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Country: Portugal
Os aspiradores da Kärcher combinam elevada potência de sucção com manobrabilidade e flexibilidade. Quer seja para pessoas com alergias, quem vive sozinho, famílias ou donos de animais de estimação, a Kärcher tem o aspirador adequado para cada situação.
O VC 7 Cordless yourMax torna a aspiração ainda mais eficiente e sem esforço. O inovador sensor de pó permite a deteção automática da sujidade e o controlo da potência. O ajuste inteligente da potência garante uma utilização eficiente da autonomia da bateria, que pode chegar até 60 minutos. Aspirar nunca foi tão fácil e confortável!
Os aspiradores sem fios destacam-se pela máxima liberdade de movimento, elevada potência de sucção e baixo peso. As baterias potentes facilitam a limpeza, permitindo alcançar facilmente até os cantos mais difíceis. Além disso, a vasta gama de acessórios torna os aspiradores sem fios ainda mais versáteis.
A potência pode ser ajustada de forma rápida e simples de acordo com cada aplicação. O prático botão de bloqueio permite que não seja necessário manter o botão de funcionamento pressionado, enquanto o modo boost é ideal para uma limpeza intensiva em zonas específicas.
Os rolos motorizados e a elevada manobrabilidade permitem uma recolha ideal da sujidade e uma aspiração sem esforço, mesmo debaixo dos móveis.
Além disso, a iluminação LED na escova de chão dos modelos VC 7 Cordless e VC 6 Cordless ilumina a sujidade, garantindo uma recolha ainda mais eficaz.
Opções de montagem inteligentes para diversos acessórios tornam os aspiradores sem fios ainda mais versáteis.
O sistema de filtragem de três níveis, composto por ciclone, entrada de ar e filtro higiénico HEPA* (nos modelos VC 7 Cordless e VC 6 Cordless), garante um ar de saída especialmente limpo. Os filtros são fáceis de limpar e substituir, prolongando a vida útil do aspirador.
*EN 1822:1998.
A sujidade é esvaziada de forma fácil e higiénica com o simples pressionar de um botão, sem necessidade de contacto.
Com o suporte de parede, o equipamento pode ser guardado de forma rápida e prática, ficando sempre pronto a utilizar quando necessário. O suporte de parede dos modelos VC 7 Cordless yourMax e VC 6 Cordless ourFamily funciona também como carregador prático ao mesmo tempo.
Transforme a aspiração numa verdadeira experiência de limpeza: o VC 7 Cordless yourMax destaca-se pela tecnologia de última geração, pelo equipamento completo e pela grande facilidade de utilização. O inovador sensor de pó deteta a sujidade e ajusta automaticamente a potência de sucção, garantindo uma utilização eficiente da autonomia da bateria, que pode atingir até 60 minutos.
O potente motor BLDC de 350 W e a bateria de 25,2 V facilitam o processo de aspiração, enquanto a função boost garante potência máxima de sucção com o simples pressionar de um botão. Entre outras vantagens, incluem-se o esvaziamento do recipiente de pó com um clique, o design ergonómico que permite limpar facilmente até zonas de difícil acesso e as luzes LED na escova de chão ativa, que tornam o pó mais visível.
A limpeza do filtro é igualmente simples graças à ferramenta incluída e ao filtro de substituição. Com os vários bicos incluídos, a limpeza torna-se fácil em qualquer local: o bico para fendas remove a sujidade de cantos e ranhuras, o bico 2 em 1 é ideal para móveis e estofos, e a escova macia é adequada para limpar até superfícies delicadas. Entre outras funcionalidades práticas destacam-se o indicador do estado da bateria e o suporte de parede com função de carregamento.
Limpar pode mesmo ser assim tão simples: com o aspirador VC 6 Cordless ourFamily, aspirar torna-se um verdadeiro prazer.
Entre as várias funcionalidades inteligentes destacam-se o esvaziamento do recipiente de pó com um clique, a função boost, o design ergonómico para limpeza em zonas de difícil acesso e as luzes LED na escova de chão ativa, que tornam a sujidade mais visível e garantem uma recolha eficaz do pó.
Outras vantagens incluem a autonomia da bateria até 50 minutos, o baixo nível de ruído, a ferramenta separada para limpeza do filtro e o visor de estado da bateria de fácil leitura, que mostra continuamente o nível da bateria e outras informações relevantes.
Máxima liberdade de movimento aliada ao máximo conforto: o aspirador VC 4 Cordless myHome, com autonomia até 30 minutos, evita ter de transportar equipamentos grandes e pesados durante a limpeza.
