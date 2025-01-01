Dicas para uma cozinha limpa
Hoje em dia, a cozinha não é apenas um espaço funcional para cozinhar e comer – tornou-se antes um local de encontro para familiares e amigos. É onde se toma o chá, onde se coze em conjunto, se relaxa enquanto se cozinha e se partilha o que se passa. A cozinha, portanto, é muito utilizada: cozinhar deixa vestígios de gordura e resíduos alimentares, os alimentos deixam marcas no frigorífico e, com o tempo, forma-se calcário nas pias e torneiras, bem como em máquinas de lavar loiça e cafeteiras. Toda esta sujidade deve ser removida regularmente para que a cozinha se mantenha higiénica e limpa.
Um desafio adicional é a variedade de materiais encontrados numa cozinha: as cozinhas modernas combinam geralmente superfícies lisas e brilhantes, como aço inoxidável e vidro, com materiais naturais delicados, como pedra e madeira. A limpeza deve ser, portanto, adaptada ao tipo de superfície, bem como ao tipo de sujidade. O mesmo se aplica ao uso de detergentes.