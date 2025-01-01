      UM GUIA PRÁTICO PARA A LIMPEZA DE PAVIMENTOS

      Para garantir que o seu jardim se mantém o oásis dos seus sonhos, é necessário algum trabalho. Não só na preparação do jardim para a primavera, mas também durante a época de jardinagem. Inevitavelmente, o pátio, o caminho e a entrada de carros ficam sujos devido à acumulação de pequenos galhos e folhas. A mudança de clima também pode ter um efeito negativo nos pavimentos. Musgo, ervas daninhas ou líquenes podem começar a crescer nos pavimentos. Siga estas dicas para voltar a limpar os pavimentos.

      O que ter em conta ao limpar pavimentos?

      É perfeitamente normal que uma entrada pavimentada ou um pátio pareçam menos do que novos com o tempo devido ao clima e ao uso intenso. Nalguns casos, podem até ficar descoloridos, por exemplo, após a poda de árvores de fruto ou depois de uma festa no jardim. Existem ferramentas úteis para a limpeza de pavimentos, como raspadores de juntas, varredoras e lavadoras de alta pressão. Além disso, os pavimentos podem ser limpos com uma pequena picareta, vassoura e mangueira de jardim. Para além dos produtos de limpeza específicos para pavimentos, existem remédios caseiros como a soda, o vinagre e o detergente da louça que podem ser usados para limpar os pavimentos.

      No entanto, o que funciona realmente? E o que deve evitar ao limpar pavimentos? Assim como muitos caminhos levam a Roma, existem várias formas de limpar pavimentos ou de se livrar de ervas daninhas. Em primeiro lugar, é necessário ter várias ferramentas e produtos de limpeza. A melhor forma de limpar os pavimentos depende do material de que são feitos os caminhos e as entradas de carros: pedra natural, betão ou argila. O clima a que os pavimentos estão expostos também desempenha um papel.

      Weed between pavers

      Como limpar pavimentos: remover primeiro a sujidade grossa

      Antes de limpar entre os pavimentos, remova primeiro a sujidade grossa da superfície. Isto evitará que a sujidade desnecessária se espalhe e manche a área do pátio ou as paredes da casa quando limpar os pavimentos em profundidade.

      Para recolher folhas e pequenos galhos soltos, pode ser usada uma vassoura convencional ou um ancinho de jardim. No entanto, o melhor é usar um modelo de plástico para evitar arranhões nas superfícies pavimentadas. Quem tem de limpar áreas particularmente grandes também pode usar uma varredora. Existem grandes vantagens neste ajudante prático. Não tem de se curvar e poupa muito tempo, porque as folhas e afins são recolhidas de imediato. Tudo o que tem de fazer é despejar os resíduos verdes no caixote do lixo orgânico.

      Em geral, a sujidade grossa deve ser removida regularmente dos pavimentos. Isto ajuda a evitar a formação de musgo, ervas daninhas e líquenes fúngicos persistentes, uma vez que estes crescem especialmente em locais sombrios e húmidos.

      Dicas

      A limpeza regular dos seus pavimentos é essencial, especialmente se um salpico de molho ou vinho se tiver desviado num churrasco ou festa no jardim. Sobretudo se tiverem caído gordura e óleo no pavimento, podem formar-se rapidamente manchas feias e persistentes. Um concentrado especial de limpeza para pátios e terraços ajuda a combater isto e pode ser aplicado na superfície suja com uma lavadora de alta pressão ou um borrifador. Se não tiver um produto de limpeza especial à mão, as manchas de óleo também podem ser removidas com um material absorvente, como areia para gatos ou serradura, que pode depois ser simplesmente varrido.

      A man wearing ear defenders cleans the paving stone joints in front of a staircase with a Kärcher Weed Remover

      Limpar as juntas/fendas entre os pavimentos

      Depois de remover a sujidade grossa, é hora de se concentrar na limpeza das juntas entre os pavimentos. Este passo nunca deve ser ignorado, pois muitas vezes crescem ervas daninhas nas fendas e, caso contrário, ao enxaguá-las de seguida, espalhá-las-ia por toda a superfície do pavimento.

      Para remover vegetação indesejada das fendas, um raspador de juntas especial é o mais adequado. Em alternativa, pode usar uma enxada de jardim convencional ou uma espátula de jardim. Este método é barato e amigo do ambiente, mas requer muito tempo e paciência. Além disso, se for feito incorretamente, o ato frequente de se curvar pode levar rapidamente a dores nas costas e nos joelhos. Os dentes-de-leão, bem como outras ervas daninhas, podem ser removidos de forma particularmente eficaz e sem causar dores nas costas usando um removedor de ervas daninhas sem fios. Quer seja o pátio de pedra no quintal ou a entrada pavimentada do pátio, isto torna a limpeza dos pavimentos segura e sem esforço:

      Durante a utilização, use sempre vestuário de proteção adequado, o que inclui calçado resistente, luvas, bem como óculos de segurança e protetores auriculares, se necessário. Primeiro, ajuste o comprimento do cabo telescópico, a escova é então inserida e o cabeçote giratório é ajustado. Em seguida, a bateria é empurrada para o suporte até que se encaixe de forma audível. O removedor de ervas daninhas é ligado pressionando simultaneamente o botão de desbloqueio e o interruptor do dispositivo. O aparelho pode agora ser guiado com movimentos lentos e ligeiramente inclinado sobre a superfície. Isso garante que a escova rotativa na cabeça de limpeza remova todas as ervas daninhas na superfície do pavimento. Repita este passo se o crescimento for muito persistente. Em seguida, varra as ervas daninhas e descarte-as.

