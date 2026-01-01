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    Làm sạch phòng khách sạn

    Dù là khách công tác hay gia đình đi du lịch, một phòng khách sạn sạch sẽ là yếu tố quan trọng để có một kỳ nghỉ thành công. Khách không muốn nhìn thấy thảm bị ố vàng và bồn rửa bát bẩn. Một khi đã hình thành những ấn tượng tiêu cực, việc thay đổi đánh giá xấu trở nên khó khăn. Các phòng mang lại cảm giác thoải mái đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và đánh giá tốt. Để đảm bảo làm sạch cho phòng khách sạn, việc quản lý làm sạch tối ưu là điều cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách làm sạch phòng khách sạn để đạt kết quả hoàn hảo.

    Kärcher: hotel room cleaning
    Minibar in hotel room

    Khi khách hàng đặt phòng khách sạn, đó là dấu hiệu của sự tin tưởng. Hãy tin tưởng rằng các tiêu chuẩn làm sạch sẽ được duy trì một cách cẩn thận và chu đáo, và sức khỏe của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ những ai có thể chắc chắn rằng các biện pháp làm sạch kỹ lưỡng là một phần của tiêu chuẩn mới thực sự cảm thấy thoải mái. Sau tất cả, các bề mặt được chạm vào hoặc sử dụng và do đó có thể bị bẩn trong quá trình lưu trú cũng đa dạng như chính những vị khách mà một phòng khách sạn tiếp đón. Khi dọn dẹp phòng khách sạn, việc sử dụng danh sách kiểm tra chi tiết và hướng dẫn cụ thể là vô cùng hữu ích. Cũng không kém phần quan trọng là thiết bị làm sạch phù hợp, được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện địa phương và các vật liệu được sử dụng trong các phòng. Đào tạo liên tục cũng giúp đảm bảo các quy trình hiệu quả và chất lượng ổn định.

    Làm sạch phòng khách sạn: Kết quả thuyết phục từng bước một

    Trước tiên, cần phân biệt giữa việc dọn dẹp trong thời gian khách lưu trú và các bước chi tiết hơn khi khách làm thủ tục trả phòng. Không cần phải nói, giường phải được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng mỗi khi đón tiếp một vị khách mới. Ngoài ra, tất nhiên việc điều chỉnh cường độ của từng bước làm sạch cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể cũng rất quan trọng. Các bước làm sạch phức tạp hơn, chẳng hạn như làm sạch sâu thảm bằng máy phun hút, được thực hiện ít thường xuyên hơn, ví dụ như vào cuối mùa. Nguyên tắc chung, việc làm sạch phòng khách sạn nên tuân theo một quy trình đã được thiết lập: làm sạch từ khu vực bẩn đến khu vực sạch và từ trên xuống dưới. Ngoài ra, nên chuyển từ phương pháp khô sang phương pháp ướt.

    Nói chung, việc dọn dẹp phòng khách sạn có thể được chia thành các bước sau:

    A man opens a hotel window

    1. Thông gió

    Điều đầu tiên cần làm là mở cửa sổ hoặc kiểm tra cài đặt của máy điều hòa không khí. Trong quá trình dọn dẹp phòng khách sạn, máy điều hòa không khí có thể được điều chỉnh. Khi hoàn tất, nó nên được đặt lại về cài đặt chính xác.

    A woman makes the hotel bed

    2. Việc xử lý

    Các vật dụng đã qua sử dụng như khăn tắm bẩn và chăn ga gối, nếu có, nên được loại bỏ. Tương tự, mọi rác thải đều phải được xử lý.

    A man puts a pillow on a sofa

    3. Dọn dẹp

    Nếu cần thiết, phòng sẽ được dọn dẹp gọn gàng để tạo không gian cho việc làm sạch thực tế của phòng khách sạn - ví dụ: gối được đặt lại lên sofa, cửa tủ được đóng lại, v.v.

