4 trong 1 Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun. Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun. Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 Giải pháp chất tẩy rửa cải tiến mang lại sự linh hoạt tối đa và định lượng tối ưu cho mọi nhiệm vụ làm sạch. Chất tẩy rửa có thể được phân phối qua thiết bị và đầu phun Multi Jet hoặc để tạo nhiều bọt hơn, qua đầu phun bọt kèm liều lượng chất tẩy rửa. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài Dây phun áp lực cao PremiumFlex Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa. Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút. Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng. Ống áp lực cao được bảo vệ tối ưu và cất giữ gọn gàng mà không chiếm nhiều diện tích. Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại Trung tâm trọng lực thấp giúp máy đứng vững ngay cả trên bề mặt nghiêng. Hiệu suất vượt trội Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao. Vận chuyển công thái học Tay cầm dạng ống lồng với cơ chế chốt khóa cho phép di chuyển dễ dàng, thoải mái và công thái học. Bánh xe có cấu trúc thành phần mềm giúp thiết bị di chuyển một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Tay cầm cho phép nâng thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện. Ứng dụng Home & Garden Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến ​​thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi. Tính năng bền vững Thiết kế với 25% nhựa tái chế¹⁾ Tiết kiệm nước lên đến 80% so với vòi xịt vườn thông thường.²⁾