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Country: Portugal
A Kärcher dispõe de bombas de água potentes e fáceis de utilizar para todas as necessidades e uma grande variedade de situações. Quer usar água recuperada de fontes alternativas na sua casa e jardim para poupar água potável preciosa? As bombas de reforço da Kärcher transportam de forma fiável a água da chuva e a água subterrânea de barris, cisternas ou poços para onde for necessário. Pode comprar bombas de reforço da Kärcher tanto para regar o seu jardim como para uso doméstico, por exemplo, como bombas domésticas. Se pretende esvaziar a sua piscina ou lago do jardim antes da limpeza de primavera, uma bomba submersível da Kärcher é a solução perfeita. Pode escolher entre modelos para água limpa e modelos para água suja. Como fabricante, a Kärcher possui uma vasta experiência no desenvolvimento e produção de bombas, inclusive para uso profissional.
Com bombas submersíveis é possível bombear água limpa de piscinas, barris de água ou do chão após fugas da máquina de lavar roupa até um nível de 1 mm.
As bombas para água suja são adequadas para bombear rapidamente água de inundações ou água de tanques de jardim ou valas de escavação.
As bombas de rega são concebidas para utilizar água de poços, cisternas e reservatórios para regar plantas e relvados.
As bombas domésticas transportam água de fontes alternativas para uso doméstico (por exemplo, descarga de sanitas e máquinas de lavar roupa).
Temos a solução certa para cada necessidade, e as nossas bombas inovadoras ajudam-no a regar o seu jardim de forma fácil e sustentável. As bombas de reforço transportam água da chuva e água subterrânea para onde é necessária, no jardim e em casa. Já as bombas submersíveis são utilizadas para remover água indesejada ou que já não é necessária. E a sua tarefa? Simplesmente sentar-se e relaxar!
As potentes bombas submersíveis Kärcher oferecem ajuda rápida e fiável quando é necessário bombear água limpa ou suja. As bombas submersíveis Kärcher incluem o comprovado vedante mecânico de anel deslizante em cerâmica, utilizado em aplicações profissionais. Este vedante de alta qualidade torna as bombas mais robustas, prolonga a vida útil e torna-as ideais para utilizações exigentes dentro e fora de casa. Mesmo quando é necessário agir rapidamente numa situação de inundação, uma bomba submersível é a solução perfeita. Quer se trate de uma fuga na máquina de lavar, chuva intensa ou um esgoto entupido, uma bomba submersível Kärcher ajuda a remover a água de forma rápida, segura e fiável.
As bombas submersíveis de aspiração plana da gama SP Flat aspiram água limpa ou ligeiramente suja até um nível de apenas 1 mm. Este tipo de bomba de água é utilizado, por exemplo, para esvaziar a água de uma piscina antes de uma limpeza profunda ou para remover rapidamente água em casa após uma fuga na máquina de lavar.
As bombas para águas sujas permitem bombear água residual muito suja e lamacenta. Mesmo partículas maiores, com um tamanho de grão até 30 mm, não representam qualquer problema. Por isso, estes produtos são recomendados para esvaziar lagos de jardim, bem como para ajudar rapidamente em situações de inundação ou quando poços de escavação se enchem de água.
Versáteis graças à função 2 em 1: as bombas SP Dual combinam aspiração plana até 1 mm com a possibilidade de bombear água suja com partículas até 20 mm. O cesto filtrante na base da carcaça pode ser ajustado de forma rápida e simples a qualquer aplicação. A SP Dual é perfeita para remover água de caves inundadas, lagos de jardim e piscinas.
A água da rede é um recurso precioso e dispendioso. Por isso, em muitos casos, vale a pena utilizar água proveniente de fontes alternativas. Os proprietários de jardins podem escolher o tipo de bomba adequado para recolher água da chuva de cisternas e depósitos e utilizá-la para regar plantas e relvados.
As bombas BP Home permitem abastecer a sua casa com água reutilizada proveniente de poços, cisternas e fontes semelhantes, por exemplo para descargas de autoclismo ou para alimentar a máquina de lavar. As bombas ligam e desligam automaticamente conforme a necessidade. Estão equipadas com válvula de retenção integrada, indicador de pressão no aparelho e um depósito de compensação de pressão.
Estas bombas foram concebidas para regar relvados com aspersores e plantas com bicos de rega ou lanças pulverizadoras. Para isso, pode ser utilizada água reutilizada proveniente de fontes alternativas, como depósitos de água da chuva e cisternas. O interruptor ergonómico de ligar/desligar, acionado com o pé, oferece maior comodidade, evitando a necessidade de se baixar.
Uma solução abrangente com pressão constante para fornecer água reutilizada de forma fiável à casa e para regar o jardim, utilizando fontes naturais alternativas. Quando é necessária água, estas bombas ligam-se automaticamente e desligam-se novamente de forma automática após a utilização. As bombas multicelulares da gama oferecem ainda mais potência. Com a mesma taxa de caudal, consomem cerca de 30% menos energia do que as bombas convencionais.
Estas bombas tornam muito fácil utilizar água de um depósito de água da chuva para regar o jardim. A utilização das bombas é simples. O interruptor de ligar/desligar está montado diretamente na borda do depósito, o que facilita a sua utilização. A versão sem fios, alimentada por bateria de 18 V, pode ser utilizada sem necessidade de acesso a uma tomada elétrica. Graças ao seu design compacto e estreito, as bombas BP Barrel encaixam facilmente em contentores IBC.
Estas bombas são colocadas diretamente na água em cisternas, depósitos ou poços para a rega do jardim, respondendo a uma ampla variedade de necessidades. Uma carcaça em aço inoxidável resistente à corrosão oferece proteção duradoura ao mecanismo da bomba. A utilização da bomba é prática e segura: se não conseguir funcionar corretamente devido a um nível de água baixo, a bomba desliga-se automaticamente.
Graças à sua secção transversal reduzida, as bombas BP Deep Well podem ser utilizadas em aberturas estreitas e poços profundos. São utilizadas para elevar água a partir de maiores profundidades. A hidráulica multicelular fornece a pressão necessária para este tipo de aplicação. As bombas possuem carcaça em aço inoxidável, uma vez que permanecem continuamente submersas durante o funcionamento.