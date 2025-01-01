Desentupidores disponíveis no mercado são muitas vezes agressivos e prejudiciais para o ambiente e para a saúde. Se o cano de escoamento não estiver completamente entupido e a água ainda puder escoar lentamente, além de usar um limpador a vapor, os remédios caseiros naturais são também uma alternativa ambientalmente segura para remover os depósitos. Estes são os remédios caseiros mais eficazes:

Vinagre e fermento em pó: Deite 4 colheres de sopa de fermento em pó no cano de escoamento entupido e lave imediatamente com meia chávena (aprox. 100 ml) de essência de vinagre. Os dois agentes desencadeiam uma reação química e começam a efervescer. Assim que o ruído da efervescência parar, lave o cano com água a ferver para limpar completamente o ralo.

Vinagre combinado com bicarbonato de sódio ou soda de lavar: Bicarbonato de sódio ou soda de lavar podem ser usados como alternativa ao fermento em pó. Deite quatro colheres de sopa de soda ou bicarbonato de sódio no ralo, depois deite meia chávena de essência de vinagre e, após um curto período (quando já não conseguir ouvir nenhum som de efervescência), lave com água quente.