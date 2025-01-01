      LIMPEZA DE LAJES DE PÁTIO: UM GUIA PASSO-A-PASSO

      Particularmente nos meses mais quentes, um pátio é frequentemente usado como uma área extra de estar e jantar. Afinal, oferece muito espaço para se sentar confortavelmente, comer ou apanhar sol. Para que a área exterior realmente tenha o seu melhor aspeto, as lajes do pátio precisam de ser limpas completamente pelo menos duas vezes por ano. Com estas dicas e truques, os pátios voltarão a brilhar.

      O que deve ter em atenção ao limpar lajes de pátio?

      Pátios feitos de betão ou pedra natural não só impressionam com o seu aspeto moderno, mas também com a sua manutenção descomplicada. Porque, em comparação com pátios de madeira, as lajes de pátio com superfícies lisas são mais fáceis de limpar. No entanto, é bastante normal ver sinais de uso nestes materiais: após algum tempo, não só se acumulam manchas nas lajes de pedra, como também algas, musgo e ervas daninhas se instalam nas juntas. Além de não terem um aspeto muito agradável, podem ser perigosos, sendo que o musgo e as algas em particular rapidamente se tornam escorregadios. Mas qual é a melhor forma de limpar lajes de pátio?

      Para limpar pedras de pátio e lajes de pátio de betão, os proprietários de jardins podem usar ferramentas elétricas e auxiliares químicos, bem como remédios caseiros amigos do ambiente. Aplica-se o seguinte: para proteger as lajes do pátio de danos, o respetivo método de limpeza deve ser sempre adaptado ao material. Ferramentas como raspadores de juntas, limpadores de alta pressão, limpadores de superfície ou limpadores de pátio podem ser usadas tão bem quanto remédios caseiros testados e comprovados.

      A man cleans a patio with a Kärcher sweeper

      Remover sujidade solta das lajes de pátio

      Antes que o pátio possa ser completamente limpo, a sujidade solta deve ser primeiro removida da superfície. Isto significa trabalho extra, mas evita que a sujidade se espalhe ainda mais enquanto as lajes do pátio estão a ser limpas. Detritos soltos, como folhas ou raminhos, são melhor removidos com uma vassoura feita de palha ou plástico. Ancinhos de metal não são apenas barulhentos, o que poderia incomodar os vizinhos, mas também podem danificar a superfície. Aqueles com um pátio exterior particularmente grande devem ter uma varredora para fazer o trabalho por eles. Isto não só economiza tempo, mas também preserva energia.

      Dicas

      Para evitar a formação de musgo e algas, as lajes de pátio devem ser limpas regularmente, de preferência várias vezes por ano.

      Limpar as juntas do pátio

      Assim que a superfície do pátio for limpa, é hora de limpar as juntas. Para remover ervas daninhas, um raspador de juntas é adequado. Raspe ao longo das juntas e solte a vegetação, ervas daninhas ou musgo presos. Isto é muito demorado e requer alguma paciência, mas o esforço vale a pena. Se não tiver um raspador de juntas à mão, uma espátula de jardim também serve. Um removedor de ervas daninhas a bateria é mais eficiente e poupa as costas. Quem preferir uma alternativa simples também pode recorrer à água quente. A vantagem é que é barato e ecologicamente seguro, e também combate literalmente as ervas daninhas pela raiz, pois destrói a estrutura celular da planta, fazendo com que morra com o tempo. A desvantagem deste método é que as ervas daninhas permanecem inicialmente e a aplicação deve ser repetida várias vezes até que faça efeito.

      Assim que as juntas do pátio forem limpas e todos os detritos soltos forem removidos do pátio, é hora de limpar completamente as lajes do pátio.

      Detail of foam on stone slabs

      Limpeza de lajes de pátio: remoção de manchas e descolorações

      Salpicos de vinho tinto, manchas de molho à volta da mesa ou salpicos de gordura debaixo do grelhador; se manchas sujarem o pátio após noites animadas de verão, é necessária uma ação rápida. Isto porque, especialmente em lajes de pátio com superfícies porosas, os líquidos penetram rapidamente e podem levar a descolorações difíceis de remover posteriormente. Em particular, a gordura e o óleo deixam manchas persistentes em pisos de betão ou pedra. Produtos de limpeza para superfícies de pedra ou limpadores especiais para betão são uma boa forma de remover estes tipos de manchas. É feita uma distinção entre produtos de limpeza que são aplicados diretamente e aqueles que devem ser diluídos. Para estes últimos, é importante manter a proporção correta. O produto de limpeza é aplicado nas áreas afetadas e deve ser deixado a atuar por cerca de 2 a 5 minutos. Depois disso, enxague as áreas com água limpa. Em alternativa, o pátio pode ser limpo com remédios caseiros. Por exemplo, pode usar sabão diluído em água morna ou fazer o seu próprio limpador. Tudo o que precisa é de um pouco de bicarbonato de sódio ou vinagre. No entanto, antes de começar a trabalhar, é aconselhável testar o limpador numa parte discreta do pátio. Se o material descolorir, é melhor recorrer a auxiliares e produtos de limpeza profissionais.

