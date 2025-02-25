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Country: Portugal
Os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher garantem a limpeza em toda a casa e a sua família pode ter a certeza de uma limpeza profunda – completamente sem produtos químicos. Graças ao seu excelente desempenho de limpeza, o vapor remove até 99,999 %* de todos os vírus envelopados, bem como 99,99 %** de todas as bactérias domésticas típicas, garantindo um ambiente higiénico e saudável. Seja na cozinha, na casa de banho, no chão ou mesmo para passar a ferro, a Kärcher realmente dá o seu melhor e oferece resultados excelentes. Descubra agora toda a gama de aplicações possíveis!
Um método simples e eficaz para combater bactérias e vírus envelopados: vapor. A potente saída de vapor, a elevada temperatura do vapor, os bicos potentes e os panos de limpeza aquecidos garantem que os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher eliminam até 99,999%* dos vírus envelopados, como os vírus da gripe, bem como 99,99%** das bactérias domésticas típicas em superfícies duras, acessórios e equipamentos, azulejos, espelhos e muito mais.
Os percevejos tendem a permanecer perto da cama e a aninhar-se em fendas, rachaduras, espaços vazios e atrás de rodapés ou cabeceiras. Os ovos podem ser facilmente alcançados e mortos com vapor quente. É importante que o bocal seja guiado lentamente sobre a área, a uma distância máxima de cinco centímetros. O vapor tem então tempo suficiente para aquecer a superfície e penetrar nas camadas. Trabalhando de cima para baixo: As cortinas ou persianas são limpas primeiro com vapor, depois os objetos mais baixos, como estruturas de cama ou rodapés. Apenas a superfície dos móveis estofados e colchões deve ser tratada, se necessário, para que qualquer humidade residual também possa secar completamente. O tratamento com o limpador a vapor deve ser evitado em materiais sensíveis ao calor.
O novo acessório vaporizador de roupas oferece uma solução rápida e eficaz para remover vincos e rugas das roupas. Compatível com todos os aparelhos de limpeza a vapor Kärcher que aceitam acessórios.
Remove até mesmo a sujidade mais difícil graças à inovadora função VapoHydro (ativação com água quente). O controlo de fluxo de vapor em várias fases também permite selecionar a configuração ideal para a superfície em questão e o grau de contaminação.
Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.
Com depósito amovível para um reabastecimento simples e bocal para o chão EasyFix para um desempenho de limpeza máximo e uma troca de pano simples e sem contacto.
Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.
O SC 4 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa confortavelmente e sem interrupções, graças ao depósito de água permanentemente recarregável e destacável.
Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, fica imediatamente pronto para uso e pode ser recarregado continuamente. O inovador sistema de descalcificação poupa o trabalho manual de descalcificação.
Com controlo de fluxo de vapor de 3 níveis para diferentes revestimentos de piso e deslizadores para tapetes para refrescar os tapetes. A esfregona a vapor premium tem um depósito de água removível que pode ser reabastecido a qualquer momento para uma limpeza contínua. A tecnologia de descalcificação elimina a necessidade de descalcificação adicional.
Aquece em apenas 30 segundos: O SC 3 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa sem interrupções graças ao depósito de água recarregável permanentemente.
A solução perfeita para quem está a dar os primeiros passos no mundo da limpeza a vapor, com todas as funções essenciais. Os acessórios multifuncionais podem ser guardados diretamente no dispositivo.
O controlo de fluxo de vapor de 2 níveis pode ser utilizado para limpar pisos duros e pisos de madeira selados. Encha o depósito com água da torneira e, 30 segundos depois, estará pronto a usar. A tecnologia de descalcificação, que incorpora o cartucho de descalcificação substituível, simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de descalcificação adicional.
O compacto SC 2 Deluxe com anel LED iluminado para exibir o modo de funcionamento. Ideal para todas as superfícies duras da casa.
