      Limpeza de Churrasqueiras (BBQ): Eis como limpar um grelhador corretamente

      Não há nada como um churrasco no verão. Para muitas pessoas, fazer churrasco com a família e amigos no jardim ou no pátio é o ponto alto da estação de verão. Independentemente de um grelhador ser usado apenas em noites amenas de verão ou durante todo o ano, grelhadores elétricos, a carvão e a gás precisam de ser cuidados para que permaneçam fiáveis por um longo tempo. A limpeza de grelhadores é rápida e fácil com estas dicas práticas.

      Porque é que a limpeza regular do grelhador é importante?

      Para grelhar com segurança e conforto sempre que quiser, um grelhador deve ser limpo regularmente. Isto garantirá que o equipamento está sempre pronto para uso, e a limpeza e cuidado regulares garantem que os alimentos grelhados podem ser cozinhados na perfeição. A frequência com que o grelhador é limpo por dentro e por fora depende da frequência de uso da churrasqueira e da sujidade que se acumula. No entanto, uma limpeza intermédia simples deve ser feita regularmente. Uma limpeza completa e minuciosa, por exemplo com um limpador a vapor, é demorada, mas geralmente só é necessária uma ou duas vezes por ano – idealmente uma vez antes e uma vez depois da época de churrascos.

      Dicas

      Antes de usar um grelhador novo pela primeira vez, este deve ser aquecido a lume alto por aproximadamente 30 minutos. Isto permite que os resíduos de fabrico e de óleo se evaporem.

      Como limpar uma churrasqueira: antes ou depois de usar?

      Uma medida de limpeza regular antes de cada uso pode incluir aquecer o grelhador em lume alto por 15 minutos e depois limpar a grelha com uma escova de limpeza de grelhadores. Desta forma, quaisquer resíduos de alimentos ou ferrugem que tenham ficado podem ser facilmente removidos. Este processo também mata bactérias. Antes de colocar alimentos no grelhador, pulverize a grelha com um pouco de spray antiaderente, o que impede que os alimentos grudem no grelhador e permaneçam lá.

      Existem também alguns truques para manter a gordura e os resíduos a um mínimo ao fazer churrasco. Use marinadas e outros molhos com moderação para garantir que não pinga em demasia na grelha. Graças aos tabuleiros de gotejamento de alumínio, a gordura e outros líquidos podem ser recolhidos, evitando que cheguem à grelha, ao fundo do grelhador ou a fendas estreitas numa churrasqueira. A sujidade grossa numa churrasqueira pode ser evitada através de 'grelhar indiretamente', especialmente com grelhadores a carvão. Para fazer isso, coloque um tabuleiro de gotejamento de alumínio no centro do nível inferior de um grelhador, e o carvão é empilhado à esquerda e à direita do tabuleiro. Os resíduos de cozimento podem ser recolhidos de forma controlada.

      Após o uso, aqueça o grelhador numa configuração alta, de preferência com a tampa fechada, para que a maioria dos resíduos dentro do grelhador queime. Uma escova de arame pode ser usada para limpar as fendas – a escova será idealmente de lado único, duplo ou triplo, dependendo do design do grelhador. Esvazie os tabuleiros de gotejamento após o uso ou descarte-os na reciclagem.

      Weber®: wire brush for a grill
      Grill hood cleaning with a steam cleaner
      Grate cleaning with a steam cleaner

      Limpeza de Churrasqueiras (BBQ) com um Limpador a Vapor

      Para limpar minuciosamente superfícies de aço inoxidável, incluindo a coifa do grelhador, painéis laterais e comandos, considere usar um limpador a vapor. Primeiro, vaporize todas as superfícies usando a escova do limpador a vapor. Repita com um pano de microfibra, limpando todas as superfícies com o poder do vapor. A gordura e os resíduos de alimentos podem ser dissolvidos pelo vapor e absorvidos pelo pano de microfibra.

