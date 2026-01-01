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Dù trên bề mặt nào, đồ vật, sàn nhà hay thậm chí trong không khí, các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn hoặc nấm đều hiện diện khắp mọi nơi. Và hệ thống miễn dịch của chúng ta không thể dễ dàng chống lại tất cả chúng, như virus corona là một minh chứng thuyết phục. Với các giải pháp khử trùng và làm sạch hiệu quả cao, Kärcher cung cấp giải pháp phù hợp với từng nhu cầu, cho mọi môi trường và mọi ứng dụng hôm nay và trong tương lai.
Văn phòng không phải là phòng mổ, trường học không phải là nhà bếp nhà hàng và phòng điều trị kín thì không phải là khu vực bể bơi ngoài trời của khách sạn. Đó là lý do tại sao Kärcher không có một giải pháp khử trùng và làm sạch duy nhất, mà các sản phẩm được thiết kế riêng cho từng yêu cầu thực tế, đảm bảo an toàn cần thiết cho khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.
Phòng ngừa nhiễm trùng thông minh bắt đầu từ một khái niệm làm sạch cân bằng đúng đắn. Là đối tác toàn diện cho các vấn đề liên quan đến làm sạch, chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn cho bạn, cùng bạn phân tích nhu cầu về các biện pháp khử trùng và làm sạch, lập kế hoạch và chỉ sau đó mới đề xuất cho bạn các sản phẩm phù hợp từ dòng sản phẩm đa dạng của chúng tôi trong từng trường hợp. Từ chất khử trùng hóa học đến các thiết bị khử trùng nhiệt, chẳng hạn như máy làm sạch bằng hơi nước hoặc thiết bị làm sạch bằng nước nóng áp lực cao, cho đến máy lọc không khí với hệ thống lọc phù hợp với yêu cầu của bạn, các giải pháp của chúng tôi được phối hợp hoàn hảo và được chứng nhận theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Nhiệt là một phương pháp hiệu quả và đáng tin cậy để vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt vi sinh vật ngay cả sau một thời gian tiếp xúc ngắn. Kärcher đã chứng minh điều này với các sản phẩm máy làm sạch bằng nước nóng áp lực cao, máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi bằng hơi nước của mình. Một phòng thí nghiệm bên ngoài đã tiến hành các thử nghiệm độc lập và xác nhận rằng nhiệt đủ hiệu quả để hoạt động như một chất khử trùng.
Thiết bị làm sạch bằng nước nóng áp lực cao, máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi bằng hơi nước của Kärcher được chứng minh là có tác dụng diệt khuẩn và vô hiệu hóa cả các loại virus có màng bao, gây ra các bệnh như COVID-19, cúm, quai bị, sởi, Ebola hoặc Hanta, và các tác nhân gây bệnh adenovirus, rotavirus và norovirus thường được tìm thấy trong bệnh viện, viện dưỡng lão, trường học và nhà trẻ.
Các bề mặt cứng chịu nhiệt, bề mặt ngoài trời cũng như các khu vực mà việc khử trùng bằng hóa chất không thể thực hiện được đặc biệt thích hợp để xử lý bằng nước nóng hoặc hơi nước.
Được trang bị các phụ kiện tương ứng, máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi hơi nước của Kärcher có khả năng khử trùng đạt tiêu chuẩn châu Âu EN 16615. Chúng có tác dụng diệt khuẩn và đặc tính "diệt virus PLUS"; điều này có nghĩa là chúng giúp ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh của các loại vi khuẩn và virus phổ biến nhất. Điều này làm cho những thiết bị này đặc biệt thích hợp để làm sạch mặt bàn và sàn nhà trong nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng thay đồ, khu vực chung trong các cơ sở y tế, khách sạn và các cơ sở công cộng.
Với công suất làm nóng trên 65 °C và thời gian tiếp xúc 1 phút, thiết bị làm sạch bằng nước nóng áp lực cao của Kärcher tạo ra hiệu quả khử trùng đã được kiểm chứng bởi phòng thí nghiệm độc lập, lý tưởng để sử dụng ở khu vực ngoài trời và trên các bề mặt lớn.
Khử trùng hóa học cho phép tiêu diệt hoặc làm bất hoạt các mầm bệnh trên đồ vật hoặc bề mặt bằng chất khử trùng được phát triển đặc biệt. Mặt khác, giữ gìn vệ sinh là điều được nhắc tới khi khử trùng bảo trì dự phòng (hoặc khử trùng thường xuyên) vì cũng thường cũng diễn ra bên ngoài bệnh viện và viện dưỡng lão.
Tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng và bề mặt cần xử lý, các chất khử trùng khác nhau như cồn, alkylamine, hợp chất amoni bậc bốn, hợp chất peroxy hoặc clo sẽ được khuyến nghị. Việc lựa chọn chất khử trùng cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn cho bạn về vấn đề này.
