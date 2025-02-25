* Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando durante 30 segundos na configuração máxima de vapor em contacto direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), podem ser eliminados na maioria das superfícies lisas e duras da casa (germe de teste: vírus vaccinia Ankara modificado).

** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s e com pressão máxima de vapor, 99,99% de todas as bactérias domésticas típicas em superfícies domésticas lisas e duras são eliminadas (germes de teste: Enterococcus hirae) ao entrar em contacto direto com a superfície a ser limpa.

*** A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher resulta num melhor desempenho de limpeza do que a limpeza manual com esfregona e detergente. Testado de acordo com normas internacionais de desempenho.