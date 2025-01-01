Muita sujidade nos vidros das janelas e na caixilharia também pode ser bem removida usando água limpa. Para isso, basta limpar as superfícies de vidro e a caixilharia com um pano de microfibra húmido ou um pano de algodão que não largue pelo e, em seguida, secá-las. Se a sujidade persistente se tiver formado ao longo de várias semanas, deve também usar remédios caseiros ou produtos de limpeza. Estes são os melhores remédios caseiros para limpar janelas:

Vinagre ou essência de vinagre: Adicione 1 chávena de essência de vinagre a 1 litro de água. De seguida, use esta mistura para limpar as janelas como de costume. Nota: Deve cobrir os parapeitos de pedra — por exemplo, mármore — antes de o fazer, pois, caso contrário, a essência de vinagre pode danificar a superfície.

Ácido cítrico: Adicione 2 a 3 colheres de sopa de ácido cítrico em pó a 1 litro de água e use esta mistura para limpar tudo com um pano de microfibra.

Detergente da loiça: Também pode obter excelentes resultados usando uma mistura de água morna e um esguicho de um detergente da loiça que não contenha bálsamo. O volume de detergente da loiça depende do quão sujo o vidro está.

Chá preto com limão: Misture 1 chávena grande de chá preto forte com cerca de 3 litros de água no balde e adicione o sumo de meio limão. De seguida, use um pano de microfibra para limpar os vidros das janelas. Os taninos do chá soltam a gordura e até a nicotina, enquanto o ácido cítrico é eficaz contra o calcário.

Álcool: Adicione um pouco de álcool desnaturado à água de limpeza morna. Adicione um cálice de álcool desnaturado a um balde de 5 litros de água morna. Atenção: Use luvas ao limpar para que as suas mãos não sequem.