As aparas de madeira e o pó gerados durante o trabalho no setor de acabamentos podem rapidamente tornar-se perigosos para a saúde se não forem tomadas medidas adequadas de segurança ocupacional. Mesmo o pó supostamente inofensivo pode prejudicar a saúde ou causar danos duradouros se a concentração de partículas de pó no ar for muito elevada. Devem ser tomadas várias precauções, como o uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) correto (dependendo do seu ofício), para cumprir a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho, etc., do Reino Unido e manter a exposição o mais baixa possível. O objetivo é manter o ambiente de trabalho amplamente livre de pó e melhorar a poluição atmosférica na indústria da construção. Muitos fatores de risco podem ser evitados usando os produtos de limpeza corretos. Varredoras e aspiradores de pó adequados ajudam a recolher a sujidade diretamente no local.