    Applying cleaning agents in the bathroom of the hotel room

    4. Sử dụng chất tẩy rửa

    Việc dọn dẹp phòng khách sạn bắt đầu từ nhà tắm. Bước đầu tiên là áp dụng các chất tẩy rửa, sau đó để chúng phát huy tác dụng, ví dụ như chất làm sạch tạo bọt trong nhà làm sạch hoặc trên tường phòng tắm. Trong khi họ đang làm việc, các khu vực khác trong phòng khách sạn có thể được dọn dẹp.

    A woman tends to the hotel bed

    5. Trải giường

    Giường khách sạn luôn phải được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng.

    A man manually cleans the furniture in the hotel room

    6. Làm sạch bề mặt

    Hầu hết các bề mặt được làm sạch thủ công bằng cách sử dụng một số dụng cụ làm sạch. Một miếng vải khô chống bụi là lựa chọn lý tưởng để bắt giữ bụi bẩn lỏng lẻo. Ngoài ra, để làm sạch bề mặt ẩm ướt, có thể sử dụng khăn microfiber kết hợp với các tác nhân phun. Khăn microfiber đã ngâm nước trước là một lựa chọn khác. Những vật dụng này được ngâm trong lượng dung dịch tẩy rửa phù hợp trước khi làm sạch và đặt vào thùng. Để đảm bảo phòng khách sạn được làm sạch kỹ lưỡng, các khu vực khó tiếp cận và ẩn khuất cũng cần được xem xét khi làm sạch bề mặt.

    Minibar in the hotel

    7. Bổ sung hàng tồn kho

    Sau khi làm sạch tất cả các bề mặt, phòng khách sạn được bổ sung lại, bao gồm minibar, đồ dùng nhà bếp, v.v.

    A woman cleans a sink in a hotel room with a Kärcher steam cleaner

    8. Làm sạch nhà tắm trong phòng khách sạn

    Việc làm sạch nhà tắm trong phòng khách sạn phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc của các chất tẩy rửa được sử dụng. Nó bao gồm việc làm sạch tất cả các bề mặt, bao gồm nhà làm sạch, buồng tắm, bồn tắm, bồn rửa mặt, v.v. Thông thường, người ta sử dụng thiết bị làm sạch thủ công, nhưng máy làm sạch bằng hơi nước cũng có thể là một lựa chọn hiệu quả. Hơi nước có thể thấm sâu vào những khu vực khó tiếp cận và có tác dụng diệt khuẩn. Một công cụ hữu ích khác là máy hút bụi cửa sổ và bề mặt. Nó có thể được sử dụng để làm sạch bề mặt kính và gạch một cách tiện lợi mà không để lại vết, vì nước được hút lên.

    Cleaning in hotel room with carpet vacuum sweeper

    9. Hút bụi

    Sau khi dọn dẹp nhà tắm trong phòng khách sạn, việc hút bụi sàn nhà nên được thực hiện tiếp theo. Ở đây, việc lựa chọn máy hút bụi phù hợp phụ thuộc vào loại sàn. Sàn cứng có thể được làm sạch bằng máy hút bụi khô và ướt, sàn thảm bằng máy hút bụi thảm. Sự kết hợp giữa lực hút và chổi giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi sợi vải. Sử dụng máy giặt thảm là phương pháp hiệu quả nhất khi làm sạch các bề mặt phủ vải.

    Khi hút bụi, điều quan trọng là không được quên những nơi khó tiếp cận, chẳng hạn như dưới giường.

    A woman uses a Kärcher vacuum cleaner with a telescopic pole to remove dirt from overhead areas

    Có các phụ kiện phù hợp để làm sạch trần nhà và các chi tiết trang trí trên trần, chẳng hạn như các cây gậy kéo dài có góc nghiêng hoặc bộ thanh nối mở rộng. Các phụ kiện này cũng phù hợp về mặt an toàn lao động khi làm sạch các phòng trong khách sạn, vì người sử dụng không cần phải sử dụng thang để tiếp cận các khu vực cần thiết.

