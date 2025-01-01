      Limpeza de decks de madeira: Como limpar decks de madeira de forma rápida e fácil

      m pátio oferece muitas vantagens, especialmente no verão. Pode ser usado como um refúgio para relaxar e apanhar sol, ou para se sentar e desfrutar da companhia de amigos e familiares. O deck de madeira é particularmente popular, pois irradia uma naturalidade calorosa e transforma a área exterior num acolhedor espaço de convívio ao ar livre. A desvantagem da madeira, em contraste com o betão ou a pedra, é a sua sensibilidade, dependendo da variedade de madeira utilizada. Para desfrutar do seu deck de madeira por muito tempo, é, portanto, importante limpar e manter o deck regularmente. Aqui estão algumas dicas para a limpeza de pátios de madeira.

      Quando é que os decks de madeira devem ser limpos?

      Quer se trate de pátios de madeira, pedra ou betão, qualquer área exterior está exposta a uma variedade de condições meteorológicas. Vento, chuva e luz solar podem causar bastantes problemas a um deck de madeira. Especialmente a humidade persistente nos meses de outono e inverno pode atacar a madeira e torná-la porosa. Além disso, há sinais de desgaste quando as pessoas comem, festejam e vivem no deck de madeira no verão. Isto pode resultar em riscos, fissuras, manchas e descoloração na madeira.

      Mas qual é a melhor altura para limpar um deck de madeira? É recomendado fazer uma limpeza básica duas vezes por ano. Aconselhamos a limpeza do pátio de madeira no início da época de jardinagem, na primavera, e no outono, para preparar o jardim para o inverno. A limpeza e manutenção do deck de madeira deve ser sempre feita com tempo seco, para que a madeira possa secar completamente após a limpeza.

      A woman vacuums her wooden deck

      Porque é que os decks de madeira devem ser limpos regularmente?

      Existem várias razões para limpar o seu deck de madeira regularmente:

      • O acinzentamento é reduzido ou totalmente evitado
      • O pátio de madeira mantém a sua aparência
      • Os depósitos verdes, como o musgo, são removidos
      • Não existem pontos escorregadios na madeira
      • Não há encharcamento ou pontos húmidos devido à sujidade acumulada
      • Os fungos prejudiciais não se conseguem multiplicar

      Preparações antes de limpar o deck de madeira

      Antes de começar, todo o mobiliário de jardim e floreiras devem ser removidos para permitir o acesso desimpedido a todos os cantos do pátio. Agora, toda a área exterior pode ser limpa com uma vassoura. Para remover as folhas caídas, de forma particularmente rápida e eficaz, pode ser usado um soprador de folhas e um aspirador/soprador a bateria. Só coloque o mobiliário de jardim de volta no deck quando tiver a certeza de que o pavimento está completamente seco. O tempo de secagem pode ser usado de forma eficaz para também limpar o mobiliário de jardim.

      Qual é a melhor forma de limpar o deck de madeira?

      O grau de sujidade irá determinar como limpar o deck de madeira. Se apenas se acumularam folhas ou algum depósito verde, a limpeza pode geralmente ser feita de forma rápida e fácil à mão. Isto não requer quaisquer agentes de limpeza especiais. Em vez disso, uma vassoura com cerdas fortes, uma escova de mão ou uma esponja comum, um pouco de água morna e sabão são geralmente mais do que suficientes para remover eficazmente a sujidade do deck de madeira.

      Para depósitos persistentes, como depósitos verdes pesados, no entanto, é necessária uma pequena ajuda extra. Um limpa-pátios com escovas de rolo para superfícies de madeira funciona bem. Limpa de forma suave e poderosa ao mesmo tempo, utilizando uma quantidade mínima de água. Os dois rolos de escovas soltam a sujidade sem grande esforço e os bicos de água montados acima deles reforçam este efeito e enxaguam a sujidade ao mesmo tempo. O fornecimento de água pode ser regulado manualmente através de uma válvula, dependendo do grau de sujidade. Uma vez que o potente motor é fixado centralmente e as escovas podem alcançar cantos e extremidades, a sujidade ao longo das paredes da casa também pode ser removida facilmente. Graças às escovas intermutáveis, podem ser limpas tanto superfícies de madeira como superfícies de pedra lisas.

      A woman cleans her wooden decking with a Kärcher patio cleaner
      Close up: Kärcher patio cleaner in action

      Dica

      Para reduzir a força necessária ao trabalhar com o limpa-pátios, segure a ferramenta num ângulo pequeno, o mais próximo possível do chão.

      Usar um equipamento de limpeza de alta pressão para limpar decks de madeira

      Para manter o deck de madeira, também pode recorrer ao equipamento de limpeza de alta pressão, mas certifique-se de que o utiliza apenas com a configuração ou acessórios corretos. A madeira é um material macio e pode ser bastante delicada, dependendo da variedade e do modo como foi processada. Portanto, o método e os acessórios para limpar o deck de madeira devem ser bem pensados. Teste o método escolhido num local discreto antes de prosseguir. Ao configurar o equipamento de limpeza de alta pressão, fatores como o acabamento, o tratamento e o estado da madeira devem ser tidos em consideração. Quanto mais sensível for o material, mais baixa deve ser a pressão.

