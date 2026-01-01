Máy phun rửa áp lực K 4 Power Control Go!Further giúp làm sạch mọi bề mặt với mức áp lực phù hợp một cách cực kỳ dễ dàng. Và nhờ có ứng dụng Kärcher Home & Garden, việc tìm kiếm mức áp lực phù hợp cũng rất dễ dàng. Các mẹo làm sạch được tích hợp trong ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng bằng các hướng dẫn thực tiễn cho mọi tình huống và việc dọn dẹp – để đạt kết quả làm sạch hoàn hảo. Để kiểm soát tối đa, mức áp lực có thể điều chỉnh dễ dàng bằng cách xoay thân phun hoặc kiểm tra trên súng phun G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Go!Further cũng gây ấn tượng với hệ thống hóa chất Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay đổi dung dịch làm sạch dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex tăng thêm sự tiện lợi, tay cầm dạng ống lồng hỗ trợ vận chuyển dễ dàng, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi tháo lắp dây áp lực cao ra vào thiết bị, cùng với súng phun và vị trí gài phụ kiện để đảm bảo các phụ kiện luôn sẵn sàng trong tầm tay.

Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phun Cài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất. Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện. Dây phun áp lực cao PremiumFlex Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa. Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút. Tính năng bền vững Thiết kế bao bì với 35% nhựa tái chế¹⁾ Tiết kiệm nước và năng lượng hơn 50%²⁾ nâng cao 50% hiệu suất làm sạch³⁾ Có thể sử dụng ông hút nước chuyên dụng dùng cho các nguồn nước thay thế như thùng chứa nước Hệ thống Plug 'n' Clean Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản Hiệu suất vượt trội Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.