    Việc làm sạch cửa sổ kỹ lưỡng không cần phải thực hiện hàng ngày. Chỉ các vết như vân tay hoặc vết bẩn được loại bỏ như một phần của quy trình làm sạch bề mặt.

    Lý thuyết màu sắc làm sạch: 4 màu sắc cho việc làm sạch phòng khách sạn hiệu quả và an toàn.

    Để đảm bảo làm sạch an toàn cho việc dọn dẹp phòng khách sạn và ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn, có một hệ thống màu sắc dành cho các khu vực khác nhau. Bốn màu dễ phân biệt là đỏ, xanh lá cây, xanh dương và vàng được sử dụng. Mỗi màu đại diện cho một khu vực. Điều này ngăn chặn việc sử dụng một miếng vải đã được dùng để lau chùi nhà làm sạch để lau chùi bề mặt bếp. Các dụng cụ làm sạch như xô và khăn lau có sẵn trong các màu sắc được khuyến nghị, nhưng các chất tẩy rửa cũng có thể được thiết kế theo bảng màu này.

    Trong nhà tắm:

    • Màu đỏ: được sử dụng cho nhà làm sạch, bồn tiểu và gạch ốp lát xung quanh khu vực đó.
    • Màu vàng: được sử dụng để làm sạch bồn rửa, gạch men, kệ, vòi nước, gương, buồng tắm và bồn tắm trong nhà tắm.

    Ngoài khu vực làm sạch:

    • Màu xanh: được sử dụng để làm sạch đồ nội thất, ví dụ như ghế, bàn, kệ và cửa.
    • Màu xanh lá cây: dùng để lau dọn khu vực bếp.

    Mẹo thực tế:

    • Máy hút bụi chạy bằng pin giúp việc làm việc trở nên dễ dàng hơn vì bạn không cần phải di chuyển dây điện và cũng không có nguy cơ vấp ngã. Máy hút bụi đeo lưng chạy bằng pin có ưu điểm thêm là không bị vướng vào đồ nội thất.
    • Nệm của giường khách sạn mới được trải nên được hút bụi bằng các phụ kiện phù hợp. Cũng nên lật đệm mỗi vài tháng. Nếu có vết bẩn trên nệm, chúng có thể được loại bỏ bằng các chất tẩy rửa phù hợp, tuy nhiên, điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất nệm.
    Manual floor cleaning

    10. Làm sạch sàn nhà

    Sàn cứng trong phòng nhỏ thường được lau bằng cây lau nhà.

    Cleaning the hotel room floor with scrubber dryer

    Tuy nhiên, cũng có những máy lau sàn nhỏ gọn và linh hoạt, rất phù hợp cho các khu vực nhỏ và đảm bảo làm sạch sạch sẽ. Một ưu điểm quan trọng: người dùng không tiếp xúc với nước bẩn. Ngoài ra, nước sạch được sử dụng để làm sạch, vì nước bẩn được hút ngay lập tức. Do đó, sàn nhà lập tức khô lại.

    Scrubber dryer in the bathroom

    Tương tự như máy hút bụi, máy lau sàn chạy bằng pin cũng có sẵn, giúp loại bỏ nguy cơ vấp ngã và làm cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Khi làm sạch ướt sàn, nên bắt đầu làm sạch sàn phòng chính trước rồi mới làm sạch sàn nhà tắm.

