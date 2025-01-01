Uma medida de limpeza regular antes de cada uso pode incluir aquecer o grelhador em lume alto por 15 minutos e depois limpar a grelha com uma escova de limpeza de grelhadores. Desta forma, quaisquer resíduos de alimentos ou ferrugem que tenham ficado podem ser facilmente removidos. Este processo também mata bactérias. Antes de colocar alimentos no grelhador, pulverize a grelha com um pouco de spray antiaderente, o que impede que os alimentos grudem no grelhador e permaneçam lá.

Existem também alguns truques para manter a gordura e os resíduos a um mínimo ao fazer churrasco. Use marinadas e outros molhos com moderação para garantir que não pinga em demasia na grelha. Graças aos tabuleiros de gotejamento de alumínio, a gordura e outros líquidos podem ser recolhidos, evitando que cheguem à grelha, ao fundo do grelhador ou a fendas estreitas numa churrasqueira. A sujidade grossa numa churrasqueira pode ser evitada através de 'grelhar indiretamente', especialmente com grelhadores a carvão. Para fazer isso, coloque um tabuleiro de gotejamento de alumínio no centro do nível inferior de um grelhador, e o carvão é empilhado à esquerda e à direita do tabuleiro. Os resíduos de cozimento podem ser recolhidos de forma controlada.

Após o uso, aqueça o grelhador numa configuração alta, de preferência com a tampa fechada, para que a maioria dos resíduos dentro do grelhador queime. Uma escova de arame pode ser usada para limpar as fendas – a escova será idealmente de lado único, duplo ou triplo, dependendo do design do grelhador. Esvazie os tabuleiros de gotejamento após o uso ou descarte-os na reciclagem.