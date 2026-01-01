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Quốc gia: Việt Nam
Với các gói dịch vụ của Kärcher, bạn sẽ được hưởng lợi từ sự an toàn, độ tin cậy và chi phí thấp được đảm bảo.
Dàn thiết bị của bạn không chỉ là một khoản đầu tư. Đây cũng là một phần quan trọng của doanh nghiệp của bạn. Bằng cách thực hiện các kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ do các chuyên gia thực hiện, bạn có thể đảm bảo tính sẵn sàng của đội xe và giảm thiểu rủi ro ngừng hoạt động xuống mức tối thiểu. Ngoài ra, bạn có thể kéo dài tuổi thọ của máy móc và tăng giá trị hiện tại của chúng.
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm thời gian
Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và mong muốn của nhiều khách hàng, chúng tôi cung cấp 3 gói dịch vụ Kärcher, mà quý khách có thể mở rộng theo nhu cầu với các tùy chọn Vật tư tiêu hao và Pin.
Với tất cả các gói dịch vụ, quý khách sẽ được hưởng mức giá giờ giảm và mức phí di chuyển cố định. Ngoài ra, quý khách còn được hưởng ưu đãi giảm giá cho các phụ tùng, vật tư tiêu hao, chất tẩy rửa và pin.
Kärcher Inspect là gói dịch vụ không thể thiếu cho mọi chuyên gia: bao gồm tất cả các kiểm tra theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và các kiểm tra an toàn theo quy định pháp luật đối với máy móc. Với sản phẩm này, bạn sẽ được đảm bảo mức độ an toàn vận hành cao cho người vận hành và bằng chứng đáng tin cậy cho các hiệp hội chuyên nghiệp và công ty bảo hiểm.
Kärcher Maintain là gói dịch vụ bao gồm tất cả các dịch vụ bảo dưỡng, đảm bảo an toàn tối đa cho bạn và kéo dài tuổi thọ của máy móc. Kỹ thuật viên dịch vụ của chúng tôi kiểm tra và bảo dưỡng máy móc của quý khách định kỳ, thay thế các bộ phận đã được xác định và từ đó tối ưu hóa khả năng hoạt động và tuổi thọ của máy móc. Đồng thời, nguy cơ thất bại được giảm thiểu đến mức tối thiểu.
Dịch vụ Toàn diện Kärcher đảm bảo cho bạn sự sẵn sàng hoạt động tối đa của các thiết bị với kiểm soát chi phí toàn diện. Bạn sẽ nhận được bảo hành chức năng cho máy móc của mình, bao gồm tất cả các dịch vụ và phụ tùng cần thiết để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.
Gói tùy chọn vật tư tiêu hao bao gồm việc giao hàng hàng năm các vật tư tiêu hao trong suốt thời hạn của hợp đồng. Bạn sẽ không phải tốn thời gian và công sức để đặt hàng lặp lại. Quý khách có thể lựa chọn trước loại và số lượng (chất tẩy rửa hoặc các vật tư tiêu hao khác như bàn chải hoặc miệng hút) và chúng tôi sẽ cung cấp chúng cho các cuộc gọi dịch vụ của kỹ thuật viên dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn tùy chọn Pin, bạn sẽ được cung cấp một pin mới miễn phí trong trường hợp pin bị hỏng không thể sửa chữa và sau khi pin đã hết tuổi thọ sử dụng.