      As máquinas de lavar e secar são um investimento eficiente

      Investir numa máquina de limpeza de pavimentos tem de valer a pena – e uma lavadora-secadora Kärcher oferece exatamente isso. Como? Em comparação com a limpeza manual, as máquinas de limpeza reduzem os custos de mão de obra e materiais, ao mesmo tempo que aumentam a qualidade da limpeza.

      A solução de limpeza económica para qualquer aplicação

      Em comparação com a limpeza manual do chão, as máquinas de lavar e secar são mais rápidas, mais económicas e mais eficazes na limpeza de todos os tipos de pisos. Uma máquina de limpeza com secagem poupa-lhe tempo e produtos de limpeza, protegendo os funcionários e a sua carteira. As máquinas também são fáceis de usar e requerem pouca manutenção. Temos o design certo para cada aplicação, cada um idealmente adequado ao tipo e tamanho do seu piso e às suas necessidades. Quer se trate de uma pequena empresa, pub ou restaurante, um grande supermercado ou centro comercial, ou uma superfície muito grande num aeroporto ou pavilhão industrial, as máquinas de limpeza são a solução de limpeza mais eficiente para todos os tipos de pavimentos, quer tenham 30 ou 30 000 m².

      Então, qual é a máquina de lavar e secar adequada para si?

      As nossas máquinas de limpeza de pavimentos estão disponíveis em diferentes tamanhos e vêm com muitas opções de configuração para uma ampla gama de aplicações – os nossos acessórios especialmente desenvolvidos ajudam-no a fazer mais do que apenas limpar. Outras soluções de limpeza especiais e esfregões mais simples completam a nossa gama. Aqui encontrará não só todas as informações sobre as categorias individuais, mas também a máquina de lavar e secar que é a mais adequada para si na nossa gama de produtos.

      Scrubber_dryer_accessories

      Melhore a sua máquina de lavar e secar

      Maximize o potencial da sua máquina de lavar e secar. Explore a nossa vasta seleção de acessórios e complementos concebidos para todas as necessidades de limpeza.

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      Características da lavadora-secadora com assento B 110 R da Kärcher

      Kärcher ride-on scrubber dryers

      Como funcionam exatamente as máquinas de lavar e secar?

      Todas as máquinas de lavar e secar modernas com uma cabeça de escova de rolo ou disco funcionam essencialmente da mesma maneira. A solução de limpeza é misturada no depósito de água limpa quando os agentes de limpeza são adicionados ou, no caso de sistemas de dosagem automática, imediatamente antes da cabeça da escova. A rotação e a pressão de contacto da escova atuam em conjunto para remover a sujidade. Graças ao poder de sucção da turbina, a água suja é então absorvida pelo rodo e recolhida no depósito de água suja. Por outro lado, as lavadoras não possuem turbina nem rodo. É por isso que a sujidade solta é recolhida posteriormente, por exemplo, pelos aspiradores de líquidos e sólidos da Kärcher.

      Mas nem todas as máquinas de lavar e secar são iguais

      As máquinas de lavar e secar são como carros – todas funcionam da mesma forma, mas nem todos os modelos são adequados para todas as áreas de aplicação. No entanto, graças aos diferentes designs, tamanhos, sistemas de escovas e tecnologias de acionamento, é muito fácil encontrar uma máquina que corresponda exatamente às suas necessidades individuais. Você sabe qual é o tamanho das suas superfícies e se elas estão cheias de objetos ou não. Conhece a estrutura dos seus pavimentos e o seu grau de sujidade. E nós temos a máquina de limpeza de pisos certa para o que você precisa. Promessa.

      Kärcher BR 30/1 C Bp Pack compact cordless scrubber drier

      Lavadoras com bateria de íons de lítio

      Experimente a liberdade da limpeza sem fios com as nossas inovadoras máquinas de limpeza. Alimentadas por baterias de iões de lítio de longa duração, estas máquinas oferecem um desempenho de limpeza excecional sem as restrições de um cabo. Lide sem esforço com sujeira e resíduos difíceis, enquanto desfruta de maior autonomia e recursos de carregamento rápido. As nossas máquinas de limpeza sem fios foram concebidas para maximizar a eficiência e a produtividade, permitindo-lhe limpar mais em menos tempo.

      Qual máquina de lavar e secar para qual tipo de piso?

