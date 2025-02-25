Universo das baterias
Seja 18 V, 36 V, alimentação por bateria ou alimentação por bateria +: Aqui encontra informações completas sobre as vantagens, características e compatibilidade dos sistemas de baterias substituíveis da Kärcher.
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Qual é a autonomia da bateria? Quais baterias são compatíveis com quais dispositivos? Como funciona a tecnologia em tempo real da Kärcher? As respostas a estas e outras perguntas sobre as plataformas de baterias substituíveis da Kärcher podem ser encontradas aqui, nas Perguntas Frequentes.