Assim que tiver varrido a sujidade e removido todas as ervas daninhas das juntas, é hora de começar a limpar a superfície dos pavimentos. Se quiser limpá-los com precisão, pode contar com uma lavadora de alta pressão. Alternativamente, um limpador manual poderia ser usado para este propósito. Teoricamente, também poderia usar a água da sua casa e enxaguar as áreas pavimentadas com uma mangueira de jardim e uma pistola de pulverização. Isto limpa os pavimentos bastante bem, no entanto, com a lavadora de alta pressão, tanto as juntas quanto as superfícies podem ser libertadas da sujidade mais completamente.

A lavadora de alta pressão em combinação com o bico rotativo (ou 'dirt cutter') é uma excelente opção. Isto remove não só ervas daninhas e musgo da superfície, mas também das reentrâncias. Manter este tipo de limpeza significa que há menos tempo para as ervas daninhas crescerem. Também ajuda a manter a beleza da superfície dos pavimentos.

A limpeza dos pavimentos com uma lavadora de alta pressão e bico rotativo é feita em três passos simples:

Encaixe o bico rotativo na lavadora de alta pressão ou ajuste o bico rotativo na pistola de pulverização, dependendo do modelo. Mantenha o jato de água rotativo quase na vertical sobre o chão e mova-o lentamente sobre a superfície, mantendo uma distância de 15 cm do chão. Se apontar para as fendas, saiba que qualquer material usado nessas fendas será removido. Portanto, poderá ter que reabastecer a junta com areia depois. Quando terminar, varra as ervas daninhas soltas e descarte-as.

É importante trabalhar sempre no sentido da inclinação, para que a água suja possa escoar e não se espalhe sobre a superfície já limpa. Em suma, as lavadoras de alta pressão são uma forma eficaz de limpar caminhos pavimentados e pátios de pedra. Especialmente em superfícies planas, o uso de um limpador de superfícies (ou "surface cleaner") com função de enxaguamento também é excelente. Pode ser usado para remover completamente depósitos verdes e sujidade, mesmo em cantos de difícil acesso e nas extremidades. Graças ao bico de enxaguamento, a água suja é removida ao mesmo tempo. Outras vantagens: Fica protegido enquanto trabalha e a limpeza é mais rápida do que com um bico de limpeza.