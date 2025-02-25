Lavadoras de pavimentos

A FC 8 Smart Signature Line acaba com a velha regra doméstica "Primeiro aspirar, depois lavar" com a mesma facilidade com que elimina todos os tipos de sujidade diária, seca ou húmida. Os seus dois pares de rolos Duo!Move de rotação inversa entram imediatamente em ação e, desta forma, devolvem ao seu pavimento o brilho de outrora em metade do tempo**. Agora com um atrativo ecrã LCD e ligação à aplicação: transfira para o aparelho uma seleção de dez modos de limpeza, otimizados para diferentes tipos de pavimento, ou configure modos de limpeza personalizados para resultados de limpeza perfeitos.