As suas várias funcionalidades inteligentes tornam a aspiração muito mais simples e agradável: esvaziamento do recipiente de pó com um clique, função boost, funcionamento silencioso, design ergonómico e escova de chão ativa, que garante uma recolha eficaz da sujidade tanto em pavimentos duros como em carpetes.
O aspirador compacto VC 2 da Kärcher é perfeito para utilização em apartamentos ou casas mais pequenas. Pode ser guardado em espaços reduzidos e oferece resultados de limpeza extremamente fiáveis. Além disso, o VC 2 destaca-se por várias funcionalidades práticas, como o enrolamento automático do cabo, que permite arrumá-lo rapidamente após a utilização, a pega de transporte rebatível, que facilita o transporte ao subir ou descer escadas, o controlo de potência ajustável de forma contínua no aparelho e o compartimento de arrumação para acessórios.
Os aspiradores com saco da Kärcher são muito higiénicos, pois a sujidade e o pó aspirados ficam retidos de forma fiável no saco de lixo. Quando o saco está cheio, pode ser rapidamente removido do aparelho e eliminado sem entrar em contacto com a sujidade ou gerar pó.
Após a utilização, o cabo pode ser recolhido rápida e facilmente.
A pega de transporte rebatível torna o aspirador fácil de transportar, mesmo ao subir ou descer escadas.
Potência adaptável: a potência de sucção do aparelho pode ser ajustada de forma contínua para se adequar às suas necessidades.
Os acessórios podem ser guardados no próprio aparelho, ficando sempre à mão.
O novo aspirador VC 3 multi-ciclónico da Kärcher é perfeito para apartamentos e casas mais pequenas graças ao seu tamanho compacto. Não só garante uma limpeza eficaz de pavimentos duros e carpetes, como também oferece excelentes resultados em frestas estreitas e superfícies delicadas, graças ao bocal para fendas e à escova macia para pó.
Outras vantagens incluem o filtro de higiene HEPA, que filtra de forma fiável as partículas mais finas, como pólen e outras partículas que podem desencadear alergias, bem como a prática posição de estacionamento, que facilita a arrumação do aspirador durante pausas ou após a utilização.
Os aspiradores da Kärcher com tecnologia multi-ciclónica não recolhem a sujidade em sacos de filtro, mas sim num depósito transparente para resíduos. Isto não só evita a necessidade de comprar e substituir sacos de filtro dispendiosos, como também permite ver rapidamente quando o depósito precisa de ser esvaziado.
A prática função de posição de estacionamento permite pousar o aparelho de forma rápida e segura durante interrupções no trabalho.
O depósito não só permite ver quando precisa de ser esvaziado, como também possibilita eliminar o seu conteúdo de forma rápida e prática.
Após a utilização, o cabo pode ser recolhido rápida e facilmente.
Permite acoplar acessórios adicionais para garantir uma limpeza ideal em todas as áreas da casa.
A sujidade não tem hipótese contra o nosso aspirador de mão a bateria: o CVH 2 é leve, compacto, fácil de manusear e especialmente adequado como um aliado fiável para a limpeza diária na cozinha, sala de estar, quarto e automóvel.
Cereais debaixo da mesa? Areia da caixa do gato na casa de banho? Sujidade persistente nos tapetes? O seu poderoso solucionador de problemas vai fazer com que tudo isso seja coisa do passado.
O aspirador de mão recarregável combina um design compacto com um desempenho potente, permitindo aspirar até migalhas maiores — em qualquer lugar, a qualquer momento e com máxima mobilidade.
Facilidade de utilização aliada a uma forte potência de sucção: o aspirador manual a bateria limpa superfícies, tabliers, bancos e tapetes do automóvel, bem como zonas de difícil acesso, num instante — devolvendo ao interior do veículo o seu melhor aspeto.
De estantes e teclados de computador a juntas e ranhuras: o bocal combinado dobrável é particularmente adequado para superfícies delicadas e zonas de difícil acesso.
Rodar, retirar o filtro e esvaziar: o depósito de resíduos em plástico pode ser facilmente removido e enxaguado com água limpa.
O motor BLDC destaca-se pela tecnologia de motor sem escovas, tornando o aparelho mais leve, mais durável e mais potente. Desta forma, consegue remover a sujidade de forma rápida e sem deixar resíduos.
Guardar com estilo, carregar com eficiência. Utilize a estação compacta e moderna para armazenar e carregar o aspirador de mão de forma prática e ocupando pouco espaço. Assim, o aparelho fica sempre à mão e pronto a utilizar a qualquer momento.
Armadilha perfeita para a sujidade: graças ao pré-filtro, uma fina malha metálica, o sistema de filtragem de duas etapas retém eficazmente as partículas de pó maiores.
