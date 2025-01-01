O mais alto nível de limpeza e higiene na agricultura aumenta os retornos financeiros e ajuda a manter o valor ao quebrar cadeias de infeção, aumentar o uso de maquinaria na quinta e reduzir os custos de manutenção. Maquinaria bem conservada funciona de forma fiável e não transporta germes de um lugar para outro. A higiene em celeiros melhora a criação de animais e reduz os riscos para a saúde. As pessoas que trabalham na quinta também beneficiam da limpeza na agricultura, ao terem condições de trabalho limpas.