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    Kärcher K4 Power Control high-pressure cleaner with accessories, including hose, detergent bottle, and various nozzles, on a white background.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    K 4 Power Control Flex eco!Booster

    Mã đơn hàng: 1.324-312.0

    • Màn hình hiển thị áp lực, hiệu suất làm sạch 30 m²/h
    • Dây áp lực PremiumFlex 8 m, hệ thống chất tẩy rửa Plug 'n' Clean, tay cầm kéo dài
    • Đầu phun Vario Power Jet, đầu phun xoáy, đầu phun eco!Booster, ống cấp nước, chất tẩy rửa RM 626N (1 lít)
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    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.
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    So với hiệu suất làm sạch của đầu phun phẳng tiêu chuẩn Kärcher. Kết quả đã được xác nhận bởi viện kiểm định độc lập.
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    Phụ kiện Kärcher eco!Booster giúp làm sạch diện tích bề mặt nhiều hơn 50% với cùng mức tiêu thụ điện năng và nước so với đầu phun dẹt tiêu chuẩn (cần phun). Được chứng nhận bởi một viện thử nghiệm độc lập.