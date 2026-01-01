Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và mong muốn của nhiều khách hàng, chúng tôi cung cấp 3 gói dịch vụ Kärcher, mà quý khách có thể mở rộng theo nhu cầu với các tùy chọn Vật tư tiêu hao và Pin.

Với tất cả các gói dịch vụ, quý khách sẽ được hưởng mức giá giờ giảm và mức phí di chuyển cố định. Ngoài ra, quý khách còn được hưởng ưu đãi giảm giá cho các phụ tùng, vật tư tiêu hao, chất tẩy rửa và pin.