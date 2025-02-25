1. Categoria de produto

WD = Aspirador de sólidos e líquidos com corpo amarelo

KWD = Aspirador de sólidos e líquidos com corpo preto

2. Gamas

WD 6 = Para especialistas

WD 5 = Para utilizadores exigentes

WD 4 = Para utilizadores intermédios

WD 3 = Para utilizadores ambiciosos

WD 2 = Para principiantes

3. Detalhes do equipamento

P = Tomada para ferramenta elétrica

S = Depósito em aço inoxidável

B = Com para-choques, mas sem rodas

W = Com rodas, mas sem para-choques

4. Versão

5. Capacidade do depósito

30 = 30 l

25 = 25 l

20 = 20 l

19 = 19 l

17 = 17 l

15 = 15 l

12 = 12 l