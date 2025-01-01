      Limpeza de estaleiros de construção

      A indústria da construção é afetada por uma vasta gama de fontes de sujidade, desde partículas de pó perigosas até sujidade mais grossa e incrustada. A limpeza e a segurança ocupacional estão mais intimamente ligadas num estaleiro de construção do que em muitos outros locais de trabalho. Os fatores de risco podem ser evitados usando os produtos de limpeza certos. Dependendo da tarefa, são necessários equipamentos de limpeza robustos e duráveis, bem como seguros e eficazes, para a limpeza na indústria da construção.

      Casos de uso na indústria

      Facade cleaning

      Limpeza de fachadas

      Cleaning listed buildings

      Limpeza e restauro de monumentos

      Limpeza na indústria da construção

      Nos estaleiros de construção, a segurança e a limpeza são incrivelmente importantes. Máquinas e equipamentos limpos são mais eficientes e fáceis de manter. Além disso, um ambiente limpo previne acidentes e interrupções de trabalho. Seja betão, pó ou terra, toda essa sujidade requer um produto de limpeza que funcione, seja seguro e fiável na limpeza em estaleiros de construção.

      Melhor eficiência através de máquinas limpas

      As máquinas de construção são investimentos a longo prazo e precisam de ser mantidas em conformidade. O equipamento de limpeza profissional pode garantir que estejam sempre prontas a usar. Isso aumenta a sua eficácia económica. Seja em trânsito no estaleiro de construção ou nas instalações da empresa, a limpeza intermédia regular, bem como a limpeza de fundo após a sua utilização, ajuda na longevidade das máquinas. Também ajuda a realizar a manutenção e as reparações necessárias mais facilmente.

      Segurança ocupacional através da limpeza na indústria da construção

      A limpeza de um estaleiro de construção é diferente em cada caso. Consequentemente, cada local de trabalho e cada tarefa representam diferentes perigos para os trabalhadores, tais como riscos de escorregar e tropeçar, bem como riscos para a saúde devido a pó e produtos químicos. Um capacete sozinho não pode fornecer a proteção adequada aqui! Máquinas potentes e fiáveis são essenciais para limpar as máquinas de construção ou os estaleiros para garantir a segurança no local de trabalho.

      Da reparação de betão à preservação de monumentos

      Algumas tarefas de limpeza requerem soluções particularmente potentes ou mesmo particularmente suaves. Dispositivos de limpeza de alta pressão e ultra-alta pressão são usados para limpar cofragens, reparar betão e para remover betume, ferrugem ou tinta. No caso de limpeza de edifícios classificados, são necessários processos mais suaves.

      Tarefas de limpeza na indústria da construção

      A person in protective clothing cleans a red construction machine with a Kärcher Ultra-High Pressure Cleaner

      Limpeza de maquinaria de construção

      A man in construction uniform cleans a wall with a safety vacuum cleaner

      Remover pó de construção

      A person in white protective clothing cleans residues on the floor of a renovated apartment using a Kärcher Vacuum Cleaner

      Remoção de amianto

      One person cleans an unfinished floor using a Kärcher Wet and Dry Vacuum

      Limpeza pós-obra

      A man cleans a scaffold floor using a Kärcher High-Pressure Cleaner

      Limpeza de andaimes

      A person in protective clothing and a helmet cleans shuttering using a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

      Limpeza de cofragens

      A person wearing a high-vis vest cleans a construction tank using a Kärcher Ultra-High-Pressure-Cleaner

      Segurança ocupacional em estaleiros de construção

      A person in protective clothing uses a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner to clean concrete construction debris

      Reparação de betão

      A person in protective clothing cleans shuttering with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

      Limpeza de ferramentas

      One person cleans a dredger using a Kärcher HDS Trailer

      Limpeza autónoma

      a warehouse

      Limpeza de armazéns

      A person cleans the floor of an office

      Limpeza de escritórios

      One person cleans the floor of a locker room

      Limpeza de instalações sanitárias e balneários

      Limpeza na indústria da construção: lista de verificação com produtos adequados para o seu local de trabalho

      Limpeza no setor da construção civil

      O setor de acabamentos (finishing trade) abrange uma vasta gama de tarefas e, como resultado, os detritos e resíduos que se acumulam durante os seus vários processos são igualmente variados. Uma ampla variedade de conceitos e soluções de limpeza pode, portanto, ser necessária. Seja na oficina ou num estaleiro de construção, a limpeza consistente das ferramentas e do ambiente de trabalho garante a segurança dos trabalhadores e reduz o risco de perigos para a saúde e acidentes. Ao mesmo tempo, ferramentas limpas e prontas a usar aumentam a produtividade e a qualidade do trabalho. Os dispositivos de limpeza adequados também contribuem para a longevidade e retenção do valor do equipamento utilizado.

      Limpeza no setor de acabamentos: segurança ocupacional em oficinas e no estaleiro de construção

      As aparas de madeira e o pó gerados durante o trabalho no setor de acabamentos podem rapidamente tornar-se perigosos para a saúde se não forem tomadas medidas adequadas de segurança ocupacional. Mesmo o pó supostamente inofensivo pode prejudicar a saúde ou causar danos duradouros se a concentração de partículas de pó no ar for muito elevada. Devem ser tomadas várias precauções, como o uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) correto (dependendo do seu ofício), para cumprir a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho, etc., do Reino Unido e manter a exposição o mais baixa possível. O objetivo é manter o ambiente de trabalho amplamente livre de pó e melhorar a poluição atmosférica na indústria da construção. Muitos fatores de risco podem ser evitados usando os produtos de limpeza corretos. Varredoras e aspiradores de pó adequados ajudam a recolher a sujidade diretamente no local.

      Limpeza do estaleiro de construção: melhor eficiência através de máquinas e ferramentas limpas

      Durante o uso, irá acumular-se muita sujidade em ferramentas e auxiliares, como lixadoras ou berbequins. Esta sujidade faz com que as ferramentas muitas vezes não funcionem como deveriam. A limpeza regular é essencial no setor da construção para garantir um trabalho otimizado.

      Tarefas de limpeza no setor de acabamentos

      A person in white protective clothing cleans residues on the floor of a renovated apartment using a Kärcher Vacuum Cleaner

      Remoção de amianto

      A man in construction uniform cleans a wall with a safety vacuum cleaner

      Remoção de pó de construção

      One person cleans an unfinished floor using a Kärcher Wet and Dry Vacuum

      Limpeza pós-obra

      A man cleans a scaffold floor using a Kärcher High-Pressure Cleaner

      Limpeza de andaimes

      A person cleans the floor in a workshop with a Kärcher Vacuum Cleaner

      Remoção de aparas de madeira

      A person vacuums swarf off a machine

      Aspirar aparas manualmente

      A person wearing a high-vis vest cleans a construction tank using a Kärcher Ultra-High-Pressure-Cleaner

      Segurança ocupacional em estaleiros de construção

      Facade cleaning

      Limpeza de fachadas

      A person in protective clothing removes graffiti from the inside of a house wall

      Remoção de graffiti

      One person cleans a dredger using a Kärcher HDS Trailer

      Limpeza autónoma

      a warehouse

      Limpeza de armazéns

      A person cleans the floor of an office

      Limpeza de escritórios

      One person cleans the floor of a locker room

      Limpeza de instalações sanitárias e balneários

      A person cleans a solar system on a roof

      Limpeza de painéis solares e fotovoltaicos

      Cleaning reception areas

      Limpeza de áreas de receção

      Limpeza no setor da construção civil: lista de verificação com produtos adequados para o seu local de trabalho

      Guia de Vendas Indústria da Construção

      Download