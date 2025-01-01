Limpeza de ralos: O que realmente funciona
Gordura e resíduos de comida na cozinha, sabão, produtos de cuidado e cabelo na casa de banho: Todos os dias, material flui pelos ralos que, com o tempo, forma depósitos nos canos. Se não remover regularmente estes depósitos, eles acabarão por formar um entupimento e a água deixará de poder escoar.
As lojas estão cheias de grânulos, géis e espumas potentes que afirmam ajudá-lo a desentupir os seus ralos num instante. No entanto, no final, estes desentupidores químicos muitas vezes só têm um efeito: O ralo fica permanentemente entupido. Contudo, se o ralo do lavatório ou do lava-louças estiver entupido, não precisa de recorrer imediatamente ao limpa-ralos – muitos remédios caseiros testados e comprovados também o ajudam a limpar ralos e canos entupidos.