      Resíduos leves de gordura em aço inoxidável também podem ser limpos com água morna, detergente da loiça e um pano de microfibra. Em alternativa, limpadores de grelhadores especiais para dissolver gordura de lojas especializadas também funcionam bem.

      Para sujidade mais resistente em locais difíceis, como numa placa de grelha de ferro fundido ou numa prateleira de grelha de aço inoxidável, o limpador a vapor pode ser usado em combinação com uma pequena escova de latão. No caso de uma grelha esmaltada, é melhor usar um set de escovas de plástico. Esfregue a sujidade persistente usando a escova enquanto adiciona vapor. Limpe a sujidade solta com um pano velho. Se o grelhador estiver integrado numa cozinha exterior, o limpador a vapor também pode ser usado para remover gordura e resíduos de alimentos de superfícies como a bancada de trabalho.

      Dicas

      Ao limpar uma churrasqueira com um limpador a vapor, os pingos de água podem deixar manchas no chão, lajes de pedra ou em deques de madeira. É, portanto, aconselhável proteger a área debaixo do grelhador com papel alumínio ou jornal antes de limpar o grelhador em si. Em alternativa, existem tapetes de grelhador especiais e reutilizáveis para proteger as superfícies debaixo do seu grelhador contra gordura, comida e intempéries. Se algo correr mal, as suas lajes de pátio ficarão rapidamente limpas novamente com estas dicas.

      Limpeza de Churrasqueiras a Carvão com um Aspirador de Cinzas

      Com um grelhador a carvão, a gordura evaporada acumula-se com o tempo na cuba e na tampa. Isto pode ser removido com um limpador a vapor ou um agente de limpeza que dissolve gordura, conforme descrito acima.

      Contudo, grelhar com carvão não deixa apenas uma grelha incrustada e superfícies gordurosas, mas também cinzas no tabuleiro do grelhador. Depois de apagar as brasas, o carvão deve sempre arrefecer durante a noite (por aproximadamente 12 horas). No dia seguinte, tudo o que restar pode ser simplesmente limpo com um aspirador de cinzas e descartado com a ajuda de um balde de sujidade, e tudo isto sem ter de entrar em contacto com a sujidade.

      Ash is vacuumed from a grill using the Kärcher ash vacuum AD 2 battery
      Kärcher’s ash vacuum AD 2 Battery ash container is emptied

      Dica: Armazene o seu grelhador corretamente

      Depois de arrefecer e limpar o grelhador, é importante guardá-lo corretamente. Quando o aparelho não está a ser utilizado, as capas de proteção são uma boa opção. Protegem o BBQ contra pó, humidade e riscos. Os grelhadores em aço inoxidável podem ficar no exterior durante todo o ano sem problema, desde que utilizem uma capa.

      Informações de segurança para grelhadores elétricos, a carvão e a gás

      Grelhar com gás

      • Deve-se sempre acender com a tampa aberta.
      • Verificar e limpar os tabuleiros de gordura regularmente.
      • Desligar sempre o gás no próprio grelhador e só depois desligar a garrafa de gás.
      • Verificar regularmente a mangueira de gás quanto a fugas – especialmente após longos períodos de inatividade.
      • Nunca armazenar garrafas de gás em divisões fechadas.

      Grelhadores a carvão

      • Para acender o carvão, utilize cubos de ignição em vez de líquidos inflamáveis, pois estes representam um risco de segurança.
      • Use uma chaminé de carvão sobre a grelha do grelhador, nunca no chão.
      • Após grelhar, apague as brasas fechando as aberturas de ar e o ventilador.
      • Deve-se sempre deixar o carvão arrefecer durante a noite após grelhar e só o descartar após 12 horas de arrefecimento.

      Grelhar com um grelhador elétrico

      • Deve-se sempre ligar o grelhador apenas a tomadas com fusível individual e não utilizar adaptadores múltiplos.
      • Proteger as ligações da humidade.
      • Não utilizar grelhadores elétricos em interiores – são adequados apenas para utilização ao ar livre.

