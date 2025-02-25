Todas as máquinas de lavar e secar modernas com uma cabeça de escova de rolo ou disco funcionam essencialmente da mesma maneira. A solução de limpeza é misturada no depósito de água limpa quando os agentes de limpeza são adicionados ou, no caso de sistemas de dosagem automática, imediatamente antes da cabeça da escova. A rotação e a pressão de contacto da escova atuam em conjunto para remover a sujidade. Graças ao poder de sucção da turbina, a água suja é então absorvida pelo rodo e recolhida no depósito de água suja. Por outro lado, as lavadoras não possuem turbina nem rodo. É por isso que a sujidade solta é recolhida posteriormente, por exemplo, pelos aspiradores de líquidos e sólidos da Kärcher.

Mas nem todas as máquinas de lavar e secar são iguais

As máquinas de lavar e secar são como carros – todas funcionam da mesma forma, mas nem todos os modelos são adequados para todas as áreas de aplicação. No entanto, graças aos diferentes designs, tamanhos, sistemas de escovas e tecnologias de acionamento, é muito fácil encontrar uma máquina que corresponda exatamente às suas necessidades individuais. Você sabe qual é o tamanho das suas superfícies e se elas estão cheias de objetos ou não. Conhece a estrutura dos seus pavimentos e o seu grau de sujidade. E nós temos a máquina de limpeza de pisos certa para o que você precisa. Promessa.