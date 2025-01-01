O grau de sujidade irá determinar como limpar o deck de madeira. Se apenas se acumularam folhas ou algum depósito verde, a limpeza pode geralmente ser feita de forma rápida e fácil à mão. Isto não requer quaisquer agentes de limpeza especiais. Em vez disso, uma vassoura com cerdas fortes, uma escova de mão ou uma esponja comum, um pouco de água morna e sabão são geralmente mais do que suficientes para remover eficazmente a sujidade do deck de madeira.

Para depósitos persistentes, como depósitos verdes pesados, no entanto, é necessária uma pequena ajuda extra. Um limpa-pátios com escovas de rolo para superfícies de madeira funciona bem. Limpa de forma suave e poderosa ao mesmo tempo, utilizando uma quantidade mínima de água. Os dois rolos de escovas soltam a sujidade sem grande esforço e os bicos de água montados acima deles reforçam este efeito e enxaguam a sujidade ao mesmo tempo. O fornecimento de água pode ser regulado manualmente através de uma válvula, dependendo do grau de sujidade. Uma vez que o potente motor é fixado centralmente e as escovas podem alcançar cantos e extremidades, a sujidade ao longo das paredes da casa também pode ser removida facilmente. Graças às escovas intermutáveis, podem ser limpas tanto superfícies de madeira como superfícies de pedra lisas.