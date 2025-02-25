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Country: Portugal
Quer esteja a limpar a lareira, a aspirar o churrasco após uma festa no jardim ou a remover resíduos de cinza com o bocal para chão, os nossos aspiradores de cinzas são versáteis e impressionam pelas suas excelentes caraterísticas de conveniência.
Abertura simples e rápida do depósito de resíduos.
Pressione 3x para limpar o filtro.
Pega prática no recipiente.
Remoção rápida do filtro plissado plano.
Substituição simples do filtro de escape.
Posição prática de estacionamento.
Posição prática de estacionamento.
Os aspiradores de cinzas da Kärcher são extremamente duráveis. Graças ao sistema integrado de limpeza de filtro Kärcher ReBoost, a potência de sucção pode ser reposta instantaneamente com o toque de um botão — de forma prática, rápida e sem esforço manual. Limpar o filtro à mão faz agora parte do passado: pode continuar a aspirar sem interrupções nem contacto com a sujidade até terminar o trabalho.
Aspire até 4 vezes mais cinzas* graças ao sistema de limpeza do filtro Kärcher ReBoost (*em comparação com o modelo AD 3 anterior).
A pega prática no recipiente permite um esvaziamento conveniente.
Os acessórios podem ser convenientemente guardados no AD 4 Premium e estão sempre à mão.
O sistema de filtro de peça única, incluindo filtro metálico para sujidade grossa e filtro plissado plano resistente ao fogo, pode ser removido num único movimento sem que as cinzas e o pó caiam.
Outra característica prática: as cinzas podem ser esvaziadas com segurança e conforto graças à pega do recipiente. As mãos e o chão ficam limpos e bonitos!
Maravilhosamente limpo: o filtro de escape integrado do AD 4 Premium não deixa sair nenhuma sujidade e filtra até mesmo partículas minúsculas de pó e sujidade.
Com os inovadores aspiradores de cinzas a bateria, pode utilizar a Kärcher Battery Power em vez de cabos. Equipados com os mesmos destaques que, por exemplo, a função de limpeza de filtro Kärcher ReBoost, oferecem a mesma potência com uma dose extra de liberdade.