Quando é que os decks de madeira devem ser limpos?
Quer se trate de pátios de madeira, pedra ou betão, qualquer área exterior está exposta a uma variedade de condições meteorológicas. Vento, chuva e luz solar podem causar bastantes problemas a um deck de madeira. Especialmente a humidade persistente nos meses de outono e inverno pode atacar a madeira e torná-la porosa. Além disso, há sinais de desgaste quando as pessoas comem, festejam e vivem no deck de madeira no verão. Isto pode resultar em riscos, fissuras, manchas e descoloração na madeira.
Mas qual é a melhor altura para limpar um deck de madeira? É recomendado fazer uma limpeza básica duas vezes por ano. Aconselhamos a limpeza do pátio de madeira no início da época de jardinagem, na primavera, e no outono, para preparar o jardim para o inverno. A limpeza e manutenção do deck de madeira deve ser sempre feita com tempo seco, para que a madeira possa secar completamente após a limpeza.