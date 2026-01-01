Làm sạch phòng khách sạn

9. Hút bụi

Sau khi dọn dẹp nhà tắm trong phòng khách sạn, việc hút bụi sàn nhà nên được thực hiện tiếp theo. Ở đây, việc lựa chọn máy hút bụi phù hợp phụ thuộc vào loại sàn. Sàn cứng có thể được làm sạch bằng máy hút bụi khô và ướt, sàn thảm bằng máy hút bụi thảm. Sự kết hợp giữa lực hút và chổi giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi sợi vải. Sử dụng máy giặt thảm là phương pháp hiệu quả nhất khi làm sạch các bề mặt phủ vải.

Khi hút bụi, điều quan trọng là không được quên những nơi khó tiếp cận, chẳng hạn như dưới giường.