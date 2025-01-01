      Aspiração de limalhas e poeiras metálicas

      As limalhas são um subproduto inevitável do trabalho com metais, seja através da produção automatizada ou da usinagem manual. No entanto, o acúmulo de cavacos metálicos grossos pode causar danos a máquinas de fabricação caras e reduzir a qualidade do produto ao longo do tempo. Além disso, quando combinadas com resíduos de refrigerante, as limalhas podem tornar o piso escorregadio, aumentando o risco de acidentes. Para garantir a segurança dos trabalhadores e proteger a infraestrutura de produção, é fundamental remover regularmente as limalhas de metal do ambiente de trabalho. Devem ser utilizados sistemas de extração eficazes ou aspiradores capazes de lidar com pó metálico, equipados com os acessórios adequados para permitir uma limpeza eficiente e completa.

      Limalhas metálicas na produção automatizada

      As etapas de fabricação automatizadas são comuns na metalurgia para a indústria automóvel. Embora as máquinas possam ter dispositivos de extração integrados para pó metálico, eles podem não remover todos os resíduos metálicos do processo. Portanto, recomenda-se a utilização de aspiradores industriais adequados para extrair os resíduos de forma eficaz. Isso ajuda a garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro.

      Porquê aspirar as limalhas?

      As limalhas de metal que caem das máquinas podem causar acidentes e bloquear as linhas de montagem, levando a paralisações na produção e danos às máquinas. Recomenda-se a limpeza regular do ambiente de produção com um aspirador industrial para extrair o pó metálico e evitar esses problemas. Além disso, a remoção rápida de resíduos de refrigerante e limalhas antes do controlo de qualidade entre as etapas de trabalho melhora a qualidade do produto.

      O aspirador certo para limpar limalhas na linha de produção

      Os aspiradores industriais utilizados nas fábricas devem ser compactos e fáceis de manobrar para se deslocarem ao longo das longas linhas de montagem. Outra opção é usar um aspirador grande posicionado centralmente com mangueiras adequadamente longas. Em ambos os casos, os componentes do aspirador, incluindo rodas e cabos de alimentação, devem ser resistentes a lubrificantes de arrefecimento.

      Limalhas de metal no local de trabalho

      Os aspiradores industriais são essenciais para garantir condições de trabalho seguras e obter resultados de alta qualidade na metalurgia, especialmente em estações de trabalho onde é realizado o acabamento manual de componentes fabricados industrialmente. Estes aspiradores foram concebidos para extrair manualmente limalhas, permitindo aos trabalhadores realizar as suas tarefas com segurança e eficiência.

      Porquê aspirar as limalhas em vez de as varrer?

      Embora aspirar possa parecer improdutivo, na verdade é uma etapa crucial no trabalho com metais. Vassouras e compressores simplesmente redistribuem os resíduos, enquanto um aspirador os remove completamente. Ao fazer isso, a qualidade da superfície e a precisão dimensional dos componentes são mantidas, evitando erros causados por limalhas deixadas nos dispositivos de fixação. A aspiração também evita que o pó metálico fino e a névoa do lubrificante de arrefecimento entrem no ar, promovendo a saúde dos funcionários.

      Dica – O material aspirado é reciclável:

      Vale a pena descartar limalhas e pó metálico de forma profissional, pois o material aspirado é frequentemente reciclável e pode até ser lucrativo em grandes quantidades. Para melhorar a qualidade do material reciclado, podem ser utilizados trituradores de aparas ou sistemas de separação.

      Qual aspirador é adequado para limpar limalhas?

      Aspiradores compactos e versáteis são ideais para estações de usinagem manual de metais, com tamanho do recipiente e potência adaptados à quantidade de limalhas produzidas. Recipientes menores costumam ser suficientes, e mangueiras curtas são úteis em espaços apertados. Também vale a pena investir em vários bicos para pisos e mesas de trabalho.

      Dica – Considere o nível de ruído:

      Ao selecionar um aspirador para ambientes de metalurgia, é importante considerar o nível de ruído. A máquina deve funcionar de forma suave e silenciosa para evitar aumentar o ruído do ambiente de trabalho já existente.

      Limalhas metálicas na usinagem CNC

      Os aspiradores industriais são uma ferramenta conveniente para muitas empresas de metalurgia de médio porte que operam máquinas CNC. Estas máquinas geram grandes quantidades de limalhas e lubrificantes de arrefecimento, que podem ser facilmente e rapidamente removidos do ambiente de produção utilizando um aspirador industrial.

      Por que a extração de pó metálico é importante aqui?

      Embora a segurança ocupacional e a qualidade do produto sejam considerações importantes para empresas que operam máquinas CNC, o foco principal da extração de cavacos metálicos é manter o valor da máquina e garantir alta disponibilidade. A paragem da produção resulta em perda de lucros e representa um risco para a empresa.

      Que tipo de aspirador é adequado para limpar as limalhas de metal produzidas pelas máquinas CNC?

      É necessário um aspirador robusto, resistente a lubrificantes de refrigeração e que possa ser utilizado com flexibilidade em termos de raio de ação, para remover limalhas e refrigerante do ambiente de produção e das máquinas. O recipiente deve ser capaz de acomodar quantidades significativas de aparas de aço ou alumínio, bem como o peso associado, permitindo ao mesmo tempo um esvaziamento ergonómico e fácil. Equipamentos que incluem rolos resistentes a óleo são essenciais, uma vez que o óleo é disperso no chão através de aerossóis.

      EXCURSUS – Extração segura dos pó metálicos mais finos

      Pó metálico fino feito de alumínio, magnésio e titânio é frequentemente gerado em processos de usinagem de metais finos e manufatura aditiva, representando um risco de explosão se não for manuseado com cuidado. Para garantir a segurança, é necessário inertizar o ambiente através da introdução de substâncias adequadas que impeçam quaisquer reações químicas. Só assim o pó metálico pode ser extraído com segurança. Para obter resultados ótimos, deve-se usar um aspirador de pó especificamente projetado para essa finalidade, com alto poder de sucção. Um modelo disponível no mercado possui um sistema de pré-separação húmida integrado e recolhe com segurança poeiras finas potencialmente explosivas até 15 µm, em conformidade com as normas EN 60335-2-69.

