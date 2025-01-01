Site em manutenção - Prometemos ser breves
As pessoas em todo o mundo passam aproximadamente 3 horas e 20 minutos a limpar por semana – isto de acordo com um estudo sobre hábitos de limpeza globais que foi realizado em nome da Kärcher. Para um lar limpo, muitos equipamentos de limpeza ou remédios caseiros são requisitados. Seja no interior ou no exterior: Dicas sobre como usá-los corretamente podem ajudar a tornar o seu trabalho mais rápido, e terá mais tempo para aproveitar as coisas boas da vida.
Limpar a cozinha, limpar a casa de banho, limpar espaços habitacionais – não é só nas limpezas de primavera que há muito para fazer em casa. Isto porque, com o tempo, acumula-se muita sujidade dentro das suas quatro paredes: Manchas no chão, estofos e carpetes. Pólen, pó e impressões digitais nas janelas. Resíduos de comida e gordura na cozinha. Calcário e resíduos de sabão na casa de banho. No entanto, com apenas alguns truques, os equipamentos de limpeza, detergentes e remédios caseiros certos, pode remover a sujidade rapidamente e a sua casa ficará novamente limpa e higiénica.
Há muito para fazer pela casa. Na primavera, os vestígios do inverno devem ser removidos do pátio, da entrada e dos caminhos. No verão, as plantas devem ser regadas, o relvado cortado regularmente e as sebes, árvores e arbustos podados. No outono, o jardim deve ser preparado para o inverno, as folhas removidas e o mobiliário de jardim guardado. Aliás, os seus próprios veículos também precisam de manutenção regular – seja uma bicicleta, mota, carro ou caravana.
