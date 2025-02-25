Dependendo do grau de sujidade, do tempo disponível e do material, as máquinas de extração por pulverização são utilizadas em vários métodos.

Limpeza em uma única etapa

Com a extração por pulverização pura, em uma única etapa, a água de limpeza, composta por água com detergente, é pulverizada sob pressão no revestimento do piso usando o bocal de pulverização da máquina de extração por pulverização. Ao mesmo tempo, a sujidade solta é imediatamente aspirada na mesma etapa de trabalho com o bocal de sucção da máquina como água suja. Este método é utilizado para limpeza profunda e intermédia de carpetes, bem como para limpeza profunda de estofos.

Limpeza em duas etapas

No método de duas etapas, a solução de limpeza é aplicada em secções na primeira etapa, utilizando a máquina de extração por pulverização ou um pulverizador pressurizado. Após a imersão, a água suja é novamente enxaguada com a máquina de extração por pulverização e água limpa. Este método é particularmente adequado para a limpeza profunda de tapetes ou estofados muito sujos.

Métodos combinados

Aqui, o tapete é lavado com shampoo húmido, utilizando um detergente e uma máquina de disco único. A área tratada é então cuidadosamente enxaguada com água limpa, utilizando o método de extração por pulverização. Este método de limpeza não é adequado para estofados.