    11. Kiểm tra bằng mắt thường

    Kiểm tra bằng mắt là một bước quan trọng trong quá trình dọn dẹp phòng khách sạn. Trong quá trình kiểm tra, một số hạng mục sẽ được kiểm tra, chẳng hạn như xem tất cả các thiết bị nội thất, ví dụ như tivi, có hoạt động bình thường hay không. Nếu cần thực hiện thêm công việc, thông tin liên quan sẽ được chuyển đến văn phòng trung tâm. Nếu phát hiện vết bẩn mới trên thảm hoặc trên đồ nội thất bọc vải, có thể loại bỏ ngay lập tức bằng cách sử dụng Chất tẩy vết bẩn. Thông thường, chất tẩy vết bẩn phù hợp được mang theo trong xe đẩy làm sạch. Có nhiều lý do để loại bỏ vết bẩn ngay lập tức: vết bẩn mới dễ loại bỏ hơn, và nguyên nhân gây ra vết bẩn cũ thường khó xác định hơn. Nếu vết bẩn không thể loại bỏ hoặc vết bẩn quá lớn, cần sử dụng thiết bị làm sạch bổ sung mà có thể không có trong bộ dụng cụ làm sạch hàng ngày, chẳng hạn như máy làm sạch bằng phun hút có đầu vòi cầm tay nhỏ.

    Stain removing

    Mẹo – điều cần biết:

    90% các vết bẩn là hòa tan trong nước. Các loại vết bẩn thường gặp khi làm sạch phòng khách sạn bao gồm cà phê, trà, rượu vang đỏ, nước ngọt cola, nước ép trái cây, xi đánh giày và sơn móng tay.

    A man is cleaning the carpet with a Kärcher carpet cleaner

    Làm sạch thảm

    Thảm mang lại cảm giác ấm áp, giảm tiếng ồn và tạo ra không gian thoải mái, dễ chịu. Tùy thuộc vào chất liệu và chất lượng, thảm trải sàn bằng vải có thể nhạy cảm với độ ẩm và việc loại bỏ vết bẩn, điều này không phải là vấn đề với các loại thảm khác. Điều này có thể nhanh chóng dẫn đến một vẻ ngoài luộm thuộm. Việc làm sạch thảm đòi hỏi một số kỹ năng chuyên môn, vì cấu trúc của lớp phủ vải cũng như đặc tính làm sạch của từng thành phần cần được nắm rõ trước khi tiến hành. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi làm sạch thảm và cách loại bỏ vết bẩn nhanh chóng.

    Tìm hiểu thêm

    GHI CHÚ: Làm sạch thảm trong phòng khách sạn

    Cleaning hotel room with carpet vacuum sweeper

    Nền tảng cho một ấn tượng tốt: thảm sạch sẽ

    Để duy trì thảm trong thời gian dài nhất có thể, việc làm sạch kỹ lưỡng hơn, không chỉ đơn thuần là loại bỏ vết bẩn, là điều cần thiết định kỳ. Để trì hoãn việc làm sạch cơ bản tốn thời gian của một phòng khách sạn – cùng với các chi phí liên quan, việc sử dụng tài nguyên không hợp lý và khả năng mất doanh thu – việc thực hiện làm sạch tạm thời định kỳ được khuyến nghị. Trong quá trình làm sạch tạm thời, các khu vực nhỏ của thảm có thể được xử lý bằng thiết bị phun hút. Đối với thảm trải sàn liên tục, việc sử dụng máy làm sạch thảm nhỏ được khuyến nghị. Điều này không chỉ loại bỏ bụi bẩn một cách đáng tin cậy ở phần trên của sợi thảm mà còn làm mới thảm cùng lúc. Một ưu điểm quan trọng của phương pháp này: tùy thuộc vào loại vật liệu và mức độ bẩn, thảm đã khô và có thể đi lại được sau 20 đến 40 phút; do đó, phòng vẫn có thể tiếp tục được sử dụng.

    A woman cleans a red carpet with a Kärcher handheld vacuum sweeper

    Làm sạch thảm trung bình

    Dù thảm có đẹp mắt, êm ái dưới chân và có khả năng hấp thụ tiếng ồn đến đâu, việc mòn và hư hỏng vẫn khó tránh khỏi khi các vết bẩn và dấu vết bụi bẩn tích tụ dần dần và không thể loại bỏ đơn giản bằng cách hút bụi, ngay cả khi được thực hiện làm sạch bảo dưỡng cẩn thận. Vì vậy, để kéo dài thời gian cho đến khi có thể thực hiện việc làm sạch sâu tốn kém, có thể tiến hành làm sạch trung gian cho lớp phủ sàn. Các kỹ thuật từ iCapsol đến miếng pad sợi nhỏ hoặc miếng bông sợi cũng phù hợp cho các bề mặt nhạy cảm với độ ẩm và các khu vực cần được tiếp cận nhanh chóng trở lại, như sảnh khách sạn hoặc hành lang.

