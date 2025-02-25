      Aspiradores de sólidos e líquidos

      Quer seja para sujidade seca ou húmida, grossa ou fina – nada é problema! Os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher oferecem uma vasta gama de aplicações, tanto no interior como no exterior. Destacam-se pela sua elevada potência de aspiração e pelo design robusto. Estes equipamentos multifuncionais dispõem de inúmeras possibilidades de utilização e de uma gama completa de acessórios, tornando-se a solução ideal para resolver qualquer desafio em casa, no jardim ou na garagem.

      TRAGA DE VOLTA O WOW. SEJA QUAL FOR O DESAFIO.

      Húmida ou seca – não faz diferença: a potente gama WD aspira qualquer tipo de sujidade. Descubra os aspiradores Kärcher capazes de tudo. Com elevada potência de aspiração e remoção rápida da sujidade, trazem de volta o WOW ao seu lar, sem deixar resíduos.

      Aplicações diversificadas

      A multifuncionalidade está no ADN dos nossos aspiradores de sólidos e líquidos. Estes poderosos “faz-tudo” tratam da limpeza em qualquer lugar: na cave, na garagem, na oficina de bricolage ou no jardim. Seja em trabalhos de renovação, aspiração do automóvel, remoção de estilhaços ou água derramada, não importa se a sujidade é seca, húmida, grossa ou fina – estes equipamentos robustos lidam de forma fiável até com grandes quantidades de água.

      Kärcher wet and dry vacuum cleaners
      Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

      Máxima eficiência de limpeza e sucção

      Onde os aspiradores domésticos convencionais chegam ao limite, os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher entram em ação. Com uma poderosa aspiração aliada a uma eficiência energética excecional, estes aspiradores oferecem uma captação de sujidade ideal graças à perfeita coordenação entre equipamento e acessórios, garantindo resultados de limpeza rápidos e completos. Ao utilizar a ferramenta de aspiração durante serragem, lixagem e muitas outras tarefas, reduz-se a exposição a pó e sujidade, mantendo o seu espaço de trabalho limpo e organizado.

      Conveniência máxima

      Praticidade ao próximo nível: o design compacto ocupa pouco espaço e permite guardar a mangueira e os acessórios diretamente no aparelho. Os filtros inovadores tornam os aspiradores de sólidos e líquidos fáceis de utilizar – sem qualquer contacto com a sujidade. Para além disso, a sua longa durabilidade, garantida por elevados padrões de qualidade e robustez, distingue os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher da concorrência.

      Compact wet and dry vacuum cleaners

      Destaques do WD 6 P

      Limpeza de filtro excecional

      Basta pressionar o botão de limpeza do filtro na cabeça do aparelho, e o filtro sujo é limpo de forma rápida e eficiente.

      Função de sopro prática

      Basta utilizar a função de sopro para limpar áreas de difícil acesso.

      Tomada com interruptor automático para ferramentas elétricas

      A sujidade resultante de aplainar, serrar ou lixar é aspirada diretamente. O aspirador liga-se e desliga-se automaticamente através da ferramenta elétrica.

      Punho removível com proteção eletrostática

      O punho de forma ergonómica oferece proteção fiável contra descargas eletrostáticas e pode ser destacado facilmente da mangueira de aspiração, permitindo a ligação de outros acessórios (por exemplo, escovas).

      Remoção fácil do filtro

      Tecnologia patenteada que permite remover e esvaziar o filtro de forma rápida e fácil, sem qualquer contacto com a sujidade.

      Armazenamento prático da mangueira

      Ainda mais compacto e economizador de espaço.

      Válvula de drenagem

      Para o esvaziamento prático do depósito.

      Bocal de chão ajustável para sólidos e líquidos

      O bocal pode ser ajustado à situação de limpeza (aspiração seca ou húmida), garantindo uma captação de sujidade ideal.

      Destaques WD 3

      Filtro de cartucho

      O filtro mantém-se eficaz, tanto em aspiração seca como húmida.

      Função de sopro prática

      A função de sopro permite alcançar e limpar onde outros não chegam.

      Tomada com interruptor automático para ferramentas elétricas

      A sujidade de aplainar, serrar ou lixar é aspirada no momento, com o aspirador a ligar-se e desligar-se automaticamente com a ferramenta elétrica.

      Punho removível

      O punho ergonómico destaca-se facilmente da mangueira, possibilitando a ligação rápida de outros acessórios, como escovas.

      Armazenamento prático da mangueira

      Ainda mais compacto e economizador de espaço.

      Bocal de chão ajustável para sólidos e líquidos

      O bocal pode ser ajustado à situação de limpeza (aspiração seca ou húmida), garantindo uma captação de sujidade ideal.

      Aplicações

      Os robustos aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher enfrentam qualquer desafio: sujidade seca ou húmida, e até grandes volumes de líquido, são facilmente eliminados.

      Kärcher WD 5 P S

      Limpeza do automóvel

      Limpe o seu automóvel em profundidade com um aspirador de sólidos e líquidos da Kärcher. A sua vasta gama de acessórios permite limpar entre os bancos e alcançar até os locais de mais difícil acesso.

