      Kärcher FAQs (perguntas frequentes)

      Aqui pode encontrar respostas para as perguntas mais frequentes relativas aos nossos produtos, serviço de reparação e garantia. Se não encontrar a resposta que procura na página seguinte, não hesite em contactar-nos.

      Perguntas e respostas gerais

      Perguntas e respostas sobre reparações e peças sobresselentes

      Perguntas e respostas sobre produtos

      Vassouras elétricas sem fios

      Limpadores a vapor/Estações de engomar

      Aspiradores de Janelas a Bateria

      Limpadores de Alta Pressão

      Varredoras

      Aspiradores Multiusos

      Bombas

      Polidoras a Vácuo (Aspiração/Polimento)

      Aspiradores

      Limpadoras por Extração por Pulverização (Extratoras)