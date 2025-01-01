Sistemas de rega

A chuva, reinventada pela Kärcher. A vasta gama de equipamentos de rega da Kärcher faz sorrir todos os amantes de jardinagem. Bombas e produtos de rega concebidos para funcionar em perfeita sintonia permitem utilizar os recursos naturais de forma responsável, garantindo que a água — um recurso precioso — é utilizada da forma mais eficaz e económica possível. Para que possa desfrutar ao máximo da beleza natural do seu jardim, a Kärcher disponibiliza bicos de rega de elevada eficiência, pistolas de rega, aspersores, mangueiras, temporizadores de água, bombas, sistemas de ligação de mangueiras e sistemas de armazenamento. Qualquer que seja o produto Kärcher que utilize, pode ter a certeza de que fez a escolha certa.