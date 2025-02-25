Limpadores de tapetes: limpam tapetes e estofados profundamente nas fibras.
Os tapetes em edifícios públicos, hotéis e restaurantes, escritórios e lojas de retalho estão sujeitos a um desgaste intenso todos os dias devido ao tráfego pedonal. É aqui que os nossos aspiradores para tapetes Kärcher para limpeza profunda se revelam inestimáveis. Funcionam com extração por pulverização e também são conhecidos como aspiradores com extração por pulverização, aspiradores com pulverização ou Puzzi. Durante a extração por pulverização, a água é pulverizada sobre um revestimento de piso sob pressão, a sujidade é dissolvida e imediatamente reabsorvida como água suja. Graças aos resultados de aspiração incomparáveis e à baixa humidade residual dos aspiradores para tapetes da Kärcher, as áreas alcatifadas podem ser novamente utilizadas em pouco tempo. Em combinação com a tecnologia iCapsol, este processo também é perfeito para limpeza entre utilizações. Os aspiradores para tapetes da Kärcher também são ideais para a limpeza profunda de estofos e bancos de automóveis. Com os acessórios adequados, podem até ser usados para limpar azulejos.