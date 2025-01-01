      Limpeza de janelas: Dicas para uma vista sem manchas

      Limpar janelas é uma das tarefas domésticas menos populares. Requer trabalho manual, leva tempo, e o resultado raramente é satisfatório, pois muitas vezes sobram manchas nas janelas. Use estas dicas para limpar as janelas rapidamente e sem manchas.

      Com que frequência se deve limpar as janelas?

      Janelas grandes, e em grande número, inundam uma casa de luz e tornam-na acolhedora. No entanto, particularmente quando o nível de pólen é alto, após mau tempo com muita chuva, e se houver longos períodos de seca com muito pó, bastam alguns dias para que as janelas pareçam não ter sido limpas há meses. No interior, as janelas também têm muito com que se debater; crianças e animais de estimação, em particular, costumam deixar impressões digitais e manchas no vidro da janela. Dependendo do grau de sujidade, as janelas devem, portanto, ser limpas, tanto por dentro quanto por fora, aproximadamente a cada dois meses.

      Dica 1: Escolha a altura certa

      Nunca se deve limpar as janelas quando o sol está a incidir diretamente sobre elas ou em dias quentes. Isto deve-se ao facto de o vidro secar demasiado depressa e surgirem manchas. Um dia cinzento, mas seco, é, portanto, a altura mais adequada para limpar as suas janelas.

      Household remedies for cleaning windows

      Limpar janelas com água e remédios caseiros

      Muita sujidade nos vidros das janelas e na caixilharia também pode ser bem removida usando água limpa. Para isso, basta limpar as superfícies de vidro e a caixilharia com um pano de microfibra húmido ou um pano de algodão que não largue pelo e, em seguida, secá-las. Se a sujidade persistente se tiver formado ao longo de várias semanas, deve também usar remédios caseiros ou produtos de limpeza. Estes são os melhores remédios caseiros para limpar janelas:

      Vinagre ou essência de vinagre: Adicione 1 chávena de essência de vinagre a 1 litro de água. De seguida, use esta mistura para limpar as janelas como de costume. Nota: Deve cobrir os parapeitos de pedra — por exemplo, mármore — antes de o fazer, pois, caso contrário, a essência de vinagre pode danificar a superfície.

      Ácido cítrico: Adicione 2 a 3 colheres de sopa de ácido cítrico em pó a 1 litro de água e use esta mistura para limpar tudo com um pano de microfibra.

      Detergente da loiça: Também pode obter excelentes resultados usando uma mistura de água morna e um esguicho de um detergente da loiça que não contenha bálsamo. O volume de detergente da loiça depende do quão sujo o vidro está.

      Chá preto com limão: Misture 1 chávena grande de chá preto forte com cerca de 3 litros de água no balde e adicione o sumo de meio limão. De seguida, use um pano de microfibra para limpar os vidros das janelas. Os taninos do chá soltam a gordura e até a nicotina, enquanto o ácido cítrico é eficaz contra o calcário.

      Álcool: Adicione um pouco de álcool desnaturado à água de limpeza morna. Adicione um cálice de álcool desnaturado a um balde de 5 litros de água morna. Atenção: Use luvas ao limpar para que as suas mãos não sequem.

      Para secar as janelas, pode usar um rodo com lábio de borracha, um pano de microfibra limpo ou outro pano que não largue pelo. Isto garante um brilho sem manchas. Se não tiver um pano absorvente à mão, também pode usar jornal para secar o vidro: Amasse ligeiramente algumas páginas de um jornal e use-o para limpar a superfície de vidro.

      Limpar janelas com agentes de limpeza

      Se os vidros das janelas estiverem muito sujos, deve usar detergentes para os limpar. Além dos limpa-vidros disponíveis no mercado, existem concentrados especiais para limpeza de janelas, que podem ser misturados com água antes da utilização. Estes soltam sujidade persistente, como gordura, insetos, óleos da pele e emissões. Uma vantagem adicional: Deixam uma película protetora no vidro, o que significa que a chuva pode escoar melhor e que o vidro demora mais tempo a ficar sujo novamente.

      Dica 2: Use detergentes com moderação

      Se for usado demasiado agente de limpeza na solução, pode formar-se uma película gordurosa na janela. Por isso, deve usar sempre o limpa-vidros ou os remédios caseiros com moderação e na dosagem correta – isto evita manchas e riscos.

      Cleaning agents for cleaning windows
      Cleaning technique for cleaning windows: Figure of eight movements

      Tudo se resume à técnica certa

      Limpe as janelas como os profissionais – mesmo em casa. Porque, ao limpar janelas, precisa, acima de tudo, da técnica certa:

      Passo 1: Aplique generosamente uma solução de limpeza de água e detergente ou remédio caseiro na janela, usando uma esponja ou um borrifador. Se a humidade for insuficiente, o rodo não consegue deslizar corretamente sobre a superfície.

      Passo 2: Use o rodo para limpar o líquido em movimentos em forma de oito, de cima para baixo, e recolha-o com um pano.

