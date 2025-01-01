As etapas de fabricação automatizadas são comuns na metalurgia para a indústria automóvel. Embora as máquinas possam ter dispositivos de extração integrados para pó metálico, eles podem não remover todos os resíduos metálicos do processo. Portanto, recomenda-se a utilização de aspiradores industriais adequados para extrair os resíduos de forma eficaz. Isso ajuda a garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro.

Porquê aspirar as limalhas?

As limalhas de metal que caem das máquinas podem causar acidentes e bloquear as linhas de montagem, levando a paralisações na produção e danos às máquinas. Recomenda-se a limpeza regular do ambiente de produção com um aspirador industrial para extrair o pó metálico e evitar esses problemas. Além disso, a remoção rápida de resíduos de refrigerante e limalhas antes do controlo de qualidade entre as etapas de trabalho melhora a qualidade do produto.

O aspirador certo para limpar limalhas na linha de produção

Os aspiradores industriais utilizados nas fábricas devem ser compactos e fáceis de manobrar para se deslocarem ao longo das longas linhas de montagem. Outra opção é usar um aspirador grande posicionado centralmente com mangueiras adequadamente longas. Em ambos os casos, os componentes do aspirador, incluindo rodas e cabos de alimentação, devem ser resistentes a lubrificantes de arrefecimento.