      limpadores a vapor

      Os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher garantem a limpeza em toda a casa e a sua família pode ter a certeza de uma limpeza profunda – completamente sem produtos químicos. Graças ao seu excelente desempenho de limpeza, o vapor remove até 99,999 %* de todos os vírus envelopados, bem como 99,99 %** de todas as bactérias domésticas típicas, garantindo um ambiente higiénico e saudável. Seja na cozinha, na casa de banho, no chão ou mesmo para passar a ferro, a Kärcher realmente dá o seu melhor e oferece resultados excelentes. Descubra agora toda a gama de aplicações possíveis!

      Usando vapor para combater vírus* e bactérias**

      Um método simples e eficaz para combater bactérias e vírus envelopados: vapor. A potente saída de vapor, a elevada temperatura do vapor, os bicos potentes e os panos de limpeza aquecidos garantem que os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher eliminam até 99,999%* dos vírus envelopados, como os vírus da gripe, bem como 99,99%** das bactérias domésticas típicas em superfícies duras, acessórios e equipamentos, azulejos, espelhos e muito mais.

      • Uma limpeza profunda e higiénica com vapor – sem produtos químicos, apenas água da torneira
      • Elimina até 99,999%* dos vírus envelopados e 99,99%** das bactérias domésticas típicas em superfícies duras e lisas.
      • Desempenho de limpeza superior ao dos métodos manuais convencionais com detergentes
      • Alta temperatura do vapor, geração potente de vapor
      Bedbug elimination

      Eficácia máxima: Combata os percevejos com os limpadores a vapor Kärcher

      Os percevejos tendem a permanecer perto da cama e a aninhar-se em fendas, rachaduras, espaços vazios e atrás de rodapés ou cabeceiras. Os ovos podem ser facilmente alcançados e mortos com vapor quente. É importante que o bocal seja guiado lentamente sobre a área, a uma distância máxima de cinco centímetros. O vapor tem então tempo suficiente para aquecer a superfície e penetrar nas camadas. Trabalhando de cima para baixo: As cortinas ou persianas são limpas primeiro com vapor, depois os objetos mais baixos, como estruturas de cama ou rodapés. Apenas a superfície dos móveis estofados e colchões deve ser tratada, se necessário, para que qualquer humidade residual também possa secar completamente. O tratamento com o limpador a vapor deve ser evitado em materiais sensíveis ao calor.

      Mais informações

      A escolha é sua

      O novo vaporizador de roupas

      O novo acessório vaporizador de roupas oferece uma solução rápida e eficaz para remover vincos e rugas das roupas. Compatível com todos os aparelhos de limpeza a vapor Kärcher que aceitam acessórios.

      Kärcher garment steamer
      Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

      SC 5 EasyFix

      Remove até mesmo a sujidade mais difícil graças à inovadora função VapoHydro (ativação com água quente). O controlo de fluxo de vapor em várias fases também permite selecionar a configuração ideal para a superfície em questão e o grau de contaminação.

      Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.

      SC 4 EasyFix

      Com depósito amovível para um reabastecimento simples e bocal para o chão EasyFix para um desempenho de limpeza máximo e uma troca de pano simples e sem contacto.

      Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.

      Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4
      SC 4 Deluxe EasyFix

      SC 4 Deluxe

      O SC 4 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa confortavelmente e sem interrupções, graças ao depósito de água permanentemente recarregável e destacável.

      SC 3 EasyFix

      Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, fica imediatamente pronto para uso e pode ser recarregado continuamente. O inovador sistema de descalcificação poupa o trabalho manual de descalcificação.

      Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix
      Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

      SC 3 Vertical

      Com controlo de fluxo de vapor de 3 níveis para diferentes revestimentos de piso e deslizadores para tapetes para refrescar os tapetes. A esfregona a vapor premium tem um depósito de água removível que pode ser reabastecido a qualquer momento para uma limpeza contínua. A tecnologia de descalcificação elimina a necessidade de descalcificação adicional.

      SC 3 Deluxe

      Aquece em apenas 30 segundos: O SC 3 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa sem interrupções graças ao depósito de água recarregável permanentemente.

      SC 3 Deluxe EasyFix
      Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

      SC 2 EasyFix

      A solução perfeita para quem está a dar os primeiros passos no mundo da limpeza a vapor, com todas as funções essenciais. Os acessórios multifuncionais podem ser guardados diretamente no dispositivo.

      SC 2 Vertical

      O controlo de fluxo de vapor de 2 níveis pode ser utilizado para limpar pisos duros e pisos de madeira selados. Encha o depósito com água da torneira e, 30 segundos depois, estará pronto a usar. A tecnologia de descalcificação, que incorpora o cartucho de descalcificação substituível, simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de descalcificação adicional.

      SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor
      Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

      SC 2 Deluxe

      O compacto SC 2 Deluxe com anel LED iluminado para exibir o modo de funcionamento. Ideal para todas as superfícies duras da casa.

