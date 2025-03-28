Robô lavador-secador KIRA B 50
- Áreas de aplicação: pisos duros de médio a grande porte
- Desempenho da área: até 2.300 metros quadrados por hora
- Estação de acoplamento disponível como opção para operação totalmente autónoma
Há escassez de trabalhadores qualificados no setor de limpeza de edifícios, a rotatividade de mão de obra na indústria é elevada e, paralelamente, as tarefas de limpeza estão a tornar-se cada vez mais complexas. A nossa resposta a estes desafios é: Kärcher Intelligent Robotic Application ou «KIRA» para abreviar – os robôs de limpeza da Kärcher.
O mundo das empresas de limpeza de edifícios passou por uma transformação fundamental. Enquanto antes bastavam aspiradores, panos de limpeza, detergentes básicos e esforço físico, hoje em dia o setor é caracterizado por tecnologia de limpeza de ponta, normas rigorosas de higiene e ambientais, bem como tarefas de limpeza cada vez mais exigentes.
Em vez de enviar pessoal de limpeza treinado e especializado para lidar com tarefas mais demoradas, como limpar pisos, os sofisticados robôs de limpeza da plataforma KIRA da Kärcher oferecem alternativas novas e melhores. Como complemento às equipas de limpeza, eles assumem a limpeza de pisos em áreas amplas e extensas, bem como em espaços internos estreitos e apertados.
Em vez de comprometer a qualidade da limpeza com uma solução de máquina multifuncional, desenvolvemos os nossos robôs de limpeza com precisão específica para a aplicação em questão. Esta é a única forma de garantir a melhor qualidade de limpeza e o melhor manuseamento para os utilizadores.
A KIRA representa uma nova categoria de produtos com um número cada vez maior de robôs de limpeza profissionais que podem aliviar a equipa de limpeza de tarefas monótonas e demoradas, como a limpeza do chão, permitindo-lhes realizar tarefas mais complexas em paralelo. Intuitivos de operar, os nossos robôs de limpeza navegam e limpam com segurança e fiabilidade numa ampla variedade de ambientes, graças à poderosa tecnologia de sensores e ao sofisticado software.
A Kärcher desempenha um papel de liderança na tecnologia de limpeza em todo o mundo há décadas. As nossas máquinas de limpeza autónomas combinam toda a nossa experiência com tecnologia de ponta, na forma de sensores extremamente precisos, computadores potentes e software sofisticado, para criar conceitos de produtos novos e altamente inovadores com orientação autónoma.
Seja para esfregar ou aspirar de forma autónoma, os robôs de limpeza da plataforma KIRA navegam com facilidade e segurança em ambientes espaçosos ou complexos, detetando pessoas e obstáculos físicos de forma fiável. Eles processam os dados do sensor em frações de segundo e, se necessário, iniciam manobras evasivas apropriadas. A capacidade das máquinas de atender aos elevados requisitos técnicos de navegação inteligente e totalmente segura em todos os momentos é comprovada pelos certificados de segurança que atestam que elas funcionam de acordo com a norma IEC 63327[SM1] para operação segura, mesmo em áreas públicas.
A tecnologia por trás do KIRA é tão impressionante quanto a qualidade da limpeza e a consistência que ele alcança. Aliás, não é necessário nenhum conhecimento especializado para configurar as máquinas – pelo contrário, os robôs são otimizados para uma operação simples e intuitiva, portanto, uma breve introdução é todo o treinamento necessário.
Os nossos robôs de limpeza são especialmente adaptados às necessidades dos profissionais de limpeza no seu trabalho diário, para satisfazer os seus diferentes requisitos. Embora o aspirador robótico KIRA precise ser o mais manobrável possível e estar disponível para uso a qualquer momento – por exemplo, na limpeza de quartos e corredores de hotéis – e, por isso, seja equipado com baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V de longa duração, as estações de carregamento garantem que a limpeza com o robô lavador-secador KIRA B 50 seja totalmente autónoma, permitindo que a máquina reabasteça com água limpa, esvazie a água suja, enxague o depósito e carregue a bateria de iões de lítio de longa duração. Mesmo armazéns e áreas industriais muito grandes podem ser limpos sem qualquer intervenção humana.
De áreas amplas a espaços confinados e até mesmo desorganizados. Dependendo do design e da aplicação, os nossos robôs de limpeza são extremamente versáteis, tornando-os adequados para uso na indústria de transportes (aeroportos, estações ferroviárias, armazéns logísticos), no setor de retalho (supermercados, hipermercados, centros comerciais), no setor da saúde (hospitais, instalações de cuidados de saúde), em edifícios públicos (escolas, universidades, museus, pavilhões desportivos, centros de conferências), em edifícios de escritórios (hall de entrada, corredores, salas), na indústria hoteleira (quartos de hóspedes, átrios, corredores e quartos de hotel) e, claro, em ambientes industriais para limpeza de salas de produção e fabrico.
Para fins de documentação e monitorização remota das máquinas, relatórios detalhados de limpeza, notificações e o estado atual da máquina podem ser visualizados a qualquer momento e em qualquer local por pessoas autorizadas no portal web correspondente ou através da aplicação KIRA Robots da Kärcher. Por motivos de segurança, todos os dados são encriptados e rigorosamente protegidos contra acesso externo não autorizado. Mediante solicitação, as pessoas autorizadas também podem receber notificações diretamente no seu telemóvel. Em todos os casos, garantimos o tratamento responsável e propositado de dados sensíveis e, naturalmente, a conformidade com o RGPD.