O que deve ter em atenção ao limpar lajes de pátio?
Pátios feitos de betão ou pedra natural não só impressionam com o seu aspeto moderno, mas também com a sua manutenção descomplicada. Porque, em comparação com pátios de madeira, as lajes de pátio com superfícies lisas são mais fáceis de limpar. No entanto, é bastante normal ver sinais de uso nestes materiais: após algum tempo, não só se acumulam manchas nas lajes de pedra, como também algas, musgo e ervas daninhas se instalam nas juntas. Além de não terem um aspeto muito agradável, podem ser perigosos, sendo que o musgo e as algas em particular rapidamente se tornam escorregadios. Mas qual é a melhor forma de limpar lajes de pátio?
Para limpar pedras de pátio e lajes de pátio de betão, os proprietários de jardins podem usar ferramentas elétricas e auxiliares químicos, bem como remédios caseiros amigos do ambiente. Aplica-se o seguinte: para proteger as lajes do pátio de danos, o respetivo método de limpeza deve ser sempre adaptado ao material. Ferramentas como raspadores de juntas, limpadores de alta pressão, limpadores de superfície ou limpadores de pátio podem ser usadas tão bem quanto remédios caseiros testados e comprovados.