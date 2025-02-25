Traga o efeito 'WOW' de volta ao seu espaço
O pavimento pode ser duro, mas isso não significa que a sua limpeza também o tenha de ser. Com uma das nossas lavadoras de pavimentos, tudo é limpo com facilidade.
Quer que a limpeza do seu chão seja simplesmente mais rápida e conveniente? Gostaria de limpar tudo de uma só vez, preferencialmente sem ter de aspirar antes? Temos soluções surpreendentes para cada tarefa – e a decisão é sua. Se procura um modelo leve e ágil, a sua melhor aposta é o FC 2-4 com bateria substituível. No entanto, se preferir uma versão topo de gama com vários modos de limpeza, escolha o FC 8 com o seu moderno ecrã LCD e ligação à app.
O pavimento pode ser duro, mas isso não significa que a sua limpeza também o tenha de ser. Com uma das nossas lavadoras de pavimentos, tudo é limpo com facilidade.
Desempenho de área de aprox. 230 m² por carga de bateria
Desempenho de área de aprox. 175 m² por carga de bateria
Desempenho de área de aprox. 90 m²por carga de bateria
Os nossos limpadores de chão oferecem várias configurações para diferentes tipos de pisos e sujidade. No FC 8, a ligação à app pode ser utilizada para transferir uma seleção de dez modos de limpeza para o dispositivo. Este modelo também oferece a opção de configurar os seus próprios modos de limpeza personalizados para satisfazer todos os seus requisitos.
Máxima liberdade de movimento e flexibilidade, bem como uma autonomia que pode ser prolongada em qualquer medida com as baterias intermutáveis Kärcher Battery Power de 4 V para os modelos FC 4-4 e FC 2-4. Duradouras e potentes graças às células de iões de lítio. A bateria intermutável também pode ser utilizada em todos os outros dispositivos Kärcher Battery Power de 4 V.
Graças à tecnologia Hygienic!Spin, os limpadores de chão Kärcher removem até 99,9% de todas as bactérias domésticas comuns de todos os pisos duros domésticos comuns.****
Acabou-se a esfrega manual. Acabou-se o tedioso torcer dos panos de limpeza do chão, uma vez que a sujidade é continuamente removida dos rolos pela função de autolimpeza. Acabou-se o arrastar do balde graças ao depósito de água limpa e ao depósito de água suja separadamente integrados e facilmente removíveis.
Baixa humidade residual significa que os limpadores de chão Kärcher são adequados para todos os pisos duros (pedra, azulejos, parquet, laminado, vinil). Pode-se voltar a andar nos pisos num instante. Cuidado perfeito com o chão combinado com detergentes e agentes de cuidado Kärcher.
O acionamento central dos rolos nos modelos FC 8, FC 7 e FC 4-4 garante excelentes resultados de limpeza nos cantos e ao longo das bordas.
Os rolos de limpeza Pure!Roll de alta qualidade são rápidos e fáceis de encaixar e remover. Os rolos também são laváveis na máquina até 60ºc.
Em comparação com a limpeza com uma esfregona e balde tradicionais.***
Ideal para fazer uma pausa – os nossos limpadores de chão ficam em pé sozinhos.
Com a tecnologia de lavagem patenteada, a Kärcher foi uma das primeiras marcas em todo o mundo a lançar um dispositivo para limpeza 2 em 1 (recolha de sujidade grossa e lavagem em uma única etapa) e estabeleceu assim uma nova categoria de produtos.
A FC 8 Smart Signature Line acaba com a velha regra doméstica "Primeiro aspirar, depois lavar" com a mesma facilidade com que elimina todos os tipos de sujidade diária, seca ou húmida. Os seus dois pares de rolos Duo!Move de rotação inversa entram imediatamente em ação e, desta forma, devolvem ao seu pavimento o brilho de outrora em metade do tempo**. Agora com um atrativo ecrã LCD e ligação à aplicação: transfira para o aparelho uma seleção de dez modos de limpeza, otimizados para diferentes tipos de pavimento, ou configure modos de limpeza personalizados para resultados de limpeza perfeitos.
Orientação impecável durante todo o processo de limpeza graças a instruções passo a passo e avisos em caso de erros de utilização.
Dois modos de limpeza padrão com diferentes fluxos de água e velocidades de rolo, bem como uma função boost para sujidade persistente, estão predefinidos no dispositivo. Com ligação a app: modos de limpeza para dez tipos de chão com diferentes fluxos de água e velocidades de rolo podem ser transferidos para o dispositivo, e modos de limpeza personalizados podem ser configurados.
Máxima liberdade de movimento durante a limpeza graças à potente bateria de iões de lítio com uma autonomia de cerca de 60 minutos, o que é suficiente para cobrir 230m2
Volume agradável de apenas 59 dB(A).
Limpeza de chão sem esforço – sem arrastar um balde, sem torcer o pano de limpeza do chão à mão, sem esfregar.