      Passo 3: Usando uma camurça, um pano de microfibra ou um pano de cozinha, lustre o vidro da janela e remova as últimas gotas de água, particularmente nas extremidades.

      Limpar corretamente as caixilharias das janelas

      Ao limpar as janelas, não se esqueça das caixilharias. Afinal de contas, estas também estão expostas aos elementos, tal como os vidros das janelas. Primeiro, remova a sujidade mais grossa com uma escova de mão ou um pano seco. Depois, limpe bem a caixilharia com um pano húmido ou uma esponja macia. Para sujidade muito persistente, pode usar um detergente. No entanto, neste caso, deve prestar atenção ao material da caixilharia:

      • Para madeira, existem agentes de cuidado que a protegem das intempéries.
      • As caixilharias de plástico podem ser limpas com produtos de limpeza antiestáticos que são especificamente concebidos para plástico.

      Se tiver a oportunidade, ao mesmo tempo, pode também remover a sujidade mais grossa do parapeito da janela e limpá-lo bem.

      Cleaning window frames
      Cleaning windows with Kärcher's cordless Window Vac

      Rápido e sem manchas com o Limpa-Vidros sem fios

      Usar um Limpa-Vidros (Window Vac) torna a limpeza das suas janelas extremamente fácil:

      1. Pulverize generosamente uma mistura de detergente e água no vidro.
      2. Remova a sujidade esfregando com um pano de microfibra ou uma almofada de limpeza.
      3. Use o equipamento para aspirar a humidade. A água suja flui diretamente para o depósito – e não vai parar ao chão.

      Depois de fazer isto, o resultado são janelas sem manchas. Se ainda conseguir ver riscos no vidro, isso pode dever-se ao lábio de borracha do equipamento:

      • O lábio de borracha do Limpa-Vidros desgasta-se após um certo tempo. Como resultado, a superfície torna-se irregular, o que causa a formação de manchas nas superfícies de vidro. Um pequeno truque: Vire o lábio de borracha uma vez para que ambos os lados possam ser usados.
      • Outra causa para a formação de riscos podem ser minúsculas partículas de pó e sujidade, que se acumulam no lábio de borracha e o tornam irregular. Antes de aspirar as janelas, pode passar o lábio de borracha sobre a almofada de limpeza no borrifador, de modo a remover estas partículas e garantir que a superfície do lábio seja o mais suave possível.

    • O procedimento com um Limpa-Vidros sem fios é sempre o mesmo, independentemente de onde o estiver a utilizar. Os campos de aplicação são extremamente variados:

      • Janelas/janelas de gelosias (ou janelas gradeadas)
      • Espelhos
      • Cabines de duche
      • Mesas de vidro
      • Azulejos
      • Jardins de inverno (ou marquises)
      • Portas de vidro
      • Outras superfícies lisas
      Cleaning windows with Kärcher's steam cleaner

      Limpar janelas com o limpa a vapor

      Se tiver um limpa a vapor em casa, pode não só usá-lo para limpar espelhos e superfícies de vidro – também o pode usar para limpar as suas janelas:

      Passo 1: Aplique vapor no vidro com o bico manual e o pano de limpeza de microfibra, e solte a sujidade esfregando. Em alternativa, também pode aplicar vapor no vidro sujo apenas com o bico de detalhe ou um bico opcional para janelas. O vapor também pode ser usado para soltar marcas persistentes.

      Passo 2: Pode remover o resíduo de água usando um rodo ou um Limpa-Vidros. Pode também usar um pano macio para secar as extremidades e as caixilharias das janelas.

      A água que sai do limpa a vapor como vapor é desmineralizada e, portanto, atua como água destilada. Isto significa que não deixa quaisquer riscos ou manchas no vidro. No entanto, se surgirem inesperadamente riscos ou manchas após a limpeza, isso deve-se geralmente a resíduos de detergente que não foram removidos. Neste caso: Seja paciente e passe o pano no vidro mais algumas vezes até que todos os resíduos sejam removidos.

      O pacote completo: Cortinados e estores

      Se quiser dar às suas janelas uma limpeza completa, não deve limpar apenas as caixilharias e os vidros das janelas, mas também lavar bem os cortinados e tirar o pó dos estores por dentro.

      • Depois de secar os cortinados na máquina, pendure-os de imediato no varão – isto significa que não terá de os engomar, dependendo do material.
      • Remova todo o pó dos estores com um pano húmido. Limpá-los com um raspador de silicone envolvido num pano de microfibra é também altamente eficaz.
      • Uma alternativa prática para limpar estores é também um limpa a vapor, que pode ser usado para remover facilmente o pó e a sujidade das lâminas e das fendas.
      • Um vaporizador de roupa (garment steamer) como acessório para limpa a vapor é também adequado para refrescar os cortinados, remover rugas ou odores desagradáveis.
      Garment Steamer

      Tutorial: Limpeza de janelas

