Văn phòng không phải là phòng mổ, trường học không phải là nhà bếp nhà hàng và phòng điều trị kín thì không phải là khu vực bể bơi ngoài trời của khách sạn. Đó là lý do tại sao Kärcher không có một giải pháp khử trùng và làm sạch duy nhất, mà các sản phẩm được thiết kế riêng cho từng yêu cầu thực tế, đảm bảo an toàn cần thiết cho khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.

Phòng ngừa nhiễm trùng thông minh bắt đầu từ một khái niệm làm sạch cân bằng đúng đắn. Là đối tác toàn diện cho các vấn đề liên quan đến làm sạch, chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn cho bạn, cùng bạn phân tích nhu cầu về các biện pháp khử trùng và làm sạch, lập kế hoạch và chỉ sau đó mới đề xuất cho bạn các sản phẩm phù hợp từ dòng sản phẩm đa dạng của chúng tôi trong từng trường hợp. Từ chất khử trùng hóa học đến các thiết bị khử trùng nhiệt, chẳng hạn như máy làm sạch bằng hơi nước hoặc thiết bị làm sạch bằng nước nóng áp lực cao, cho đến máy lọc không khí với hệ thống lọc phù hợp với yêu cầu của bạn, các giải pháp của chúng tôi được phối hợp hoàn hảo và được chứng nhận theo tiêu chuẩn Châu Âu.