      Kärcher WD 5 P S

      Renovação

      Os aspiradores de sólidos e líquidos da Kärcher também dão conta de entulho grosso. O sistema de filtragem inovador e a potência de aspiração consistentemente elevada simplificam o processo de limpeza e permitem trabalhar com baixo consumo de energia. Mesmo a sujidade grossa húmida não representa qualquer problema.

      Kärcher WD 3 P S

      Oficina de bricolage

      Remoção prática do pó em trabalhos de madeira e bricolage na oficina doméstica. Nos modelos com tomada integrada, as ferramentas elétricas podem ser ligadas diretamente ao aspirador de sólidos e líquidos, que aspira automaticamente as aparas de madeira assim que começa a serrar.

      Dicas de bricolage
      Kärcher WD 2

      Líquidos e estilhaços

      Com os nossos aspiradores de sólidos e líquidos, o nome diz tudo. Garrafas partidas, pequenas poças de água ou sujidade húmida não representam qualquer problema, graças à elevada potência de aspiração, ao depósito robusto e à possibilidade de aspirar sem saco de filtro.

      Kärcher wet and dry vacuum cleaners

      Água derramada ou proveniente de fugas

      Grandes poças de água podem ter diversas causas, mas em qualquer situação podem ser removidas de forma eficaz com um aspirador de sólidos e líquidos da Kärcher. O depósito de grande capacidade permite aspirar durante longos períodos e recolher rapidamente grandes acumulações de água, com total facilidade.

      Wet and dry vacuum cleaners with blower function

      Jardim

      Um aspirador de sólidos e líquidos é uma verdadeira ajuda, mesmo no jardim. Aspire facilmente pequenos ramos, gravilha ou folhas — ou afaste-os utilizando a função de sopro.

      Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

      Exterior

      Pátios, garagens, entradas de casa e escadas ficam limpos em pouco tempo com os aspiradores de sólidos e líquidos.

      Dicas para limpar a garagem
      Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

      Interior

      Os aspiradores de sólidos e líquidos podem ser utilizados como aspiradores convencionais para a limpeza de interiores, oferecendo os melhores resultados graças a acessórios especiais, como o bocal para carpetes.

      NOMENCLATURA

      Naming convention of Wet and Dry Vacuum Cleaner

      1. Categoria de produto
      WD = Aspirador de sólidos e líquidos com corpo amarelo
      KWD = Aspirador de sólidos e líquidos com corpo preto

      2. Gamas
      WD 6 = Para especialistas
      WD 5 = Para utilizadores exigentes
      WD 4 = Para utilizadores intermédios
      WD 3 = Para utilizadores ambiciosos
      WD 2 = Para principiantes

      3. Detalhes do equipamento
      P = Tomada para ferramenta elétrica
      S = Depósito em aço inoxidável
      B = Com para-choques, mas sem rodas
      W = Com rodas, mas sem para-choques

      4. Versão

      5. Capacidade do depósito
      30 = 30 l
      25 = 25 l
      20 = 20 l
      19 = 19 l
      17 = 17 l
      15 = 15 l
      12 = 12 l

      6. Comprimento do cabo elétrico
      10 = 10 m
      8 = 8 m
      6 = 6 m
      4 = 4 m
      2 = 2 m

      7. Comprimento da mangueira
      35 = 3,5 m
      22 = 2,2 m
      20 = 2,0 m
      18 = 1,8 m

      8. Material do tubo de aspiração
      T = Tubos em aço inoxidável

      9. Modelos específicos
      Car = Inclui acessórios específicos para limpeza de automóveis

      Home = Inclui acessórios específicos para limpeza doméstica

      Renovation = Inclui acessórios específicos para limpeza doméstica de obras de renovação

      Workshop = Inclui acessórios específicos para trabalhos domésticos de bricolage

      FAQs

      Como funciona a limpeza do filtro?

      Como substituir o filtro de cartucho (WD 2 – WD 3)?

      Como substituir o filtro plano (WD 4 – WD 6)?

      Como colocar o saco de lixo (WD 2 – WD 6)?

      Como arrumar a mangueira de aspiração (WD 3 – WD 6)?

      Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

      Aspiradores WD a bateria

      Os aspiradores de sólidos e líquidos a bateria da Kärcher - potentes e versáteis - garantem uma limpeza profunda onde os aspiradores com cabo não conseguem chegar – seja no automóvel, sob o alpendre, na casa de férias ou nos caminhos do jardim – oferecendo a mesma funcionalidade de um equipamento com cabo.

      Conheça os aspiradores para sólidos e líquidos a bateria
      Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

      Acessórios versáteis

      Os acessórios foram especialmente desenvolvidos para os aspiradores para sólidos e líquidos da Kärcher. Em conjunto com os equipamentos, garantem uma eficiência de limpeza impressionante e ampliam significativamente as áreas de aplicação.

      Conheça os acessórios para a gama WD