Các chất khử trùng và chất tẩy rửa khử trùng của Kärcher sau khi được phê duyệt là phù hợp cho các bề mặt cứng và vải trong các cơ sở y tế, cơ sở công cộng, trường học, nhà trẻ, nhà bếp, căng tin, cơ sở thể thao và nhiều nơi khác. Chúng có phổ hiệu quả rộng chống lại nhiều loại mầm bệnh và sẽ làm bạn hài lòng với thời gian tiếp xúc ngắn, liều lượng thấp và khả năng tương thích vật liệu tốt. Do đó, phạm vi rộng các thiết bị và dụng cụ làm sạch thủ công của Kärcher đảm bảo ứng dụng theo nhu cầu.
Các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng của Kärcher lý tưởng cho việc lau chùi khử trùng và hiệu quả đa dạng và đã được chứng nhận theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm cả tiêu chuẩn châu Âu EN 14476. Khi được sử dụng kết hợp với nhiều loại sản phẩm dệt dùng một lần và loại có thể tái sử dụng của chúng tôi dành cho bề mặt, sàn nhà và hệ thống lau sàn cũng thích hợp cho việc làm sạch trước khi lau chùi.
Hệ thống phun khử trùng của Kärcher được sử dụng ở bất cứ nơi nào không thể lau chùi để khử trùng, chẳng hạn như các khu vực khó tiếp cận (các khe hở) hoặc các khu vực rộng lớn.
Đối với các khu vực rộng khoảng 500 m² trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp việc lau chùi khử trùng thủ công với việc sử dụng máy chà sàn mạnh mẽ. Bộ dụng cụ phun khử trùng và vòi phun tích hợp cho phép khử trùng các vật dụng khó làm sạch như thùng rác, bảng thông tin, cửa xoay, cửa cuốn và nhiều hơn nữa.
Máy phun rửa áp lực cao của Kärcher là công cụ lý tưởng để sử dụng dung dịch khử trùng RM 732 và dung dịch khử trùng RM 735 tại các khu vực như nhà vệ sinh, bể bơi, cũng như nhà bếp thương mại, kho lạnh và lò mổ. Phương pháp này đảm bảo quá trình khử trùng nhanh chóng và hiệu quả.
Mặc dù mọi bề mặt đều có thể được làm sạch và khử trùng dễ dàng và không gặp vấn đề gì với chất khử trùng hoặc thiết bị khử trùng bằng nhiệt, nhưng vẫn còn các hạt vật chất bị nhiễm virus trong không khí xung quanh, từ đó gây ra nguy cơ khác cho sức khỏe. Trước khi virus bám vào các hạt bụi và rơi xuống sàn, chúng có thể tồn tại trong không khí xung quanh hàng giờ và được con người hít vào.
Máy lọc không khí và máy hút bụi hiệu suất cao của Kärcher được trang bị bộ lọc HEPA-14 chất lượng cao, giúp lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong việc phòng ngừa lây nhiễm. Máy lọc không khí của Kärcher dẫn không khí xung quanh đi qua hệ thống lọc HEPA-14 dạng lưới mịn nhiều lần mỗi giờ, giúp loại bỏ hiệu quả các hạt, vật chất dạng hạt và mầm bệnh. Không khí được làm sạch theo cách này làm giảm nồng độ các vật chất dạng hạt và virus có khả năng gây nhiễm trùng trong không khí xung quanh và giữ chúng ở mức thấp.
Trong khi đó, máy hút bụi có bộ lọc HEPA-14 cũng loại bỏ virus bám vào các hạt đã rơi xuống sàn một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Máy lọc không khí và máy hút bụi của Kärcher phù hợp để sử dụng trong tất cả các không gian nội thất của trường học, văn phòng, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và tất nhiên cả phòng khám bác sĩ.
Máy lọc không khí AF 100 của Kärcher có thể được trang bị bộ lọc HEPA-14 (đã được kiểm định theo tiêu chuẩn EN 1822). Sự kết hợp này cho phép trao đổi không khí 6 lần mỗi giờ trong các phòng có diện tích lên đến 35 m², lọc sạch ít nhất 99,995%* các hạt khí dung có khả năng chứa virus trong không khí xung quanh.
* Ở độ cao trần 2,5 mét và trao đổi không khí 6 lần một giờ. Có thể sử dụng nhiều máy nếu cần thiết cho tổng diện tích phòng.
Máy hút bụi khô Kärcher như T 11/1 Classic HEPA hoặc T 10/1 Adv HEPA có bộ lọc HEPA-14 hiệu quả, có khả năng lọc sạch 99,995% các hạt liên kết virus (được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1822/2019 và DIN EN 60335-2-69). Chúng cũng hoạt động rất êm ái, phù hợp với những nơi cần giảm thiểu tiếng ồn chẳng hạn như bệnh viện hoặc khách sạn.
Đánh giá rủi ro là cơ sở để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm tại chỗ. Mức độ của các biện pháp làm sạch và khử trùng cần thiết được xác định và thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế.
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