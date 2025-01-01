Pode encomendar todas as peças sobresselentes listadas na última página das instruções de operação junto dos nossos parceiros comerciais.

Por razões de segurança, outras peças só podem ser substituídas pelos nossos parceiros de serviço treinados. Os nossos parceiros de serviço têm acesso às listas de peças sobresselentes e podem aconselhá-lo no local.

Se pretender substituir uma peça sobresselente listada nas instruções de operação ao abrigo da garantia, envie-nos um email com uma breve descrição da avaria e o comprovativo de compra. Iremos então avaliar se um acerto da garantia é possível.

Entre em contacto agora!