      Aspiradores de cinzas

      Quer esteja a limpar a lareira, a aspirar o churrasco após uma festa no jardim ou a remover resíduos de cinza com o bocal para chão, os nossos aspiradores de cinzas são versáteis e impressionam pelas suas excelentes caraterísticas de conveniência.

      Abertura simples e rápida do depósito de resíduos.

      Pressione 3x para limpar o filtro.

      Pega prática no recipiente.

      Remoção rápida do filtro plissado plano.

      Substituição simples do filtro de escape.

      Posição prática de estacionamento.

      Posição prática de estacionamento.

      Poder de sucção duradouro

      Nunca perca a potência

      Os aspiradores de cinzas da Kärcher são extremamente duráveis. Graças ao sistema integrado de limpeza de filtro Kärcher ReBoost, a potência de sucção pode ser reposta instantaneamente com o toque de um botão — de forma prática, rápida e sem esforço manual. Limpar o filtro à mão faz agora parte do passado: pode continuar a aspirar sem interrupções nem contacto com a sujidade até terminar o trabalho.

      Kärcher ReBoost

      Aspire até 4 vezes mais cinzas* graças ao sistema de limpeza do filtro Kärcher ReBoost (*em comparação com o modelo AD 3 anterior).

      Emptying the ash container ash and dry vacuum cleaner

      Depósito conveniente

      A pega prática no recipiente permite um esvaziamento conveniente.

      Product view Ash Vacuum cleaner

      Sempre à mão

      Os acessórios podem ser convenientemente guardados no AD 4 Premium e estão sempre à mão.

      Não há nada mais simples e limpo do que isto.

      O sistema de filtro de peça única, incluindo filtro metálico para sujidade grossa e filtro plissado plano resistente ao fogo, pode ser removido num único movimento sem que as cinzas e o pó caiam.

      Outra característica prática: as cinzas podem ser esvaziadas com segurança e conforto graças à pega do recipiente. As mãos e o chão ficam limpos e bonitos!

      Maravilhosamente limpo: o filtro de escape integrado do AD 4 Premium não deixa sair nenhuma sujidade e filtra até mesmo partículas minúsculas de pó e sujidade.

      Ash vac Filter
      AD Battery BBQ

      Aspiradores a bateria: Sem cabo. Sem limites.

      Com os inovadores aspiradores de cinzas a bateria, pode utilizar a Kärcher Battery Power em vez de cabos. Equipados com os mesmos destaques que, por exemplo, a função de limpeza de filtro Kärcher ReBoost, oferecem a mesma potência com uma dose extra de liberdade.

      Ver aspiradores de cinzas a bateria