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Country: Portugal
Quer seja para sujidade seca ou húmida, grossa ou fina – nada é problema! Os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher oferecem uma vasta gama de aplicações, tanto no interior como no exterior. Destacam-se pela sua elevada potência de aspiração e pelo design robusto. Estes equipamentos multifuncionais dispõem de inúmeras possibilidades de utilização e de uma gama completa de acessórios, tornando-se a solução ideal para resolver qualquer desafio em casa, no jardim ou na garagem.
Húmida ou seca – não faz diferença: a potente gama WD aspira qualquer tipo de sujidade. Descubra os aspiradores Kärcher capazes de tudo. Com elevada potência de aspiração e remoção rápida da sujidade, trazem de volta o WOW ao seu lar, sem deixar resíduos.
A multifuncionalidade está no ADN dos nossos aspiradores de sólidos e líquidos. Estes poderosos “faz-tudo” tratam da limpeza em qualquer lugar: na cave, na garagem, na oficina de bricolage ou no jardim. Seja em trabalhos de renovação, aspiração do automóvel, remoção de estilhaços ou água derramada, não importa se a sujidade é seca, húmida, grossa ou fina – estes equipamentos robustos lidam de forma fiável até com grandes quantidades de água.
Onde os aspiradores domésticos convencionais chegam ao limite, os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher entram em ação. Com uma poderosa aspiração aliada a uma eficiência energética excecional, estes aspiradores oferecem uma captação de sujidade ideal graças à perfeita coordenação entre equipamento e acessórios, garantindo resultados de limpeza rápidos e completos. Ao utilizar a ferramenta de aspiração durante serragem, lixagem e muitas outras tarefas, reduz-se a exposição a pó e sujidade, mantendo o seu espaço de trabalho limpo e organizado.
Praticidade ao próximo nível: o design compacto ocupa pouco espaço e permite guardar a mangueira e os acessórios diretamente no aparelho. Os filtros inovadores tornam os aspiradores de sólidos e líquidos fáceis de utilizar – sem qualquer contacto com a sujidade. Para além disso, a sua longa durabilidade, garantida por elevados padrões de qualidade e robustez, distingue os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher da concorrência.
Basta pressionar o botão de limpeza do filtro na cabeça do aparelho, e o filtro sujo é limpo de forma rápida e eficiente.
Basta utilizar a função de sopro para limpar áreas de difícil acesso.
A sujidade resultante de aplainar, serrar ou lixar é aspirada diretamente. O aspirador liga-se e desliga-se automaticamente através da ferramenta elétrica.
O punho de forma ergonómica oferece proteção fiável contra descargas eletrostáticas e pode ser destacado facilmente da mangueira de aspiração, permitindo a ligação de outros acessórios (por exemplo, escovas).
Tecnologia patenteada que permite remover e esvaziar o filtro de forma rápida e fácil, sem qualquer contacto com a sujidade.
Ainda mais compacto e economizador de espaço.
Para o esvaziamento prático do depósito.
O bocal pode ser ajustado à situação de limpeza (aspiração seca ou húmida), garantindo uma captação de sujidade ideal.
O filtro mantém-se eficaz, tanto em aspiração seca como húmida.
A função de sopro permite alcançar e limpar onde outros não chegam.
A sujidade de aplainar, serrar ou lixar é aspirada no momento, com o aspirador a ligar-se e desligar-se automaticamente com a ferramenta elétrica.
O punho ergonómico destaca-se facilmente da mangueira, possibilitando a ligação rápida de outros acessórios, como escovas.
Ainda mais compacto e economizador de espaço.
O bocal pode ser ajustado à situação de limpeza (aspiração seca ou húmida), garantindo uma captação de sujidade ideal.
Os robustos aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher enfrentam qualquer desafio: sujidade seca ou húmida, e até grandes volumes de líquido, são facilmente eliminados.
Limpe o seu automóvel em profundidade com um aspirador de sólidos e líquidos da Kärcher. A sua vasta gama de acessórios permite limpar entre os bancos e alcançar até os locais de mais difícil acesso.
Os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher também dão conta de entulho grosso. O sistema de filtragem inovador e a potência de aspiração consistentemente elevada simplificam o processo de limpeza e permitem trabalhar com baixo consumo de energia. Mesmo a sujidade grossa húmida não representa qualquer problema.
Remoção prática do pó em trabalhos de madeira e bricolage na oficina doméstica. Nos modelos com tomada integrada, as ferramentas elétricas podem ser ligadas diretamente ao aspirador de sólidos e líquidos, que aspira automaticamente as aparas de madeira assim que começa a serrar.
Com os nossos aspiradores de sólidos e líquidos, o nome diz tudo. Garrafas partidas, pequenas poças de água ou sujidade húmida não representam qualquer problema, graças à elevada potência de aspiração, ao depósito robusto e à possibilidade de aspirar sem saco de filtro.
Grandes poças de água podem ter diversas causas, mas em qualquer situação podem ser removidas de forma eficaz com um aspirador de sólidos e líquidos da Kärcher. O depósito de grande capacidade permite aspirar durante longos períodos e recolher rapidamente grandes acumulações de água, com total facilidade.
Um aspirador de sólidos e líquidos é uma verdadeira ajuda, mesmo no jardim. Aspire facilmente pequenos ramos, gravilha ou folhas — ou afaste-os utilizando a função de sopro.
Pátios, garagens, entradas de casa e escadas ficam limpos em pouco tempo com os aspiradores de sólidos e líquidos.
Os aspiradores de sólidos e líquidos podem ser utilizados como aspiradores convencionais para a limpeza de interiores, oferecendo os melhores resultados graças a acessórios especiais, como o bocal para carpetes.
1. Categoria de produto
WD = Aspirador de sólidos e líquidos com corpo amarelo
KWD = Aspirador de sólidos e líquidos com corpo preto
2. Gamas
WD 6 = Para especialistas
WD 5 = Para utilizadores exigentes
WD 4 = Para utilizadores intermédios
WD 3 = Para utilizadores ambiciosos
WD 2 = Para principiantes
3. Detalhes do equipamento
P = Tomada para ferramenta elétrica
S = Depósito em aço inoxidável
B = Com para-choques, mas sem rodas
W = Com rodas, mas sem para-choques
4. Versão
5. Capacidade do depósito
30 = 30 l
25 = 25 l
20 = 20 l
19 = 19 l
17 = 17 l
15 = 15 l
12 = 12 l
6. Comprimento do cabo elétrico
10 = 10 m
8 = 8 m
6 = 6 m
4 = 4 m
2 = 2 m
7. Comprimento da mangueira
35 = 3,5 m
22 = 2,2 m
20 = 2,0 m
18 = 1,8 m
8. Material do tubo de aspiração
T = Tubos em aço inoxidável
9. Modelos específicos
Car = Inclui acessórios específicos para limpeza de automóveis
Home = Inclui acessórios específicos para limpeza doméstica
Renovation = Inclui acessórios específicos para limpeza doméstica de obras de renovação
Workshop = Inclui acessórios específicos para trabalhos domésticos de bricolage
Os aspiradores de sólidos e líquidos a bateria da Kärcher - potentes e versáteis - garantem uma limpeza profunda onde os aspiradores com cabo não conseguem chegar – seja no automóvel, sob o alpendre, na casa de férias ou nos caminhos do jardim – oferecendo a mesma funcionalidade de um equipamento com cabo.
Os acessórios foram especialmente desenvolvidos para os aspiradores para sólidos e líquidos da Kärcher. Em conjunto com os equipamentos, garantem uma eficiência de limpeza impressionante e ampliam significativamente as áreas de aplicação.