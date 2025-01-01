Diferentes grupos-alvo no ambiente comercial têm diferentes requisitos de limpeza: Que tipo de chão precisa de que abordagem para a limpeza, remodelação ou manutenção? O que se entende por limpeza higiénica? A que ponto a limpeza contribui para a fiabilidade do processo? Que efeito pode a limpeza ter na rentabilidade de um negócio? E que tipo de sujidade pode ser removido com que agente de limpeza?

A especialização profissional da Kärcher (Kärcher expertise) fornece respostas úteis, dicas e instruções para várias questões sobre limpeza, bem como as máquinas de limpeza, agentes de limpeza e acessórios certos para limpeza e manutenção.