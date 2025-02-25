A solução de limpeza económica para qualquer aplicação
Em comparação com a limpeza manual do chão, as máquinas de lavar e secar são mais rápidas, mais económicas e mais eficazes na limpeza de todos os tipos de pisos. Uma máquina de limpeza com secagem poupa-lhe tempo e produtos de limpeza, protegendo os funcionários e a sua carteira. As máquinas também são fáceis de usar e requerem pouca manutenção. Temos o design certo para cada aplicação, cada um idealmente adequado ao tipo e tamanho do seu piso e às suas necessidades. Quer se trate de uma pequena empresa, pub ou restaurante, um grande supermercado ou centro comercial, ou uma superfície muito grande num aeroporto ou pavilhão industrial, as máquinas de limpeza são a solução de limpeza mais eficiente para todos os tipos de pavimentos, quer tenham 30 ou 30 000 m².