      Mangueira amarela Kärcher com pistola de pulverização e conectores pretos e amarelos ao lado.

      Conjunto de mangueira, 20 m

      Referência: 2.645-115.0

      Conjunto de mangueira com mangueira padrão de 20 m (1/2"), pistola de pulverização, adaptador de torneira de latão G3/4 com redutor G1/2, conector universal para mangueira e conector universal com Aqua Stop.
      Ao conectar esses produtos à rede de água potável, você deve observar os requisitos da norma EN 1717. Se necessário, consulte um especialista em instalações sanitárias.