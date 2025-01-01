      Limpeza de ralos sem químicos

      A água não está a escoar bem no seu duche ou banheira? Há um odor desagradável a sair do lava-louças da sua cozinha? Precisa de agir rapidamente. No entanto, se um ralo em sua casa estiver entupido, não precisa de recorrer imediatamente ao desentupidor químico. Estas dicas e remédios caseiros vão ajudá-lo a limpar o ralo entupido sem prejudicar o ambiente e a evitar novos entupimentos.

      Limpeza de ralos: O que realmente funciona

      Gordura e resíduos de comida na cozinha, sabão, produtos de cuidado e cabelo na casa de banho: Todos os dias, material flui pelos ralos que, com o tempo, forma depósitos nos canos. Se não remover regularmente estes depósitos, eles acabarão por formar um entupimento e a água deixará de poder escoar.

      As lojas estão cheias de grânulos, géis e espumas potentes que afirmam ajudá-lo a desentupir os seus ralos num instante. No entanto, no final, estes desentupidores químicos muitas vezes só têm um efeito: O ralo fica permanentemente entupido. Contudo, se o ralo do lavatório ou do lava-louças estiver entupido, não precisa de recorrer imediatamente ao limpa-ralos – muitos remédios caseiros testados e comprovados também o ajudam a limpar ralos e canos entupidos.

      Limpeza de ralos com remédios caseiros

      Desentupidores disponíveis no mercado são muitas vezes agressivos e prejudiciais para o ambiente e para a saúde. Se o cano de escoamento não estiver completamente entupido e a água ainda puder escoar lentamente, além de usar um limpador a vapor, os remédios caseiros naturais são também uma alternativa ambientalmente segura para remover os depósitos. Estes são os remédios caseiros mais eficazes:

      Vinagre e fermento em pó: Deite 4 colheres de sopa de fermento em pó no cano de escoamento entupido e lave imediatamente com meia chávena (aprox. 100 ml) de essência de vinagre. Os dois agentes desencadeiam uma reação química e começam a efervescer. Assim que o ruído da efervescência parar, lave o cano com água a ferver para limpar completamente o ralo.

      Vinagre combinado com bicarbonato de sódio ou soda de lavar: Bicarbonato de sódio ou soda de lavar podem ser usados como alternativa ao fermento em pó. Deite quatro colheres de sopa de soda ou bicarbonato de sódio no ralo, depois deite meia chávena de essência de vinagre e, após um curto período (quando já não conseguir ouvir nenhum som de efervescência), lave com água quente.

      Limpeza de ralos com o limpador a vapor

      Um limpador a vapor também é particularmente adequado para limpar ralos. Usando a combinação de um jato de vapor e a temperatura, mesmo a sujidade persistente e gordurosa é dissolvida e removida em questão de segundos. O vapor também atinge cantos de difícil acesso. Isto solta entupimentos leves e também elimina odores desagradáveis.

      O que fazer:

      • Segure o bico de detalhe (bico de potência) no ralo e liberte o vapor. Ao fazer isso, segure um pano de microfibra sobre o ralo para se proteger contra qualquer sujidade que possa salpicar.
      • Certifique-se de que não aplica vapor diretamente nas peças de plástico por baixo do cesto do lava-louças durante a limpeza, pois estas podem ser danificadas por temperaturas excessivamente altas.
      Dicas

      Ralos em cozinhas e casas de banho devem ser regularmente desimpedidos usando vapor. Isto evita que se formem depósitos e odores desagradáveis. Também pode usar o bico de detalhe para limpar facilmente o orifício de escoamento extra no lavatório ou no lava-louças.

      Se mais nada estiver a funcionar: Desentupidor de borracha e bobina flexível (mola de desentupir)

      O entupimento está frequentemente localizado no sifão, ou seja, na curva em forma de U abaixo do ralo. No caso de entupimentos particularmente persistentes no ralo, recomendamos, portanto, que utilize um desentupidor de borracha para o ajudar. A pressão em constante mudança que é criada pelo desentupidor de borracha solta a sujidade causada por cabelo, gordura ou resíduos de comida. Para fazer isto, segure o desentupidor de borracha no centro, por cima do ralo, e pressione-o firmemente para baixo contra o lavatório ou lava-louças. Deixe a água correr no lavatório até que o desentupidor de borracha esteja completamente coberto e, em seguida, mova-o para a frente e para trás sem o levantar completamente da água. Depois de fazer isto algumas vezes, teste se a água está novamente a correr pelo ralo. Se não estiver, repita o processo até que o ralo esteja desimpedido novamente.

      Outros meios mecânicos para desimpedir entupimentos são cabos de limpeza ou escovas de ralo e/ou molas flexíveis (bobinas flexíveis). Em muitos casos, também é relativamente fácil remover o sifão e limpá-lo separadamente.

      Prevenção de entupimentos de ralos

      Adicionar apenas algumas tarefas à sua rotina diária pode ajudá-lo a prevenir entupimentos persistentes na casa de banho e na cozinha. Estas dicas ajudam-no a prevenir ralos entupidos em sua casa:

      • Lavagem regular com água a ferver: Pequenos depósitos no cano de escoamento são arrastados e o ralo é, portanto, mantido permanentemente desimpedido.
      • Não deite resíduos de comida pelo ralo da cozinha.
      • Proteja os ralos do lavatório, duche e banheira usando um apanha-cabelos.
      • Inclua os ralos na sua rotina de limpeza: Se já está a usar o limpador a vapor na cozinha e na casa de banho, também pode desimpedir rapidamente os ralos usando vapor. Isto evita que tenha de realizar limpezas demoradas num momento posterior.
