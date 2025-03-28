A Kärcher desempenha um papel de liderança na tecnologia de limpeza em todo o mundo há décadas. As nossas máquinas de limpeza autónomas combinam toda a nossa experiência com tecnologia de ponta, na forma de sensores extremamente precisos, computadores potentes e software sofisticado, para criar conceitos de produtos novos e altamente inovadores com orientação autónoma.

Seja para esfregar ou aspirar de forma autónoma, os robôs de limpeza da plataforma KIRA navegam com facilidade e segurança em ambientes espaçosos ou complexos, detetando pessoas e obstáculos físicos de forma fiável. Eles processam os dados do sensor em frações de segundo e, se necessário, iniciam manobras evasivas apropriadas. A capacidade das máquinas de atender aos elevados requisitos técnicos de navegação inteligente e totalmente segura em todos os momentos é comprovada pelos certificados de segurança que atestam que elas funcionam de acordo com a norma IEC 63327[SM1] para operação segura, mesmo em áreas públicas.