Salpicos de vinho tinto, manchas de molho à volta da mesa ou salpicos de gordura debaixo do grelhador; se manchas sujarem o pátio após noites animadas de verão, é necessária uma ação rápida. Isto porque, especialmente em lajes de pátio com superfícies porosas, os líquidos penetram rapidamente e podem levar a descolorações difíceis de remover posteriormente. Em particular, a gordura e o óleo deixam manchas persistentes em pisos de betão ou pedra. Produtos de limpeza para superfícies de pedra ou limpadores especiais para betão são uma boa forma de remover estes tipos de manchas. É feita uma distinção entre produtos de limpeza que são aplicados diretamente e aqueles que devem ser diluídos. Para estes últimos, é importante manter a proporção correta. O produto de limpeza é aplicado nas áreas afetadas e deve ser deixado a atuar por cerca de 2 a 5 minutos. Depois disso, enxague as áreas com água limpa. Em alternativa, o pátio pode ser limpo com remédios caseiros. Por exemplo, pode usar sabão diluído em água morna ou fazer o seu próprio limpador. Tudo o que precisa é de um pouco de bicarbonato de sódio ou vinagre. No entanto, antes de começar a trabalhar, é aconselhável testar o limpador numa parte discreta do pátio. Se o material descolorir, é melhor recorrer a auxiliares e produtos de limpeza profissionais.

Se os remédios caseiros forem adequados, proceda da seguinte forma: Primeiro, dilua com água e distribua generosamente pela superfície do pátio. O vinagre pode ser aplicado diretamente ou numa proporção de 1:1 com água. No caso do bicarbonato de sódio, dissolva 1 a 5 colheres de sopa em 10 litros de água, dependendo do grau de sujidade. A mistura deve agora embeber durante 15 a 20 minutos. O pátio é então limpo com uma escova e, finalmente, enxaguado com água limpa.