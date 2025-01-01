Aspersores
Seja para um jardim grande ou pequeno, plano ou inclinado, encontrará sempre a solução certa na nossa extensa gama de aspersores.
A chuva, reinventada pela Kärcher. A vasta gama de equipamentos de rega da Kärcher faz sorrir todos os amantes de jardinagem. Bombas e produtos de rega concebidos para funcionar em perfeita sintonia permitem utilizar os recursos naturais de forma responsável, garantindo que a água — um recurso precioso — é utilizada da forma mais eficaz e económica possível. Para que possa desfrutar ao máximo da beleza natural do seu jardim, a Kärcher disponibiliza bicos de rega de elevada eficiência, pistolas de rega, aspersores, mangueiras, temporizadores de água, bombas, sistemas de ligação de mangueiras e sistemas de armazenamento. Qualquer que seja o produto Kärcher que utilize, pode ter a certeza de que fez a escolha certa.
Seja para um jardim grande ou pequeno, plano ou inclinado, encontrará sempre a solução certa na nossa extensa gama de aspersores.
As nossas mangueiras de jardim são extremamente flexíveis, robustas e resistentes a dobras.
Os temporizadores de água da Kärcher programam o seu sistema de rega de acordo com um horário exato.
Os bicos e lanças de pulverização têm um design ergonómico e são extremamente fáceis de usar.
Liberdade de movimento para transportar a sua mangueira de jardim de forma segura e confortável.
Conectores compatíveis para todos os sistemas de encaixe disponíveis e diâmetros de mangueira comuns.
O seu jardim como uma ilha de relaxamento e paz, o refúgio ideal longe da agitação do dia a dia. Com as soluções de rega da Kärcher, você tem a escolha – e decide quanto tempo deseja dedicar à rega. Sejam automáticos ou manuais, os sistemas de rega da Kärcher garantem que tudo esteja em plena floração e que a preciosa água seja utilizada de forma otimizada e ecológica.
Graças à tecnologia inteligente e eficiente da Kärcher, combinada com a sua gama de produtos totalmente compatíveis, pode utilizar os recursos naturais de forma responsável.
Duradouras e confortáveis de usar, as bombas de alta qualidade da Kärcher são ideais para explorar fontes alternativas de água. As bombas ligam e desligam conforme necessário. As bombas multicelulares proporcionam mais potência e eficiência com menos ruído de funcionamento. Consomem 30% menos energia do que as bombas a jato convencionais, produzindo o mesmo rendimento.
O WT 5 pode ser programado com precisão para cada dia e inicia a rega na hora exata. Isso também o torna adequado para uso em regiões com restrições de irrigação. O ecrã destacável e a navegação intuitiva pelo menu facilitam a operação.
A Kärcher atribui grande importância à seleção cuidadosa dos materiais, tendo em conta o impacto ambiental e evitando substâncias que prejudicam o ambiente e a saúde humana, tais como ftalatos e metais pesados. As mangueiras Kärcher Performance oferecem qualidade premium e destacam-se pelas suas qualidades robustas, flexíveis e resistentes a dobras.
O Kärcher Rain System® adapta-se às necessidades específicas das suas plantas e é o complemento perfeito para sebes, arbustos, hortas e canteiros de flores. A água é pulverizada exatamente onde é necessária e nada é desperdiçado – o que é bom para o ambiente e para a sua carteira. A distribuição uniforme da pressão garante que trechos de até 50 metros de comprimento tenham uma distribuição uniforme da água. Se necessário, pode até definir diferentes volumes de água para diferentes áreas.