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    A man disinfects the door handle of a hotel room

    12. Làm sạch khử trùng phòng khách sạn

    Nếu bắt buộc hoặc cần thiết, bước tiếp theo là sử dụng chất khử trùng để khử trùng các điểm tiếp xúc liên quan. Các vật dụng này bao gồm tay nắm cửa, núm vặn tủ, điều khiển từ xa, điện thoại, bàn cạnh giường, công tắc đèn, núm vặn bồn rửa, tay nắm cửa sổ, v.v.

    A man adjusts the room temperature on a dial

    13. Kiểm tra phòng cuối cùng

    Sau khi hoàn tất việc làm sạch, sẽ có một kiểm tra cuối cùng để đảm bảo mọi thứ đã được làm sạch. Điều này đảm bảo rằng khách sẽ tìm thấy phòng trong tình trạng hoàn hảo. Cần lưu ý rằng hệ thống điều hòa không khí cũng cần được reset. Thường thì, một mùi hương đặc trưng cũng được sử dụng trong khách sạn: các sản phẩm làm thơm không khí đảm bảo rằng những nốt hương liên quan đến sự sạch sẽ mang lại cho phòng một điểm nhấn cuối cùng.

    Hợp tác hiệu quả – khi hai người cùng làm việc dọn dẹp

    Đặc biệt trong các khách sạn lớn, hai người thường làm việc cùng nhau như một đội khi dọn dẹp phòng. Hai phòng có thể được xử lý cùng lúc, với mỗi người đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, một thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà tắm, và một thành viên khác phụ trách dọn dẹp chính căn phòng. Lợi ích của việc làm việc theo nhóm là những công việc phức tạp hơn, như dọn giường, có thể được thực hiện cùng nhau, giúp việc hoàn thành chúng trở nên dễ dàng hơn. Phương pháp này đặc biệt được khuyến nghị khi khách ra khỏi phòng và khách mới vào phòng.

    Hotel room team work

    Làm sạch sâu phòng khách sạn

    Làm sạch sâu nên được thực hiện khoảng một lần mỗi năm. Việc làm sạch toàn diện và chi tiết hơn cho phòng khách sạn giúp đảm bảo rằng phòng vẫn giữ được giá trị và vẻ ngoài tươi mới. Làm sạch sâu cũng là điều không thể tránh khỏi nếu phát hiện có sự xâm nhập của côn trùng gây hại hoặc nếu khách hàng bị ốm, ví dụ như vậy. Theo quy định, trong quá trình làm sạch sâu, phòng khách sạn sẽ không thể sử dụng trong vòng 24 giờ. Do đó, việc này nên được lên lịch vào mùa thấp điểm hoặc vào cuối mùa để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động kinh tế. Điều này đặc biệt hữu ích nếu việc làm sạch được kết hợp với công việc cải tạo. Để có thể làm việc một cách hiệu quả nhất khi làm sạch sâu, nên không nên làm sạch từng phòng khách sạn riêng lẻ, mà nên kết hợp nhiều phòng lại với nhau. Ví dụ, cả một tầng. Ngoài việc lau chùi cửa sổ chi tiết, việc làm sạch sâu phòng khách sạn còn bao gồm việc làm sạch sâu sàn nhà, tùy thuộc vào loại sàn.

    Close-up of carpet

    Làm sạch thảm

    Cleaning and maintaining natural stone

    Làm sạch và bảo dưỡng đá tự nhiên

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    Kärcher: Microfibre cloths

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