      É assim que se limpa o deck de madeira com um equipamento de limpeza de alta pressão, detergente e escova de esfrega potente:

      A Kärcher dirt blaster pressure washer lance cleans wood

      Passo 1: Aplicar o detergente

      A sujidade mais grossa nos pátios é removida particularmente bem quando um detergente para madeira é aplicado na superfície, por exemplo, através do tubo de jato Vario-Power, e depois é utilizado o equipamento de limpeza de alta pressão. O detergente 3-em-1 para madeira não só limpa em profundidade, como também proporciona proteção UV, bem como um componente de cera natural que trata a madeira e a protege da sujidade e da humidade. Molhe a superfície uniformemente com espuma e deixe o produto de limpeza atuar durante dois a cinco minutos.

      A Kärcher power scrubber cleans a wooden deck

      Passo 2: Esfregar o deck de madeira

      Para limpar bem o pátio de madeira, primeiro remova o bico de jato plano e acople a escova de esfrega potente ao equipamento de limpeza de alta pressão. O uso da escova é particularmente recomendado em decks de madeira, porque as cerdas finas alcançam as ranhuras da superfície. Existem também três bicos de alta pressão na escova, que aumentam o poder de limpeza da mesma. Agora, mova a escova de esfrega potente para trás e para a frente de forma uniforme, enquanto adiciona água. Esfregue sempre no sentido do veio da madeira.

      [A wooden deck coated in cleaning foam

      Passo 3: Reaplique o produto de limpeza

      Para uma proteção mais duradoura, o detergente 3-em-1 para madeira pode ser reaplicado. Para tal, volte a acoplar o tubo de jato ao equipamento de limpeza de alta pressão e aplique o detergente uniformemente na superfície de madeira com o bico de jato plano, deixando-o atuar (ver passo 1).

      A Kärcher surface cleaner cleans wooden decking

      Passo 4: Enxaguar o deck

      Por fim, enxague o deck de madeira com o bico de pulverização plano no sentido do veio da madeira. Ao limpar decks de madeira, utilize apenas o bico de jato plano, pois o jateamento pontual ou os bicos fresadores de sujidade podem danificá-lo no processo. Ao enxaguar o deck, mantenha uma distância de 30 cm da superfície para obter o resultado ideal. Deixe o deck secar em seguida.

      Os decks de madeira também podem ser limpos de forma especialmente suave e com baixa pressão de água usando um limpa-superfícies com função de enxaguamento integrada.

      Remover sujidade grossa e descoloração cinzenta de decks de madeira

      Manchas mais grossas devido à ação do tempo e ao uso diário do pátio são (quase) impossíveis de evitar. Com o tempo, a madeira torna-se cinzenta devido à humidade e à luz solar, ou formam-se depósitos e manchas. Para remover estes, o deck de madeira deve primeiro ser brevemente pulverizado com água. Qualquer sujidade restante é então removida com uma vassoura ou escova de mão. Para combater a coloração cinzenta da madeira, existem agentes de limpeza especiais no mercado. O agente é aplicado na madeira e deve ser deixado a atuar por várias horas antes de ser enxaguado com água limpa.

      Using a broom to spread a liquid on a wooden deck

      Remover verdete

      O verdete húmido torna o deck de madeira numa confusão escorregadia. A madeira torna-se cada vez mais deslizante devido à humidade que se instala no musgo e noutra vegetação. Para evitar acidentes, o musgo deve ser limpo imediatamente do deck de madeira. Remédios caseiros como um pouco de água morna, amido de milho e bicarbonato de sódio são excelentes para este fim. Esta solução pode ser usada para fazer uma pasta de limpeza para remover depósitos verdes e musgo. Adicione três colheres de sopa de amido de milho a cerca de 500 ml de água morna e mexa bem para que o amido se dissolva. Ao misturar a pasta, certifique-se de que não se formam grumos. Em seguida, coloque a mistura ligeiramente cremosa num tacho com 100 g de bicarbonato de sódio e deite 5 litros de água por cima. Leve a mistura ao ponto de ebulição no fogão.

      Agora aplique a pasta de limpeza no deck de madeira e trabalhe-a com uma escova de esfrega ou escova de mão. Após algumas horas de imersão, a mistura deve ser completamente enxaguada do deck de madeira com uma mangueira de jardim.

      Limpar decks e réguas de madeira com outros remédios caseiros

      Além da mistura de carbonato de sódio e amido, existem outros remédios caseiros para manter o deck de madeira. Por exemplo, o detergente da loiça diluído ajuda contra manchas simples. Umas poucas gotas de detergente da loiça dissolvidas em água são suficientes. Simplesmente espalhe generosamente sobre as réguas de madeira e, em seguida, esfregue-as completamente com uma escova ou uma vassoura de cerdas. Por fim, enxague o deck com água limpa. O sabão líquido também funciona. Aplique sabão não diluído no deck de madeira, esfregue com uma escova e, depois, enxague completamente com água limpa.

      Manter decks de madeira com óleo

      Para selar a madeira e protegê-la de voltar a ficar suja, pode-se aplicar um óleo de madeira especial após a limpeza. o óleo não só ajuda a madeira a reter a sua cor, como também sela rachas e irregularidades no material. também protege contra a humidade. alguns produtos de limpeza de madeira protegem a madeira, por isso não há necessidade de qualquer tratamento subsequente com óleo.

      Tutorial: Limpeza de decks de madeira

