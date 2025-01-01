Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Aqui pode encontrar respostas para as perguntas mais frequentes relativas aos nossos produtos, serviço de reparação e garantia. Se não encontrar a resposta que procura na página seguinte, não hesite em contactar-nos.
Pode descobrir que acessórios correspondem à sua máquina verificando as suas instruções de operação ou o nosso website. Nota: os dispositivos da gama Home & Garden não são compatíveis com as máquinas da gama Professional.
Garantia de três anos a contar da data da compra, cobrindo defeitos de material e de fabrico.
Para acionar a garantia, deve fornecer o comprovativo de compra.
Caso a sua máquina esteja fora do prazo de garantia, pode ser agendada uma reparação com custos (cobrável).
Pode encomendar todas as peças sobresselentes listadas na última página das instruções de operação junto dos nossos parceiros comerciais.
Por razões de segurança, outras peças só podem ser substituídas pelos nossos parceiros de serviço treinados. Os nossos parceiros de serviço têm acesso às listas de peças sobresselentes e podem aconselhá-lo no local.
Se pretender substituir uma peça sobresselente listada nas instruções de operação ao abrigo da garantia, envie-nos um email com uma breve descrição da avaria e o comprovativo de compra. Iremos então avaliar se um acerto da garantia é possível.
Entre em contacto agora!
Sim, a vassoura elétrica inclui duas escovas: uma escova padrão e uma escova para pelos de animais de estimação. Os pelos podem ser removidos fácil e higienicamente de todos os revestimentos de piso utilizando a escova para pelos de animais de estimação.
Carregue a vassoura elétrica, certificando-se de que está desligada, durante pelo menos 3 horas e meia.
Se a bateria ainda não carregar após um tempo de carregamento de 14 horas, consulte um dos nossos parceiros de serviço ou envie-nos um email com uma breve descrição da avaria e o comprovativo de compra.
Carregue a bateria e limpe a escova para remover qualquer sujidade (fios, etc.)
Carregue a bateria, limpe a escova removendo qualquer sujidade ou substitua a escova se estiver gasta.
Verifique os rolos, limpe-os ou, se necessário, substitua-os.
Pode utilizar um limpador a vapor com controlo de volume de vapor (no nível mais baixo) para limpar piso laminado ou parquet – desde que não seja oleado ou encerado!
Uso de Panos: Utilize dois panos de limpeza (= 4 camadas) para que o mínimo de vapor possível entre em contacto com a superfície.
Movimento: Não segure o bico num só lugar por muito tempo.
Secagem: Certifique-se de que não se formam poças, pois assim a humidade residual secará rapidamente e sem deixar marcas.
O limpador a vapor pode ser usado para muitas tarefas de limpeza diferentes, por exemplo, limpeza de casas de banho, cozinhas, fendas, ralos, radiadores e muito mais.
A temperatura do vapor na boquilha é de cerca de 100 °C e aproximadamente 84 °C no objeto a ser limpo.
Cada limpador a vapor vem com dois tubos de vapor como padrão. O tubo pode ser facilmente estendido com um tubo adicional.
A água desmineralizada remove os minerais da caldeira e, como resultado, danifica-a. Por isso, recomendamos a utilização de água da torneira. Certifique-se de que descalcifica o aparelho regularmente.
Verifique o cabo de alimentação e o fusível, bem como o termóstato e o pressostato. Reabasteça a água. Se a luz de falta de água não se apagar, consulte um dos nossos parceiros de serviço ou contacte-nos diretamente.
Se o fecho de segurança estiver encravado ou rodar, deixe a estação arrefecer e, se necessário, liberte a pressão puxando o manípulo do vapor na mangueira de vapor até o fecho abrir. Se o fecho não puder ser aberto em estado frio, consulte um dos nossos parceiros de serviço ou contacte-nos diretamente.
Descalcifique a máquina. Se o aquecedor estiver danificado, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
O termostato de falta de água pode estar defeituoso. Consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Ligue o aquecimento, ligue o ferro a vapor à corrente, verifique o interruptor do ferro a vapor e substitua-o se for necessário. Se a válvula solenoide não abrir, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Deixe a estação de engomar aquecer totalmente, coloque o comando na fase de vapor e encha o depósito de água apenas até ¾ da capacidade.
Deite todo o detergente concentrado fornecido (20 ml) no frasco pulverizador fornecido e encha-o com água. Dependendo do nível de sujidade do vidro da janela, poderá ter de o limpar várias vezes. A solução de detergente não deve secar enquanto executa esta operação. Segure o aspirador de janelas de modo a que o rodo fique perpendicular ao vidro da janela e não aplique demasiada pressão. Recomendamos também que limpe o rodo regularmente, removendo quaisquer resíduos de sujidade. O rodo pode ser puxado para fora lateralmente. Se o rodo estiver gasto, deve ser substituído. Pulverize o vidro da janela para que fique húmido em toda a sua superfície.