      Roller brush head for Kärcher scrubber dryers

      Uma máquina de limpeza com escova giratória é especialmente adequada para a limpeza profunda e extensa de pisos estruturados e muito sujos, graças à sua alta velocidade de rotação e maior pressão de contato por cm². Esta tecnologia da cabeça da escova também oferece vantagens substanciais ao lidar com sujidade grossa, uma vez que os rolos contra-rotativos absorvem as partículas, que são então devolvidas ao recipiente de sujidade grossa. Isso significa que a pré-varredura como etapa anterior do trabalho não é mais necessária.

      Disc brush head for Kärcher scrubber dryers

      As máquinas de limpeza com escovas de disco são geralmente utilizadas para limpeza de manutenção e sujidade ligeira. Estas máquinas de limpeza de pavimentos são especialmente populares para pavimentos lisos e áreas sensíveis ao ruído, como hospitais ou o setor hoteleiro e gastronómico.

      Man seen cleaning a linoleum floor using a corded Kärcher scrubber dryer.

      Qual fonte de energia para qual máquina de lavar e secar?

      Dependendo do tamanho e do modelo, as máquinas de limpeza da Kärcher são alimentadas pela rede elétrica, por bateria ou por motor. Também aqui se aplica o seguinte: a aplicação desempenha um papel fundamental na decisão sobre qual é a tecnologia de acionamento mais adequada para si.

      Disponíveis apenas nas classes compactas e nas máquinas de limpeza com operador a pé, as máquinas alimentadas pela rede elétrica (ou seja, com fio) são acessíveis e ideais para limpar áreas internas menores fora do horário comercial.

      As máquinas de lavar e secar com bateria oferecem máxima flexibilidade e evitam riscos de tropeços. Grande e pequeno: A Kärcher oferece versões alimentadas por bateria em todos os modelos.

      Recomendamos as nossas versões com motor de combustão ecológico (diesel ou GPL) para grandes áreas exteriores ou interiores bem ventiladas. As máquinas de limpeza de pavimentos com motor de combustão da Kärcher estão disponíveis apenas no modelo de lavadora-secadora com operador a bordo.

      Máquinas de lavar e secar com ou sem tração integrada?

      O conforto, o peso e a facilidade de utilização são fatores cruciais para decidir se a máquina deve ser equipada com ou sem tração integrada. Uma máquina de lavar e secar mais leve, com um volume de tanque de até aproximadamente 50 litros, pode ser facilmente operada sem tração. Recomendamos a tração integrada em modelos maiores, pois não é possível operar uma máquina desse tamanho usando o peso do próprio corpo por longos períodos sem se cansar.

      As máquinas de limpeza de pavimentos sem motores de tração utilizam a rotação das escovas para mover a máquina para a frente. O esforço necessário por parte do operador para o fazer é reduzido ao mínimo.

      Por outro lado, o motor de tração ativo e ajustável numa máquina de limpeza de pisos com tração move a máquina para a frente, possibilitando períodos de operação muito longos sem cansaço.

      Man seen on a Kärcher ride-on scrubber dryer in a canteen
      Man seen cleaning a laminate floor using a Kärcher walk-behind scrubber dryer

      Máquinas de lavar e secar adaptadas às suas necessidades

      Uma máquina de limpeza de pavimentos Kärcher também pode ser utilizada para aplicações especiais, como cristalização ou remoção de revestimentos, se equipada com os acessórios adequados. Além de garantir a disponibilidade de todas as peças de desgaste, também oferecemos uma ampla gama de almofadas, escovas de disco e rolo, bocais de sucção, rodo, baterias e carregadores de bateria, equipando a sua máquina para as suas necessidades específicas de limpeza. Também estão disponíveis vários kits de acessórios, como o nosso Kit Home Base, para transportar facilmente ferramentas de limpeza manuais. Assim, receberá uma máquina de lavar e secar que se adapta exatamente às suas necessidades.

      O produto de limpeza certo para a sua máquina de lavar e secar

      Independentemente do tipo de piso, máquina de limpeza de pisos ou nível de sujidade, a Kärcher oferece uma ampla gama de agentes de limpeza desenvolvidos para atender perfeitamente às suas diversas necessidades. Não só é económico na utilização e altamente eficaz contra todos os tipos de sujidade, como também é amigo do ambiente e suficientemente suave para cumprir as mais recentes normas em matéria de investigação, claro.

      Aos agentes de limpeza
      Kärcher scrubber dryer works up a lather on a linoleum floor
      Man seen using scrubber dryer attachment kit for disinfecting surfaces using a spray.