      Se os remédios caseiros forem adequados, proceda da seguinte forma: Primeiro, dilua com água e distribua generosamente pela superfície do pátio. O vinagre pode ser aplicado diretamente ou numa proporção de 1:1 com água. No caso do bicarbonato de sódio, dissolva 1 a 5 colheres de sopa em 10 litros de água, dependendo do grau de sujidade. A mistura deve agora embeber durante 15 a 20 minutos. O pátio é então limpo com uma escova e, finalmente, enxaguado com água limpa.

      Limpeza de lajes de pátio com limpador de alta pressão

      Para remover completamente a sujidade de toda a superfície do pátio, um limpador de alta pressão é ideal. Devido ao facto de a água atingir o chão com uma pressão de até $180\ \text{bar}$, limpa as superfícies de forma extremamente fiável, sendo uma maneira muito conveniente e que economiza tempo para limpar as lajes do pátio. Mas tenha cuidado: dependendo do tipo de material, o jato de água direto pode tornar as lajes do pátio ásperas ou até mesmo danificá-las. Tipos de pedra duros podem ser limpos com alta pressão sem hesitação, enquanto apenas baixa pressão deve ser aplicada em pedras naturais mais macias. Para limpar completamente as lajes do pátio com pouca pressão, é recomendado usar o limpador de alta pressão em combinação com um limpador de superfície, onde a distância dos bicos à superfície pode ser aumentada e, assim, limpar de forma mais suave. Em alternativa, para superfícies mais pequenas, pode ser usado um limpador de mão com uma escova de potência correspondente.

      A man cleans his patio slabs with a Kärcher pressure washer and surface cleaning attachment
      A woman cleans her patio with a Kärcher patio cleaner

      Limpeza com o limpador de pátio

      Além dos limpadores de alta pressão, um limpador de pátio elétrico também é adequado para limpar lajes de pátio. Graças à combinação de duas escovas de rolo rotativas e intermutáveis para superfícies de madeira ou pedra, bem como ao fornecimento de água integrado, até sujidade persistente e depósitos verdes podem ser soltos. Pode ajustar a quantidade de água utilizada dependendo da superfície que precisa de ser limpa. Use apenas a água necessária.

      E é assim que se limpam as lajes do pátio em apenas alguns passos:

      • Passo 1: Antes de começar, o limpador de pátio deve ser primeiro ligado a um fornecimento de água. Uma mangueira de jardim convencional é perfeitamente suficiente para isso.
      • Passo 2: Uma vez ligada a mangueira, abra o fornecimento de água localizado no manípulo. Aqui, a quantidade de água desejada para a limpeza do pátio pode ser ajustada. Para materiais como betão, tende a precisar de menos, para madeira ou pedra é necessária um pouco mais de água.
      • Passo 3: Para começar, ligue o dispositivo. Para limpar as lajes do pátio de forma otimizada, o limpador de pátio deve ser movido uniformemente para a frente e para trás sobre a superfície. A sujidade é solta pelos rolos que giram para trás e é imediatamente lavada pelo jato de água integrado.
      • Passo 4: Basta enxaguar a superfície brevemente com a mangueira de jardim e as lajes do pátio estão limpas.

        Como limpar lajes de pátio feitas de pedra natural?

        Pátios feitos de pedra natural, como granito, mármore, arenito ou calcário, são robustos, resistentes à abrasão e mantêm a sua cor original. A desvantagem é que o material natural tem pequenas reentrâncias nas quais se acumulam sujidade e depósitos verdes. Contudo, antes de recorrer diretamente ao limpador de alta pressão ou a um limpador de pátio elétrico, informe-se primeiro sobre a dureza da pedra. Quanto mais dura for uma pedra, menos sensível será a ferramentas elétricas. Materiais muito duros, como granito ou basalto, podem ser limpos com alta pressão sem problemas. Com pedras naturais mais macias, é melhor usar baixa pressão ou limpar à mão. Para limpar superfícies mais pequenas, sabão com pH neutro, um pouco de água e uma escova são adequados. Se quiser limpar áreas maiores de pedra natural de forma eficiente, pode usar o limpador de pátio elétrico ou trabalhar com o limpador de alta pressão e um limpador de superfície.

        Cleaning patio stone slabs with a Kärcher pressure washer

        Como limpar um pátio de betão?

        O betão é durável e robusto, mas a sua alta absorção é uma desvantagem. Os líquidos penetram através dos poros abertos mais rapidamente do que na pedra natural. Portanto, é recomendado limpar as superfícies de pátio de betão com uma pequena quantidade de água. Para pequenas manchas ou sujidade, areia de limpeza é útil. Esta atua como lixa e dissolve a sujidade seca de forma eficaz.

        Depósitos verdes e algas são removidos com água morna e uma esfregona. Para uma limpeza amiga do ambiente, um sabão biodegradável é o melhor. Para isso, dissolva primeiro o sabão em água morna, depois aplique-o na superfície e deixe a mistura por 20 a 30 minutos. Em seguida, esfregue a superfície com uma escova ou uma escova de mão. Depois, o pátio deve ser enxaguado completamente com água limpa para remover todos os resíduos de sabão.

        Tutorial: Limpeza de lajes de pátio

        Isto também lhe poderá interessar: