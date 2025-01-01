      Limpeza da cozinha: manter o frigorífico e as superfícies limpos

      A cozinha é o coração de muitas casas e é muito utilizada diariamente. A limpeza não deve, por isso, ser negligenciada, uma vez que, com o tempo, acumulam-se todo o tipo de sujidade e bactérias no frigorífico, na bancada e em várias superfícies. Mantenha a cozinha higiénica e limpa com estas dicas.

      Dicas para uma cozinha limpa

      Hoje em dia, a cozinha não é apenas um espaço funcional para cozinhar e comer – tornou-se antes um local de encontro para familiares e amigos. É onde se toma o chá, onde se coze em conjunto, se relaxa enquanto se cozinha e se partilha o que se passa. A cozinha, portanto, é muito utilizada: cozinhar deixa vestígios de gordura e resíduos alimentares, os alimentos deixam marcas no frigorífico e, com o tempo, forma-se calcário nas pias e torneiras, bem como em máquinas de lavar loiça e cafeteiras. Toda esta sujidade deve ser removida regularmente para que a cozinha se mantenha higiénica e limpa.

      Um desafio adicional é a variedade de materiais encontrados numa cozinha: as cozinhas modernas combinam geralmente superfícies lisas e brilhantes, como aço inoxidável e vidro, com materiais naturais delicados, como pedra e madeira. A limpeza deve ser, portanto, adaptada ao tipo de superfície, bem como ao tipo de sujidade. O mesmo se aplica ao uso de detergentes.

      Tarefas de limpeza da cozinha

      Limpeza do forno e do fogão

      Limpeza da máquina da loiça

      Descalcificação de torneiras

      Limpeza de ralos

      Limpeza de azulejos

      Limpeza de juntas

      Limpeza de janelas

      Limpeza de PVC e linóleo

      Limpeza da bancada

      A bancada é provavelmente a superfície mais utilizada na cozinha e entra em contacto com alimentos com grande frequência. É onde se cortam legumes, se fileta peixe e se estende massa. Isto significa que a área é diariamente contaminada com bactérias, invisíveis a olho nu. Apenas por motivos de higiene, esta superfície de trabalho deve ser limpa com um pano húmido após cada utilização, assim como completamente organizada e lavada a fundo uma vez por semana.

      Para sujidade mais significativa, pode também ser utilizado um produto de limpeza alcalino em bancadas resistentes à água e ao álcool, para remover sujidade como manchas de alimentos e gordura. Antes da limpeza ou simplesmente entre limpezas, sujidade solta, como migalhas de pão, pode ser facilmente removida com um aspirador de mão a bateria.

      É necessário ter cuidado com pedra natural, como em bancadas de granito ou mármore, uma vez que produtos de limpeza ácidos ou com solventes podem danificar o material. Neste caso, deve utilizar-se o produto especial para superfícies de pedra, disponível em lojas especializadas, de preferência um detergente neutro. Além disso, são recomendados detergentes sem surfactantes. Essencialmente, a sujidade em bancadas de pedra natural deve ser removida o mais rapidamente possível. Utilize um pano macio e húmido para limpar. Um pano seco em combinação com sujidade pode causar pequenos riscos. Após a utilização de detergentes, enxague sempre com água limpa e, em seguida, seque a superfície com um pano limpo para evitar a formação de manchas.

      Uma alternativa sem químicos e suave para limpar bancadas é o vaporizador. A pressão e o vapor quente eliminam 99,99 % de todas as bactérias domésticas típicas, enquanto a gordura e sujidade mais difícil, como resíduos alimentares incrustados, também são facilmente removidos. O vaporizador é igualmente ideal para limpar a sua coifa, o fogão e o forno.

      Limpeza das frentes de armários e gavetas da cozinha

      O uso diário da cozinha significa que as frentes de armários e gavetas acabam por sofrer desgaste ao longo do tempo. Em pouco tempo, começam a surgir manchas de gordura e impressões digitais, especialmente nas frentes com acabamento em alto brilho. Mas salpicos de molhos ou outros líquidos também devem ser removidos rapidamente.

      Pode-se usar um detergente comercial solúvel em água ou apenas água com detergente neutro para limpar todos os tipos de frentes de armários e gavetas. Após a limpeza, enxagúe sempre com água limpa e seque cuidadosamente – especialmente ao redor de perfis, cantos e bordas. Dependendo do material, use apenas um pano ligeiramente húmido. Devem ser evitados detergentes agressivos ou abrasivos, uma vez que podem riscar ou danificar a superfície. O mesmo se aplica a panos ou esponjas abrasivas.

      As impressões digitais e o calcário tornam-se rapidamente visíveis nas frentes de armários e gavetas em vidro. O calcário pode ser removido com vinagre ou ácido cítrico. Limpadores de vidro comerciais ou água com um pouco de detergente são úteis para combater as impressões digitais.

      As frentes de armários e gavetas em madeira podem ser limpas com um detergente solúvel em água e um pano ligeiramente húmido ou uma escova macia. Para frentes com folheado de madeira, pode utilizar-se um limpador especial para móveis, que também mantém a superfície. Como regra geral, não se deve molhar as frentes de madeira; deve sempre trabalhar-se no sentido do veio da madeira e secar bem de seguida.