Uma característica especial é o filtro HEPA (EN 1822:1998), que garante um ar de saída limpo, captando até as partículas mais finas. Além disso, pode ser facilmente limpo e substituído, o que contribui para aumentar ainda mais a vida útil do aspirador de mão.
O aspirador DS 6 com filtro de água não só garante pavimentos limpos, como também assegura um ar de saída mais fresco e até 99,95% livre de pó. Isto melhora significativamente a qualidade do ar e, consequentemente, o ambiente interior. Uma vantagem para todos — e não apenas para pessoas com alergias.
Ao contrário dos aspiradores com saco de filtro tradicionais, o DS 6 da Kärcher utiliza o poder natural da água para filtrar a sujidade. A água no filtro é colocada em movimento rápido pela forte potência de sucção. A sujidade aspirada é filtrada de forma muito eficaz por este redemoinho de água e fica imediatamente retida no depósito.
O resultado é um ar de saída extremamente fresco, suficientemente limpo até para pessoas com alergias. Como não existem sacos de filtro onde os alergénios se possam acumular, até os resíduos de ácaros são eliminados juntamente com a água após a utilização. Outra vantagem para quem sofre de alergias é que não se levanta pó ao esvaziar o aspirador.
Filtragem principal eficaz no depósito de água transparente: Toda a sujidade mais grossa fica retida de forma segura neste depósito. Assim, não se levanta pó e a potência de sucção mantém-se constante.
Filtro intermédio lavável: Este filtro pode ser lavado e, por isso, tem uma longa durabilidade. Filtra as pequenas partículas transportadas pelo ar proveniente do ar húmido condensado.
Filtro especial HEPA 13: Retém 99,95% do pólen, esporos de fungos, bactérias e resíduos de ácaros.
O filtro de água não só garante que o ar expelido seja especialmente limpo, como também é fácil de esvaziar e de manter limpo, graças ao seu design prático.
O tubo de aspiração telescópico variável pode ser ajustado de acordo com a altura do utilizador, para um maior conforto enquanto aspira.
Todos os acessórios podem ser arrumados de forma organizada e estarem sempre à mão no compartimento de acessórios.
O aparelho pode ser estacionado de forma rápida e fácil durante as pausas no trabalho.
O DS 6 também pode ser arrumado verticalmente para poupar espaço.
A pega de transporte ergonómica do DS 6 facilita a deslocação de um local para outro.
O filtro de água amovível é fácil de encher e de limpar.
Após a utilização, o cabo pode ser recolhido de forma rápida e fácil.
Filtro intermédio lavável para uma longa vida útil e resultados de limpeza ideais.
De onde vem todo este pó? Não há ninguém que não tenha feito esta mesma pergunta ao olhar à sua volta em casa. A casa foi acabada de limpar — e, ainda assim, pouco tempo depois, uma fina camada de pó volta a assentar nos móveis, nas plantas de interior, nos livros e no chão.
O facto é que o pó é constantemente levantado nos espaços habitados e espalha-se por uma grande área. Não há como evitar isso — mas, pelo menos, pode ser rapidamente resolvido. Com os novos modelos de aspiradores sem fios, pode eliminar facilmente o incómodo pó doméstico em qualquer momento, com máxima manobrabilidade.
Desde células mortas da pele e fibras de tapetes até pólen e pelos de animais, o pó é uma mistura de partículas de diferentes tamanhos que se misturam e combinam entre si. Dependendo do tamanho e do peso das partículas, o pó pode ser transportado pelo ar em circulação para todos os cantos ou permanecer constantemente a rodopiar sem se depositar em lado nenhum.
A maior parte da sujidade é trazida para dentro de casa nos nossos sapatos. Por isso, vale a pena ter tapetes de rede aberta, de fibras de coco ou têxteis, ou ainda secções de borracha que funcionem como retentores de sujidade, retendo a maior parte da sujidade.
Se tem um animal de estimação, estará familiarizado com o problema: os pelos do seu amigo de quatro patas espalham-se rapidamente por toda a casa – mesmo quando acabou de varrer e limpar. Os pelos de animais são particularmente difíceis de remover em tapetes e capachos. Uma vassoura convencional não ajuda neste caso, pois não remove de forma fiável os pelos finos. O que pode ajudá-lo? Os aspiradores sem fios da Kärcher. A escova de chão ativa é muito eficaz a remover pelos de animais de revestimentos têxteis de pavimento.
Os gatos enterram os seus dejetos, mas isso significa que a areia da caixa acaba muitas vezes espalhada generosamente fora da caixa. Esta é uma tarefa de limpeza que o nosso aspirador consegue resolver num instante. Os pequenos grânulos podem ser aspirados de forma rápida e fácil. Isto é altamente recomendado, porque o granulado pode riscar os revestimentos do pavimento se for pisado por acidente.