Rápido de usar e perfeito para uso ocasional. Graças ao seu tamanho compacto, pode ser guardado diretamente no local de utilização (por exemplo, cozinha, casa de banho). Apesar do tamanho prático, o SC 1 também remove até 99,999% dos Coronavírus*, bem como 99,99% das bactérias domésticas típicas.**
Pequeno, estreito, leve e pronto para a ação rapidamente. A esfregona a vapor básica aquece em apenas 30 segundos e o depósito de água limpa pode ser removido a qualquer momento para ser reabastecido. O dispositivo também possui um cartucho descalcificante para garantir uma longa vida útil. Além disso, estacionar e pousar o limpador a vapor não poderia ser mais fácil: ele simplesmente permanece em pé sozinho.
O chão pode ser um verdadeiro terreno de batalha. Não só para bebés que gatinham, crianças que brincam e animais de estimação, mas infelizmente também para bactérias, vírus e sujidade. Os limpadores a vapor são a solução perfeita para combater esses problemas. Em superfícies duras, como pedra, azulejos, PVC, laminado ou parquet selado, garantem de forma fiável a higiene e a limpeza, sem deixar resíduos químicos. As lâminas do bocal para pavimentos EasyFix garantem que o vapor permaneça diretamente no pavimento durante muito tempo, para um efeito máximo. O resultado: até 99,999%* dos vírus envelopados, bem como 99,99%** das bactérias domésticas típicas são eliminados. Isto torna os limpadores a vapor Kärcher consideravelmente mais higiénicos do que os esfregões convencionais.*** Graças ao deslizador para tapetes, os tapetes também podem ganhar uma nova vida com o limpador a vapor.
Junta flexível
Bocal para pisos lisos EasyFix com junta flexível. Permite uma limpeza ergonómica eficaz com contacto total com o solo a qualquer altura.
Tecnologia de lamelas eficiente
Resultados de limpeza ótimos numa ampla variedade de pisos duros em casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas.
Alça para o pé
Após a limpeza, o pano de chão pode ser removido sem entrar em contacto com a sujidade: Basta pisar na alça para os pés e puxar o bocal para cima.
Pano universal
Pano universal absorvente e durável para os melhores resultados de limpeza.
Sistema de velcro
Não é necessário contacto, graças a um confortável sistema de velcro. Basta prender o pano ao bocal para o chão, pressionando-o.
Opcional: Deslizador para tapete
Um acessório opcional para o bocal para pavimentos EasyFix é O prático deslizador para tapetes que permite simplesmente encaixar o bocal para o chão no deslizador para tapetes. Desta forma, os tapetes podem ser renovados confortavelmente (dependendo da variante incluída nos acessórios ou disponível para compra).
Quer se trate de acessórios e equipamentos, azulejos, superfícies de vidro ou plástico, exaustor, fogão ou pia: o limpador a vapor deixa a cozinha higienicamente limpa – sem grande esforço físico e sem resíduos químicos.
Ao limpar revestimentos de piso duros, como pedra, azulejos, PVC, laminado ou parquet selado, o limpador a vapor garante a máxima limpeza e higiene, sem resíduos químicos.
Também na limpeza de azulejos, superfícies de vidro e espelhos, janelas, acessórios e ferragens, cabines de duche, fendas e juntas ou rachaduras, os limpadores a vapor fazem um trabalho perfeito e garantem uma limpeza higiénica absoluta.
O Kärcher SI 4 EasyFix Iron, com ferro a vapor de alta qualidade e tábua de engomar, poupa até 50% do tempo de engomar, com resultados 100% satisfatórios, e permite secar a roupa imediatamente.
A vasta gama de acessórios para os aparelhos de limpeza a vapor Kärcher garante uma ampla variedade de aplicações possíveis em toda a casa.
* Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando durante 30 segundos na configuração máxima de vapor em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), podem ser eliminados na maioria das superfícies lisas e duras da casa (germe de teste: vírus vaccinia Ankara modificado).
** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s e com pressão máxima de vapor, 99,99% de todas as bactérias domésticas típicas em superfícies domésticas lisas e duras são eliminadas (germes de teste: Enterococcus hirae) ao entrar em contacto direto com a superfície a ser limpa.
*** A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher resulta num melhor desempenho de limpeza do que a limpeza manual com esfregona e detergente. Testado de acordo com normas internacionais de desempenho.