      Redução eficiente de germes para requisitos de higiene mais elevados

      O nosso kit de acessórios para máquinas de limpeza com desinfetante para superfícies com spray ajuda-o a alcançar um novo nível de limpeza com pouco dinheiro e material. A aplicação do desinfetante adequado através da lança pulverizadora ou do bocal manual pode reduzir eficazmente o número de germes em pisos, paredes e móveis. Observando as diretrizes aplicáveis, é possível realizar uma desinfeção profissional por pulverização utilizando um desinfetante adequado. Os acessórios são adequados para utilização em estações ferroviárias, aeroportos, escritórios e edifícios comerciais, lares de idosos e instalações de cuidados, creches, escolas, piscinas e instalações desportivas. Atualmente, é possível realizar a adaptação tanto para as máquinas de limpeza B 150 R como para as B 200 R.

      Eficiência do futuro – varrer e esfregar numa única etapa de trabalho

      Os nossos esfregões e aspiradores limpam espaços confinados, bem como grandes áreas, de forma mais eficiente.

      Economize tempo e custos Limpe grandes áreas de forma rápida e completa Eficaz contra a sujidade

      Scrubbers and vacuum sweepers for efficient cleaning.
      Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

      Agora ainda melhor

      Eficiente, duradoura e económica – a nova lavadora-secadora com operador a bordo B 110 R torna agora ainda mais fácil a limpeza de grandes áreas, como supermercados, aeroportos e armazéns. Graças aos seus componentes atualizados, agora oferece um resultado de limpeza ainda melhor para máxima conveniência.

      Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

      Perspetiva brilhante

      Compactas, manobráveis, práticas: as nossas lavadoras-secadoras com operador a bordo podem limpar facilmente grandes áreas a partir de 1500 m², como armazéns, parques de estacionamento ou centros comerciais. A posição elevada do assento garante uma boa visão geral das áreas a serem limpas em todos os momentos. No entanto, caso as coisas fiquem apertadas, o pequeno raio de viragem garante uma manobrabilidade incrível. Graças ao painel de controlo claramente organizado, as máquinas são intuitivas de operar – basta sentar-se e começar a trabalhar.

      Quick and flexible cleaning with compact scrubber dryers.

      Rápido e flexível num instante

      Os obstáculos e as áreas cheias de objetos já não são um problema na hora de limpar: As máquinas de lavar e secar compactas limpam áreas pequenas a médias, como restaurantes, cozinhas, lojas e hotéis, num instante. A sua manobrabilidade torna-os fáceis de conduzir – agora, até mesmo passagens estreitas podem ser limpas facilmente. Os diferentes modelos alcançam resultados ótimos numa ampla variedade de superfícies e devolvem o brilho a todos os revestimentos de piso. Graças à sua tecnologia de ventosas, os pisos não ficam apenas limpos, mas também secos, podendo ser pisados imediatamente após a limpeza.

      A nova lavadora-secadora com assento B 260 R I da Kärcher. Carcaça rígida – núcleo resistente

      Esfregar e varrer num único passo. Com a função de varredura recém-redesenhada das escovas giratórias, a B 260 R I oferece um desempenho de varredura constantemente confiável em toda a área máxima. Um motor de longa duração torna-o um companheiro indispensável para a limpeza de pisos industriais. A potência da turbina dupla, aliada a uma alta velocidade de condução de 10 km/h, garante o melhor desempenho e limpeza sem comprometer a qualidade, quando realmente importa – até 14.000 m²/h.

      B 260 R I Hero
      B 50 W Bp

      A nova máquina de lavar e secar B 50 W. A mesma alta qualidade aliada à nova tecnologia.

      Inovador, robusto e fácil de operar. A máquina de limpeza com escova para pisos impecavelmente limpos. Disponível com uma escolha de baterias de gel/AGM sem manutenção ou baterias de iões de lítio para utilização em limpezas profundas rápidas e eficientes ou limpezas de manutenção. Fácil manuseio e maior variedade de funções e informações disponíveis através do aplicativo para smartphone.

      Brochura para download

      Brochura sobre lavadoras e secadoras de lavadoras

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      Brochura sobre especialização em limpeza de pisos

      Dicas para uma limpeza eficaz do chão.

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      B40 C/W, B60, B80W brochura

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      Lavadoras secadoras Li-Ion

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