A assinatura do fundador da empresa, Alfred Kärcher, marca o produto como o melhor dispositivo Kärcher na sua categoria. O suporte de aplicação (app) e a extensão da garantia são benefícios exclusivos adicionais.
A função de autolimpeza System!Clean limpa as mangueiras e os rolos rapidamente com 400 revoluções de rolo por minuto.
Desliza sem esforço sobre o chão e pode chegar facilmente debaixo dos móveis graças aos seus quatro rolos que giram em sentidos opostos e à sua junta giratória.
Para iluminar espaços debaixo de móveis ou em nichos e cantos escuros.
Remove todos os tipos de sujidade diária seca e húmida numa única etapa – sem o incómodo de aspirar previamente e limpando sempre até à borda. Uma limpeza completa remove até 99,9 por cento de todas as bactérias domésticas comuns de todos os pisos duros domésticos comuns.****
Ideal para fazer uma pausa – o dispositivo fica em pé sozinho.
Descubra como obter resultados de limpeza perfeitos com a sua FC 8 Smart Signature Line.
Através do Bluetooth, pode ligar facilmente a sua lavadora de pavimentos ao smartphone utilizando a aplicação Home & Garden. Aproveite as nossas dicas de especialistas e uma grande variedade de modos de limpeza recomendados para diferentes tipos de chão, ou crie os seus próprios modos personalizados.
A definição certa para cada tipo de sujidade. Dois modos de limpeza padrão com diferentes volumes de água e velocidades de rolo, e uma função boost para sujidade persistente, estão predefinidos no dispositivo. Isto significa que cada piso pode ser limpo de forma suave e eficaz.
Com a app, pode transferir permanentemente a sua escolha de dez modos de limpeza para o dispositivo – cada um oferecendo diferentes volumes de água e velocidades de rolo para diferentes tipos de pavimentos. Isto significa que obtém sempre os melhores resultados de limpeza para cada piso.
Definições úteis, como o indicador de bateria e uma escolha de 36 idiomas, podem ser ajustadas através do ecrã do dispositivo. Uma saudação personalizada, os LEDs, a duração da pré-humidificação, a duração do boost e a exibição de notificações podem ser configuradas através da app.
Configure os seus próprios modos de limpeza definindo o volume de água e a velocidade do rolo em cinco fases e encontre a combinação ideal para os seus pisos.
Tanto na app como no ecrã, as instruções e os avisos guiam-no perfeitamente ao longo de todo o processo de limpeza e fornecem dicas úteis.
Se houver novas atualizações de sistema disponíveis para o seu dispositivo, aparecerá uma notificação na app, e a atualização pode ser executada a partir da própria app.
Graças ao inovador e patenteado sistema de raspagem, as lavadoras de pavimentos Kärcher não necessitam de uma unidade de aspiração. Os rolos com função de autolimpeza são continuamente humedecidos com água limpa e lavam o pavimento de forma eficaz a até 500 rotações por minuto. A água suja produzida é recolhida de forma eficiente e acumulada num depósito separado.
Graças ao inovador e patenteado sistema de raspagem, pode obter resultados de limpeza perfeitos com as nossas lavadoras de pavimentos 2 em 1. Elas lavam e recolhem todos os tipos de sujidade diária, seca ou húmida, num único passo – chegando mesmo a cantos e arestas sem esforço. Os cabelos e pelos também são recolhidos de forma fiável pelos pentes de cabelo integrados.
Experimente a limpeza fácil com a tecnologia Duo!Move da FC 7 e FC 8. Dois pares de rolos de rotação inversa removem o dobro da sujidade e poupam 50% do tempo. O efeito de flutuação faz com que os aparelhos deslizem literalmente sobre o pavimento, o que significa que precisa de aplicar menos força.
A articulação giratória flexível torna as manobras em torno de móveis e cantos extremamente simples.
Finalmente, um aparelho que consegue limpar em todo o lado! As lavadoras de pavimentos da Kärcher chegam a todos os cantos sem esforço. O seu design estreito permite-lhes rodar 180° e deslizar sob os móveis com facilidade, removendo a sujidade e as manchas mesmo em locais de difícil acesso.
Acabaram-se as tarefas domésticas barulhentas! Graças à tecnologia de raspagem patenteada, as lavadoras de pavimentos da Kärcher funcionam sem qualquer ventilador de aspiração e, ainda assim, limpam de forma potente e silenciosa. Isto significa que pode limpar enquanto os seus filhos dormem ou brincam, e os seus animais de estimação não precisam de ficar agitados com o ruído da limpeza.
Com a gama de acessórios e detergentes disponível para as lavadoras de pavimentos da Kärcher, a limpeza e a manutenção podem ser perfeitamente adaptadas ao seu pavimento. O detergente universal, por exemplo, é adequado para qualquer pavimento duro, enquanto os detergentes especiais para madeira e pedra cuidam e protegem adicionalmente estes tipos de superfícies. Os rolos para pedra são especialmente adequados para pavimentos resistentes, como pedra e ladrilhos cerâmicos.