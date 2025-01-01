      Limpeza na agricultura

      O mais alto nível de limpeza e higiene na agricultura aumenta os retornos financeiros e ajuda a manter o valor ao quebrar cadeias de infeção, aumentar o uso de maquinaria na quinta e reduzir os custos de manutenção. Maquinaria bem conservada funciona de forma fiável e não transporta germes de um lugar para outro. A higiene em celeiros melhora a criação de animais e reduz os riscos para a saúde. As pessoas que trabalham na quinta também beneficiam da limpeza na agricultura, ao terem condições de trabalho limpas.

      Áreas de aplicação

      Pecuária

      Pecuária leiteira e bovina

      Suinicultura

      Avicultura

      Piscicultura

      Criação de cavalos

      Prevenção de doenças animais

      Digitalização na agricultura

      Na quinta

      Limpeza de maquinaria e alfaias agrícolas

      Limpeza de armazéns agrícolas

      Limpeza de painéis solares e fotovoltaicos

      Limpeza de lojas na indústria alimentar

      Higiene na produção alimentar

      Limpeza de silos na agricultura

      Limpeza de uma central de biogás

      Digitalização na agricultura

      Outras aplicações agrícolas

      Hortofruticultura

      Limpeza na viticultura

