A Kärcher dispõe de bombas de água potentes e fáceis de utilizar para todas as necessidades e uma grande variedade de situações. Quer usar água recuperada de fontes alternativas na sua casa e jardim para poupar água potável preciosa? As bombas de reforço da Kärcher transportam de forma fiável a água da chuva e a água subterrânea de barris, cisternas ou poços para onde for necessário. Pode comprar bombas de reforço da Kärcher tanto para regar o seu jardim como para uso doméstico, por exemplo, como bombas domésticas. Se pretende esvaziar a sua piscina ou lago do jardim antes da limpeza de primavera, uma bomba submersível da Kärcher é a solução perfeita. Pode escolher entre modelos para água limpa e modelos para água suja. Como fabricante, a Kärcher possui uma vasta experiência no desenvolvimento e produção de bombas, inclusive para uso profissional.