      As superfícies em aço inoxidável podem ser limpas com um produto especial para aço inoxidável se estiverem muito sujas. No entanto, passar um pano de microfibras húmido é frequentemente suficiente, uma vez que as superfícies em aço inoxidável são geralmente fáceis de manter. Produtos de cuidado que formam camadas não são recomendados.

      Sabia que? Locais de reprodução de bactérias na cozinha

      • Tábuas de corte: Tábuas de corte com cortes profundos são um local perfeito para a reprodução de bactérias, uma vez que estas se alojam facilmente nas ranhuras. Isto significa que não basta apenas enxaguar as tábuas com água morna. É mais eficaz colocá-las na máquina de lavar loiça ou limpá-las com detergente suficiente e uma esponja.
      • Esponja de cozinha: As esponjas de cozinha são frequentemente um verdadeiro foco de bactérias. Podem ser encontrados mais de 300 tipos de bactérias numa única esponja. Por isso, as esponjas devem ser substituídas uma vez por semana.
      • Suporte para facas: Os suportes para facas, com as suas ranhuras, são também um local ideal para bactérias. Facas húmidas favorecem ainda mais o crescimento bacteriano, pelo que deve limpar o suporte com uma escova estreita e água com sabão uma vez por mês. É importante deixá-lo secar completamente antes de voltar a colocar as facas.
      • Incontáveis contaminantes microscópicos podem ser encontrados no chão, especialmente em frente ao lavatório, armários e frigorífico. Estas áreas devem ser limpas a fundo em intervalos regulares.

      Limpar o frigorifico

      Os frigoríficos podem também ser um verdadeiro foco de bactérias. A higiene é particularmente importante, uma vez que é aqui que se armazenam diversos tipos de alimentos. Para limpar o frigorífico, desligue-o da corrente ou desligue-o, e retire todos os alimentos do interior. A maior parte das bactérias encontra-se nas gavetas de legumes, pois é onde as temperaturas são mais elevadas. As prateleiras e gavetas devem, portanto, ser retiradas e lavadas a fundo na máquina de lavar loiça ou na pia.

      De seguida, limpe o interior do frigorífico e as borrachas das portas de cima para baixo com um pano e um produto de limpeza multiusos. Os espaços de difícil acesso podem ser cuidadosamente limpos com um palito de madeira. Por exemplo, use uma abraçadeira ou um palito para limpar o orifício de drenagem. Isto previne que se acumule condensação no interior do frigorífico.

      Depois, seque o frigorífico, volte a colocar tudo no seu lugar e ligue-o novamente. Limpar o frigorífico regularmente ajuda também a prevenir odores desagradáveis.

      Após limpar a fundo o interior do frigorífico, deve também limpar regularmente o exterior – se possível, desloque ligeiramente o frigorífico para conseguir remover o pó e a sujidade da parte de trás. Um aspirador ou um espanador pode ser útil neste processo. Além disso, o chão por baixo do eletrodoméstico deve ser passado a esfregar. Limpe todas as superfícies externas com água e detergente, e depois seque com um pano macio e sem fiapos.

      Dica 1: Se o frigorífico estiver cheio, basta baixar um pouco a temperatura para que o ar frio circule menos e as bactérias não se multipliquem tão eficazmente.

      Dica 2: Descongele o congelador de baú ou as gavetas do congelador no frigorífico pelo menos uma vez por ano, pois quanto mais gelo houver, mais energia é necessária para a refrigeração. Além disso, demasiado gelo pode estragar os alimentos, uma vez que a temperatura mínima necessária de -15 °C deixa de ser mantida de forma consistente. Para descongelar a gaveta do congelador, desligue-a e coloque um recipiente com água quente dentro para ajudar o gelo a derreter. Utilizar um vaporizador com bocal de potência pode acelerar o processo.

      Limpeza da cozinha com remédios caseiros

      Se quiser limpar a cozinha com simples remédios caseiros, precisa apenas de alguns ingredientes:

      • Uma pasta feita com bicarbonato de sódio e água ajuda a remover sujidade persistente do forno ou dos tabuleiros de cozedura: aplique a pasta nas áreas afetadas e, idealmente, deixe atuar durante a noite. No dia seguinte, basta remover a sujidade, por exemplo com uma espátula de plástico, e limpar com um pano húmido.
      • Para remover gordura das superfícies e dos armários, muitas vezes basta água morna com um pouco de detergente.
      • As superfícies em aço inoxidável podem ser facilmente limpas com um pano de microfibras húmido.
      • O creme de tártaro é útil para combater manchas de ferrugem e sujidade mais grossa: misture com um pouco de água até formar uma pasta, aplique na área afetada e esfregue suavemente com uma esponja macia. Depois, limpe e polia com um pano húmido.
      • O vinagre ou o ácido cítrico ajuda a remover depósitos de calcário. Ambos os remédios caseiros são também adequados para limpar ralos e combater odores desagradáveis. No entanto, ácidos não devem ser usados em superfícies anodizadas ou cromadas.
      • A madeira pode ser limpa com soda. Para sujidade significativa, adicione uma colher de sopa de soda a um litro de água e utilize para limpar frentes de armários e gavetas de madeira ou tábuas de corte com uma escova de cerdas macias.
