Transforme a aspiração numa verdadeira experiência de limpeza: o VC 7 Cordless yourMax destaca-se pela tecnologia de última geração, pelo equipamento completo e pela grande facilidade de utilização. O inovador sensor de pó deteta a sujidade e ajusta automaticamente a potência de sucção, garantindo uma utilização eficiente da autonomia da bateria, que pode atingir até 60 minutos.

O potente motor BLDC de 350 W e a bateria de 25,2 V facilitam o processo de aspiração, enquanto a função boost garante potência máxima de sucção com o simples pressionar de um botão. Entre outras vantagens, incluem-se o esvaziamento do recipiente de pó com um clique, o design ergonómico que permite limpar facilmente até zonas de difícil acesso e as luzes LED na escova de chão ativa, que tornam o pó mais visível.

A limpeza do filtro é igualmente simples graças à ferramenta incluída e ao filtro de substituição. Com os vários bicos incluídos, a limpeza torna-se fácil em qualquer local: o bico para fendas remove a sujidade de cantos e ranhuras, o bico 2 em 1 é ideal para móveis e estofos, e a escova macia é adequada para limpar até superfícies delicadas. Entre outras funcionalidades práticas destacam-se o indicador do estado da bateria e o suporte de parede com função de carregamento.