      Como limpar pavimentos com uma mangueira de jardim ou uma lavadora de alta pressão?

      Assim que tiver varrido a sujidade e removido todas as ervas daninhas das juntas, é hora de começar a limpar a superfície dos pavimentos. Se quiser limpá-los com precisão, pode contar com uma lavadora de alta pressão. Alternativamente, um limpador manual poderia ser usado para este propósito. Teoricamente, também poderia usar a água da sua casa e enxaguar as áreas pavimentadas com uma mangueira de jardim e uma pistola de pulverização. Isto limpa os pavimentos bastante bem, no entanto, com a lavadora de alta pressão, tanto as juntas quanto as superfícies podem ser libertadas da sujidade mais completamente.

      A lavadora de alta pressão em combinação com o bico rotativo (ou 'dirt cutter') é uma excelente opção. Isto remove não só ervas daninhas e musgo da superfície, mas também das reentrâncias. Manter este tipo de limpeza significa que há menos tempo para as ervas daninhas crescerem. Também ajuda a manter a beleza da superfície dos pavimentos.

      A limpeza dos pavimentos com uma lavadora de alta pressão e bico rotativo é feita em três passos simples:

      1. Encaixe o bico rotativo na lavadora de alta pressão ou ajuste o bico rotativo na pistola de pulverização, dependendo do modelo.
      2. Mantenha o jato de água rotativo quase na vertical sobre o chão e mova-o lentamente sobre a superfície, mantendo uma distância de 15 cm do chão. Se apontar para as fendas, saiba que qualquer material usado nessas fendas será removido. Portanto, poderá ter que reabastecer a junta com areia depois.
      3. Quando terminar, varra as ervas daninhas soltas e descarte-as.

      É importante trabalhar sempre no sentido da inclinação, para que a água suja possa escoar e não se espalhe sobre a superfície já limpa. Em suma, as lavadoras de alta pressão são uma forma eficaz de limpar caminhos pavimentados e pátios de pedra. Especialmente em superfícies planas, o uso de um limpador de superfícies (ou "surface cleaner") com função de enxaguamento também é excelente. Pode ser usado para remover completamente depósitos verdes e sujidade, mesmo em cantos de difícil acesso e nas extremidades. Graças ao bico de enxaguamento, a água suja é removida ao mesmo tempo. Outras vantagens: Fica protegido enquanto trabalha e a limpeza é mais rápida do que com um bico de limpeza.

      Cleaning the edge of the paving stone with a Kärcher pressure washer
      A man cleans the path in front of his house with a combination of a Kärcher pressure washer and an surface cleaner

      Deve limpar-se qualquer tipo de pavimento com uma lavadora de alta pressão?

      Caminhos feitos de pedra natural, como granito ou basalto, são resistentes e fortes o suficiente para serem limpos com uma lavadora de alta pressão. A situação é diferente para pavimentos feitos de betão ou terracota. O jato de água pode danificar rapidamente a superfície. Da mesma forma, se os pavimentos tiverem juntas muito largas, deve ter-se cuidado para não as trabalhar demasiado com o jato de água, pois as lajes de pedra podem, possivelmente, soltar-se. O melhor é perguntar num centro de jardinagem especializado qual o tipo de pedra adequado para limpar com uma lavadora de alta pressão.

      Para aqueles que já sabem que uma lavadora de alta pressão está fora de questão para o seu pátio de pedra, mas ainda querem limpá-lo de forma eficiente e poupar tempo, devem optar pela variante móvel de média pressão. Um limpador manual permite uma limpeza suave, mas bem-sucedida. A limpeza torna-se particularmente eficaz com um acessório de esfregar correspondente. Em alternativa, pode trabalhar com o bico rotativo, que remove até a sujidade mais pesada sem esforço.

      A man cleans paving stones with the Kärcher scrubber attachment

      Os remédios caseiros ajudam na limpeza de pavimentos?

      Para se livrar do musgo e das ervas daninhas, existem vários remédios caseiros que pode usar em vez de concentrados de limpeza. Por exemplo, se não usar um produto de limpeza especial para pedras para limpar pavimentos, pode usar detergente da louça ou bicarbonato de sódio. Aqueles que optarem por usar remédios caseiros devem sempre certificar-se de que são biodegradáveis. Além disso, deve usar-se vestuário de proteção e óculos de segurança ao usá-los, especialmente para proteger a área dos olhos e as mãos.

