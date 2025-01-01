A bancada é provavelmente a superfície mais utilizada na cozinha e entra em contacto com alimentos com grande frequência. É onde se cortam legumes, se fileta peixe e se estende massa. Isto significa que a área é diariamente contaminada com bactérias, invisíveis a olho nu. Apenas por motivos de higiene, esta superfície de trabalho deve ser limpa com um pano húmido após cada utilização, assim como completamente organizada e lavada a fundo uma vez por semana.

Para sujidade mais significativa, pode também ser utilizado um produto de limpeza alcalino em bancadas resistentes à água e ao álcool, para remover sujidade como manchas de alimentos e gordura. Antes da limpeza ou simplesmente entre limpezas, sujidade solta, como migalhas de pão, pode ser facilmente removida com um aspirador de mão a bateria.

É necessário ter cuidado com pedra natural, como em bancadas de granito ou mármore, uma vez que produtos de limpeza ácidos ou com solventes podem danificar o material. Neste caso, deve utilizar-se o produto especial para superfícies de pedra, disponível em lojas especializadas, de preferência um detergente neutro. Além disso, são recomendados detergentes sem surfactantes. Essencialmente, a sujidade em bancadas de pedra natural deve ser removida o mais rapidamente possível. Utilize um pano macio e húmido para limpar. Um pano seco em combinação com sujidade pode causar pequenos riscos. Após a utilização de detergentes, enxague sempre com água limpa e, em seguida, seque a superfície com um pano limpo para evitar a formação de manchas.

Uma alternativa sem químicos e suave para limpar bancadas é o vaporizador. A pressão e o vapor quente eliminam 99,99 % de todas as bactérias domésticas típicas, enquanto a gordura e sujidade mais difícil, como resíduos alimentares incrustados, também são facilmente removidos. O vaporizador é igualmente ideal para limpar a sua coifa, o fogão e o forno.