      SC 1 EasyFix

      Rápido de usar e perfeito para uso ocasional. Graças ao seu tamanho compacto, pode ser guardado diretamente no local de utilização (por exemplo, cozinha, casa de banho). Apesar do tamanho prático, o SC 1 também remove até 99,999% dos Coronavírus*, bem como 99,99% das bactérias domésticas típicas.**

      Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix
      Steam Cleaner SC 1 Upright

      SC 1 Vertical

      Pequeno, estreito, leve e pronto para a ação rapidamente. A esfregona a vapor básica aquece em apenas 30 segundos e o depósito de água limpa pode ser removido a qualquer momento para ser reabastecido. O dispositivo também possui um cartucho descalcificante para garantir uma longa vida útil. Além disso, estacionar e pousar o limpador a vapor não poderia ser mais fácil: ele simplesmente permanece em pé sozinho.

      EasyFix floor nozzle - the better mop

      O melhor esfregão***

      O chão pode ser um verdadeiro terreno de batalha. Não só para bebés que gatinham, crianças que brincam e animais de estimação, mas infelizmente também para bactérias, vírus e sujidade. Os limpadores a vapor são a solução perfeita para combater esses problemas. Em superfícies duras, como pedra, azulejos, PVC, laminado ou parquet selado, garantem de forma fiável a higiene e a limpeza, sem deixar resíduos químicos. As lâminas do bocal para pavimentos EasyFix garantem que o vapor permaneça diretamente no pavimento durante muito tempo, para um efeito máximo. O resultado: até 99,999%* dos vírus envelopados, bem como 99,99%** das bactérias domésticas típicas são eliminados. Isto torna os limpadores a vapor Kärcher consideravelmente mais higiénicos do que os esfregões convencionais.*** Graças ao deslizador para tapetes, os tapetes também podem ganhar uma nova vida com o limpador a vapor.

      Junta flexível

      Bocal para pisos lisos EasyFix com junta flexível. Permite uma limpeza ergonómica eficaz com contacto total com o solo a qualquer altura.

      Tecnologia de lamelas eficiente

      Resultados de limpeza ótimos numa ampla variedade de pisos duros em casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas.

      Alça para o pé

      Após a limpeza, o pano de chão pode ser removido sem entrar em contacto com a sujidade: Basta pisar na alça para os pés e puxar o bocal para cima.

      Pano universal

      Pano universal absorvente e durável para os melhores resultados de limpeza.

      Sistema de velcro

      Não é necessário contacto, graças a um confortável sistema de velcro. Basta prender o pano ao bocal para o chão, pressionando-o.

      Opcional: Deslizador para tapete

      Um acessório opcional para o bocal para pavimentos EasyFix é ​O prático deslizador para tapetes que permite simplesmente encaixar o bocal para o chão no deslizador para tapetes. Desta forma, os tapetes podem ser renovados confortavelmente (dependendo da variante incluída nos acessórios ou disponível para compra).

      A todo vapor na limpeza da casa

      Limpeza higiénica na cozinha com os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher

      Kitchen view steam cleaner reference

      Limpeza da cozinha

      Quer se trate de acessórios e equipamentos, azulejos, superfícies de vidro ou plástico, exaustor, fogão ou pia: o limpador a vapor deixa a cozinha higienicamente limpa – sem grande esforço físico e sem resíduos químicos.

      Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

      Limpeza do chão

      Ao limpar revestimentos de piso duros, como pedra, azulejos, PVC, laminado ou parquet selado, o limpador a vapor garante a máxima limpeza e higiene, sem resíduos químicos.

      Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

      Limpeza da casa de banho

      Também na limpeza de azulejos, superfícies de vidro e espelhos, janelas, acessórios e ferragens, cabines de duche, fendas e juntas ou rachaduras, os limpadores a vapor fazem um trabalho perfeito e garantem uma limpeza higiénica absoluta.

      Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

      Engomar a vapor

      O Kärcher SI 4 EasyFix Iron, com ferro a vapor de alta qualidade e tábua de engomar, poupa até 50% do tempo de engomar, com resultados 100% satisfatórios, e permite secar a roupa imediatamente.

      Um produto versátil – graças aos acessórios completos

      A vasta gama de acessórios para os aparelhos de limpeza a vapor Kärcher garante uma ampla variedade de aplicações possíveis em toda a casa.

      Person is ironing with Kärcher steam pressure iron

      Ferro de pressão a vapor

      Cleaning the floor with steam

      Bicos manuais e de chão

      Cloth kits for steam cleaner

      Kits de panos

      Bath cleaning with steam cleaner brush

      Conjuntos de pincéis

      Person cleans bathroom with Kärcher steam cleaner

      Mangueiras de vapor

      Cleaning with Kärcher steam cleaner

      Kits de acessórios

      Window cleaning with steam cleaner

      Outros

      Para o localizador de acessórios

      * Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando durante 30 segundos na configuração máxima de vapor em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), podem ser eliminados na maioria das superfícies lisas e duras da casa (germe de teste: vírus vaccinia Ankara modificado).

      ** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s e com pressão máxima de vapor, 99,99% de todas as bactérias domésticas típicas em superfícies domésticas lisas e duras são eliminadas (germes de teste: Enterococcus hirae) ao entrar em contacto direto com a superfície a ser limpa.

      *** A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher resulta num melhor desempenho de limpeza do que a limpeza manual com esfregona e detergente. Testado de acordo com normas internacionais de desempenho.