Aspiradores de cinzas

O sistema de filtro de peça única, incluindo filtro metálico para sujidade grossa e filtro plissado plano resistente ao fogo, pode ser removido num único movimento sem que as cinzas e o pó caiam.

Outra característica prática: as cinzas podem ser esvaziadas com segurança e conforto graças à pega do recipiente. As mãos e o chão ficam limpos e bonitos!

Maravilhosamente limpo: o filtro de escape integrado do AD 4 Premium não deixa sair nenhuma sujidade e filtra até mesmo partículas minúsculas de pó e sujidade.