Certifique-se de que o depósito de água suja não está demasiado cheio, especialmente se estiver a utilizar o aparelho numa posição horizontal ou acima da sua cabeça.
Carregue a bateria se o indicador de funcionamento estiver desligado ou se estiver a piscar lentamente. Se o indicador estiver a piscar rapidamente, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Encha-o com detergente. Se o mecanismo da bomba estiver avariado, envie-nos um email com uma breve descrição da avaria e a prova de compra. Entre em contacto agora!
Dependendo do modelo, os limpadores de alta pressão Kärcher para uso particular têm um caudal entre 230 e 600 l/h (cerca de 3.500 litros de água fluem por uma mangueira de jardim a cada hora). Os limpadores de alta pressão são, portanto, benéficos para o seu orçamento e para o meio ambiente.
Num limpador de alta pressão, uma bomba acionada eletricamente aumenta a pressão da água muitas vezes, até 150 bar. Com esta pressão, a água é transportada através da mangueira de alta pressão para uma lança, onde é ejetada como um jato concentrado e aguçado a partir de um bico, criando um enorme poder de limpeza. Se a pistola de pulverização não for acionada, a bomba desliga-se automaticamente. Um limpador de alta pressão permite realizar as suas tarefas de limpeza ainda mais rapidamente do que com métodos convencionais, ao mesmo tempo que utiliza menos água.
Sim, para isso deve usar uma mangueira de aspiração com filtro (número de peça: 4.400-238.0). Fixe a mangueira de aspiração à entrada de água do aparelho. Insira a outra extremidade no reservatório de água. Ligue a mangueira de alta pressão ao aparelho. Antes de ligar o aparelho, retire o tubo de aço da pistola de pulverização. Pressione o gatilho da pistola de pulverização para que esta esteja aberta e ligue o aparelho. Isto permitirá que o ar dentro do aparelho escape suavemente enquanto o limpador de alta pressão começa a aspirar a água. O aparelho não deve estar a mais de 0,5 m acima do ponto de uso.
Basta pulverizar o veículo com alta pressão para remover a sujidade mais grossa. Use o detergente RM 555 para uma limpeza mais completa. O detergente é aplicado suavemente no veículo com baixa pressão. Também pode usar uma escova de lavagem.
Os detergentes Kärcher são especialmente formulados para os nossos aparelhos. A sua garantia deixará de ser válida se utilizar detergentes que não sejam os fornecidos pela Kärcher.
O dispositivo antirretorno (ou prevenção de refluxo) impede que o detergente entre na água potável.
O limpador de superfícies T 250 pode ser usado em todos os aparelhos das classes 2 a 7. O limpador de superfícies T 400 é adequado apenas para aparelhos das classes K5 a K7.
Ligue o aparelho ao abastecimento de água e abra a torneira. Retire o filtro da entrada de água e limpe-o. Ligue o limpador de alta pressão sem o tubo de aço e deixe-o funcionar até que não saia mais ar da pistola de pulverização. Verifique se está a utilizar os acessórios corretos. Se as válvulas de pressão e de aspiração estiverem a verter e estiver a sair água da caixa, ou se o aparelho estiver a palpitar, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente. Se a válvula de segurança estiver presa, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Limpe a peça de inserção do bico. Verifique se está a usar o bico correto. Verifique se está a sair água suficiente.
Verifique a alimentação elétrica e o fusível geral. Confirme o interruptor principal e a pistola de pulverização. Para cabos de extensão com 10 m ou mais, o diâmetro deve ser pelo menos 2,5 mm². Desenrole completamente o cabo no carreto.
Nos seguintes casos, deve contactar um dos nossos parceiros de assistência ou falar connosco diretamente:
Consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Encha o recipiente do detergente. Enxague o filtro de aspiração com água limpa e limpe-o. Depois de terminar a limpeza com detergente, deve enxaguar o aparelho com água limpa para evitar que o filtro fique obstruído. Verifique se a mangueira de aspiração está danificada. Retire a mangueira do detergente no aparelho e, usando um objeto fino, empurre a válvula no bico da mangueira para que se mova suavemente. Comece o fluxo e defina para baixa pressão.
Assista ao vídeo para descobrir como pode tornar o seu limpador de alta pressão à prova de inverno.
Se o rolo ou a escova estiverem gastos, devem ser substituídos. Se o acionamento da escova de rolo estiver gasto, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Verifique se o lábio de vedação e a vedação no depósito de resíduos ainda estão em bom estado e substitua-os, se necessário.
Verifique se a escova de rolo está ajustada para a altura correta: apenas as pontas das cerdas devem tocar no chão. Se o ajuste da altura ou o acionamento da roda estiver avariado, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Pode usar um aspirador multiusos para folhas secas individualmente, mas não para grandes quantidades de folhas. Folhas duras ou molhadas podem rapidamente levar a bloqueios na mangueira de aspiração ou na entrada do recipiente.
