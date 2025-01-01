O que ter em conta ao limpar pavimentos?
É perfeitamente normal que uma entrada pavimentada ou um pátio pareçam menos do que novos com o tempo devido ao clima e ao uso intenso. Nalguns casos, podem até ficar descoloridos, por exemplo, após a poda de árvores de fruto ou depois de uma festa no jardim. Existem ferramentas úteis para a limpeza de pavimentos, como raspadores de juntas, varredoras e lavadoras de alta pressão. Além disso, os pavimentos podem ser limpos com uma pequena picareta, vassoura e mangueira de jardim. Para além dos produtos de limpeza específicos para pavimentos, existem remédios caseiros como a soda, o vinagre e o detergente da louça que podem ser usados para limpar os pavimentos.
No entanto, o que funciona realmente? E o que deve evitar ao limpar pavimentos? Assim como muitos caminhos levam a Roma, existem várias formas de limpar pavimentos ou de se livrar de ervas daninhas. Em primeiro lugar, é necessário ter várias ferramentas e produtos de limpeza. A melhor forma de limpar os pavimentos depende do material de que são feitos os caminhos e as entradas de carros: pedra natural, betão ou argila. O clima a que os pavimentos estão expostos também desempenha um papel.