      Produtos de limpeza para tapetes

      Os aspiradores para tapetes Kärcher garantem frescura e limpeza. As máquinas demonstram a sua grande resistência em áreas com carpetes sujos em edifícios altamente frequentados. No entanto, as máquinas de extração por pulverização também fazem desaparecer as manchas nas superfícies têxteis de móveis estofados ou bancos de automóveis.

      Limpadores de tapetes: limpam tapetes e estofados profundamente nas fibras.

      Os tapetes em edifícios públicos, hotéis e restaurantes, escritórios e lojas de retalho estão sujeitos a um desgaste intenso todos os dias devido ao tráfego pedonal. É aqui que os nossos aspiradores para tapetes Kärcher para limpeza profunda se revelam inestimáveis. Funcionam com extração por pulverização e também são conhecidos como aspiradores com extração por pulverização, aspiradores com pulverização ou Puzzi. Durante a extração por pulverização, a água é pulverizada sobre um revestimento de piso sob pressão, a sujidade é dissolvida e imediatamente reabsorvida como água suja. Graças aos resultados de aspiração incomparáveis e à baixa humidade residual dos aspiradores para tapetes da Kärcher, as áreas alcatifadas podem ser novamente utilizadas em pouco tempo. Em combinação com a tecnologia iCapsol, este processo também é perfeito para limpeza entre utilizações. Os aspiradores para tapetes da Kärcher também são ideais para a limpeza profunda de estofos e bancos de automóveis. Com os acessórios adequados, podem até ser usados para limpar azulejos.

      Kärcher spray extraction devices can be used in different methods.

      Que métodos de extração por pulverização a Kärcher oferece?

      Dependendo do grau de sujidade, do tempo disponível e do material, as máquinas de extração por pulverização são utilizadas em vários métodos.

      Limpeza em uma única etapa

      Com a extração por pulverização pura, em uma única etapa, a água de limpeza, composta por água com detergente, é pulverizada sob pressão no revestimento do piso usando o bocal de pulverização da máquina de extração por pulverização. Ao mesmo tempo, a sujidade solta é imediatamente aspirada na mesma etapa de trabalho com o bocal de sucção da máquina como água suja. Este método é utilizado para limpeza profunda e intermédia de carpetes, bem como para limpeza profunda de estofos.

      Limpeza em duas etapas

      No método de duas etapas, a solução de limpeza é aplicada em secções na primeira etapa, utilizando a máquina de extração por pulverização ou um pulverizador pressurizado. Após a imersão, a água suja é novamente enxaguada com a máquina de extração por pulverização e água limpa. Este método é particularmente adequado para a limpeza profunda de tapetes ou estofados muito sujos.

      Métodos combinados

      Aqui, o tapete é lavado com shampoo húmido, utilizando um detergente e uma máquina de disco único. A área tratada é então cuidadosamente enxaguada com água limpa, utilizando o método de extração por pulverização. Este método de limpeza não é adequado para estofados.

      Que tipos de têxteis podem ser tratados com os aspiradores para tapetes da Kärcher?

      Todos os revestimentos têxteis para pavimentos cujos substratos, adesivos ou fixações sejam resistentes à descoloração, à humidade e aos solventes são adequados. Deve testar se é esse o caso num local discreto, por exemplo, na parte inferior de uma poltrona ou no tapete debaixo de um armário. No entanto, não decida se o limpador de carpetes é adequado para o seu projeto até que tudo esteja seco novamente. Deve também verificar previamente se o revestimento do tapete e os materiais de revestimento não encolhem nem desbotam. Os substratos absorventes, principalmente os espumados, levam a tempos de secagem mais longos. A superfície visível deve, evidentemente, ser resistente à descoloração e ser composta por tipos de fibras adequados.

      Many textiles can be treated with Kärcher carpet cleaner

      Detergentes para limpeza de tapetes e estofados

      O sistema Kärcher cumpre todos os requisitos para uma limpeza profunda e suave de tapetes e estofos. As máquinas de limpeza são particularmente potentes quando utilizadas com os detergentes líquidos personalizados da Kärcher com fórmula de secagem rápida, adequados para tapetes, carpetes, estofos, bancos de automóveis e outras superfícies têxteis. O resultado é uma limpeza visível e um aroma agradável no ambiente, tempos de secagem curtos e a possibilidade de voltar a pisar as superfícies rapidamente.

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      Kärcher has developed the iCapsol Encapsulation Technology

      Tecnologia iCapsol

      A Kärcher desenvolveu a tecnologia de encapsulamento iCapsol especialmente para uma limpeza intermédia simples e eficaz. Chega até ao fundo da sujidade, dissolve-a nas profundezas das fibras, encapsula-a e, em seguida, remove-a completamente.

      Limpa-tapetes Kärcher – onde quer que os profissionais queiram garantir frescura e higiene

      A Kärcher BRC 40/22 in a public building

      Edifícios públicos

      O tráfego público intenso exige muito da limpeza diária, uma aparência limpa e uma manutenção que preserve o valor.

      A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in a hotel

      Hotelaria e gastronomia

      Limpeza e frescura são requisitos obrigatórios da hospitalidade. Com elevadas exigências em termos de conforto e economia.

      A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in an office

      Escritórios e instalações comerciais

      A redução de agentes patogénicos e alergénios no local de trabalho protege os funcionários contra doenças. A limpeza profunda dos tapetes contribui para um ambiente de trabalho higiénico.

      Único em todo o mundo: O primeiro aspirador de lavagem alimentado por bateria

      Flexibilidade sem fios - esse é o ponto forte do Puzzi 9/1 Bp, o único aparelho profissional de pulverização e extração alimentado por bateria disponível no mercado. A potente bateria de 36 V possui um visor LCD que mostra o tempo de funcionamento restante, o tempo de carregamento restante e a capacidade da bateria em tempo real. A bateria é compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V.

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      Kärcher Puzzi 971 Bp Pack