O Nível 2 é usado apenas para operar ferramentas elétricas. O aspirador arranca quando a ferramenta elétrica é ligada e permanece ligado durante cerca de 15 a 20 segundos após a ferramenta elétrica ter sido desligada.
Ao aspirar pó fino, deve usar sempre um saco-filtro.
Verifique se a mangueira de aspiração está inserida corretamente e se não tem defeitos. Verifique se o filtro está no lugar e se não está defeituoso. Use um saco-filtro.
Substitua o saco-filtro, limpe o filtro de cartucho/filtro de pregas planas, o bico, o tubo de aspiração e a mangueira de aspiração. Substitua as vedações, se necessário.
O aparelho desliga-se quando o recipiente de sujidade está demasiado cheio. Se a sonda do nível de enchimento e a caixa estiverem molhadas, isto pode fazer com que se forme um caminho de humidade. Deixe o aparelho secar e limpe a sonda do nível de enchimento.
Verifique o fusível e a tomada e verifique se o cabo e a ficha apresentam algum dano. Se o interruptor de alimentação, a escova de carvão ou a tomada de alimentação estiverem defeituosos, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Retire o filtro de cartucho e esvazie o recipiente. Se houver água no filtro de cartucho, deixe-o secar.
Verifique a tomada de alimentação e consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
A capacidade depende da altura de elevação e do outro equipamento ligado à bomba. Observe a altura de elevação máxima.
Encha a bomba com água antes do funcionamento e prima o botão de ventilação. Retire a ficha da rede e limpe a linha de aspiração. Retire a ficha da rede e limpe o pré-filtro.
Verifique o fusível e as ligações elétricas. Se o interruptor de proteção térmica tiver sido acionado como resultado de sobreaquecimento, retire a ficha da rede, deixe a bomba arrefecer, limpe a área de aspiração e evite o funcionamento a seco. Retire a ficha da rede e limpe a área de aspiração. Verifique o caudalímetro na área de aspiração. Se o interruptor de nível estiver a fazer com que a bomba pare, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica.
Retire a ficha da rede e limpe a área de aspiração.
Verifique o fusível principal. Dobre o punho para baixo enquanto trabalha. Se o microrruptor na dobradiça estiver defeituoso ou se houver uma avaria no motor, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Substitua o saco-filtro ou certifique-se de que está inserido corretamente. Remova quaisquer bloqueios no canal de ar. Se a ventoinha estiver solta ou o motor estiver defeituoso, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Se as almofadas de polimento estiverem sujas ou gastas, limpe-as ou substitua-as. Certifique-se de que está a usar as almofadas de polimento certas para o seu chão. A Kärcher oferece almofadas de polimento especiais para superfícies duras, superfícies duras enceradas, superfícies duras envernizadas e pisos de pedra mate. Se o mecanismo de pressão dos discos de polimento estiver defeituoso, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Verifique o fusível e a tomada de corrente. Se necessário, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Remova quaisquer obstruções do bico de aspiração, tubo de aspiração, pega e mangueira de aspiração. Substitua o saco-filtro de papel. Substitua as vedações.
Certifique-se de que o saco-filtro está inserido corretamente. Se o saco-filtro estiver danificado, substitua-o.
Verifique o filtro HEPA, o bico de aspiração, o tubo de aspiração, o saco-filtro e o filtro de proteção do motor quanto a obstruções.
Substitua as pilhas, se necessário. Estabeleça uma linha de visão entre o transmissor e o recetor, apontando a curva da pega na direção do aspirador.
Se o cabo/ficha ou o interruptor de alimentação estiverem defeituosos, contacte um dos nossos parceiros de assistência técnica. Verifique o fusível na tomada elétrica. Se as escovas de carvão ou a turbina de aspiração estiverem defeituosas, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.
Remova quaisquer obstruções do bico de aspiração, do tubo de aspiração, da pega ou da mangueira de aspiração. Substitua as vedações no sistema de vácuo se não estiverem herméticas. Esvazie o depósito de água suja. Certifique-se de que a tampa transparente está corretamente encaixada.
A máquina desliga-se durante a aspiração de líquidos quando o nível de água no recipiente está demasiado elevado. Desligue a máquina e esvazie o recipiente.
Obstrução no saco-filtro de papel, filtro de pregas planas, bico, tubo de aspiração ou mangueira de aspiração (o indicador "cheio" está vermelho). O filtro de pregas planas está em falta ou não está inserido corretamente.
Certifique-se de que a mangueira de aspiração está fixada corretamente e que o filtro de pregas planas está corretamente encaixado ou substitua-o se necessário.
Encha o depósito de água limpa. Limpe ou, se necessário, substitua o interruptor de bóia. Limpe a mangueira/bico de água. Limpe o filtro de vácuo no depósito de água limpa. Se a bomba de água estiver defeituosa, consulte um dos nossos parceiros de assistência técnica ou contacte-nos diretamente.